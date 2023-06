Conseils de contrôle et de prévention des moisissures

Le contrôle de l’humidité est la clé du contrôle des moisissures. Les conseils suivants aideront à prévenir les problèmes d’humidité, de condensation et d’eau dans toute la maison :

• En cas de fuite ou de déversement d’eau, agissez rapidement. Si des matériaux ou des zones mouillés ou humides sont séchés dans les 24 à 48 heures suivant une fuite ou un déversement, dans la plupart des cas, la moisissure ne se développera pas.

• Nettoyez et réparez régulièrement les gouttières.

• Assurez-vous que la pente du sol s’éloigne des fondations de votre maison afin que l’eau n’y pénètre pas ou ne s’y accumule pas.

• Gardez les bacs d’égouttement de la climatisation propres et les conduites de vidange dégagées et coulant correctement.

• Maintenez l’humidité intérieure basse. Si possible, maintenez l’humidité relative en dessous de 60 %, et idéalement entre 30 et 50 %. L’humidité relative peut être mesurée avec un humidimètre ou humidimètre, un petit instrument peu coûteux (10 $ à 50 $) disponible dans de nombreuses quincailleries.

• Si vous voyez de la condensation ou de l’humidité s’accumuler sur les fenêtres, les murs ou les tuyaux, séchez immédiatement la surface humide et corrigez la source d’humidité/d’eau.

• Ventilez les appareils qui produisent de l’humidité, comme les sécheuses, les cuisinières et les appareils de chauffage au kérosène vers l’extérieur, dans la mesure du possible.

• Utilisez des climatiseurs et/ou des déshumidificateurs au besoin pour réduire l’humidité. Augmentez la température de l’air pour réduire la condensation.

• Faites fonctionner le ventilateur de la salle de bain ou ouvrez la fenêtre lorsque vous prenez une douche. Utilisez des ventilateurs d’extraction ou ouvrez les fenêtres lorsque vous cuisinez, faites fonctionner le lave-vaisselle ou lavez la vaisselle.

• Couvrez les surfaces froides, telles que les conduites d’eau froide, avec de l’isolant.