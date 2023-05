Conseils de conception de salle de bain

Lors de la conception d’une nouvelle salle de bain, il est essentiel que vous ayez une idée claire de vos priorités : qu’est-ce qui est le plus important pour vous dans votre salle de bain ? Une fabuleuse baignoire step-up ? Une douche à deux ? Un lavabo élégant et sophistiqué ? Chaque salle de bain a besoin d’un point focal. Bien que certains facteurs – l’emplacement de la plomberie existante, par exemple, ou le besoin d’une baignoire d’être placée perpendiculairement aux solives de plancher – puissent limiter vos choix, vous pouvez souvent dicter quel devrait être le point focal de la salle de bain.

Tenez-vous à la porte de la salle de bain et décidez ce que vous aimeriez que votre œil frappe en premier. Notez que l’œil a tendance à être attiré en premier par toute source de lumière naturelle. Une belle baignoire placée sous une banque de fenêtres pourrait être le point focal parfait pour vous, ou un coin lavabo bien aménagé pourrait être l’endroit où vous voulez que votre œil aille. Au fur et à mesure que vous établissez l’orientation de la salle de bain, les autres composants s’y intégreront.

Lumière. Aucun élément n’est plus important dans une salle de bain que la lumière naturelle. De grandes fenêtres ouvrantes, des puits de lumière et des impostes créent de la luminosité, de la chaleur et de la fraîcheur et peuvent assurer une ventilation naturelle.

Dans la mesure du possible, concevez pour tirer parti des sources de lumière naturelle de votre salle de bain et attirer l’attention sur celles-ci. Une seule fenêtre, revêtue d’un cadre résistant à l’eau en carrelage, en pierre ou même en bois comme le teck, peut grandement éclairer une douche.

Un mur de toilettes fenestré au sommet avec une série de fenêtres fixes ou de blocs de verre apporte de la lumière naturelle dans la zone du miroir. Un puits de lumière en verre diffus ou clair placé au-dessus de la baignoire ou de la douche éclaire non seulement l’enceinte, mais ajoute également de la chaleur. Le verre dépoli ou texturé placé dans les fenêtres assure l’intimité tout en projetant une douce lueur dans la salle de bain. En savoir plus sur les fenêtres et les puits de lumière.

Stockage. Ce n’est peut-être pas votre première considération dans la rénovation ou la construction d’une salle de bain, mais un rangement intelligent et efficace peut rendre la conception aussi fonctionnelle que ciblée.

Une salle de bain nécessite une certaine quantité de rangement caché pour les objets personnels, mais d’autres nécessités, telles que les serviettes, peuvent être affichées à bon escient. Vous voudrez peut-être une armoire discrète près des toilettes pour ranger le papier hygiénique, ou de grands tiroirs dans une vanité pour les articles de maquillage et de soins capillaires. Vous pouvez opter pour des étagères ouvertes, intégrées ou attachées, ou des armoires et placards fermés, intégrés ou autoportants.

Avant de procéder à votre conception, vous souhaiterez peut-être obtenir une estimation de votre entrepreneur ou de votre plombier sur le coût de la modification de la position des tuyaux. Laisser la plomberie en place peut réduire considérablement le coût d’une rénovation et ne doit pas vous empêcher d’obtenir un effet entièrement nouveau dans votre salle de bain. Lors de l’ajout d’une salle de bain au deuxième étage, l’aligner avec les tuyaux de la salle de bain du premier étage permettra d’économiser beaucoup d’argent. De même, placer tous les tuyaux le long d’un mur réduit les coûts.

Dispositions de conception de salle de bain

Lors d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, une salle de bain peut être l’un des espaces les plus compliqués à planifier. À moins que vous n’ayez une superficie inhabituellement suffisante pour consacrer la salle de bain, les composants obligatoires de la salle de bain – toilettes, lavabo, baignoire/douche et rangement – peuvent consommer tout l’espace utilisable et laisser très peu de flexibilité pour la conception de la pièce. Idéalement, vous essayez d’organiser ces éléments d’une manière à la fois visuellement agréable et fonctionnelle.

La salle de bain standard ne mesure que 5 pieds sur 7 et, dans de nombreux cas, l’espace ne peut dicter qu’une seule disposition possible. D’autres salles de bains peuvent être installées dans des espaces inhabituels qui présentent leurs propres défis. Si vous avez le luxe d’un espace ouvert, cependant, une conception de salle de bain éclairée peut donner des résultats enrichissants.

Considérations de conception de salle de bain

Comme pour tout travail de conception, il est utile de commencer par réfléchir à vos besoins et d’établir une liste de priorités. Posez-vous, à vous et à votre famille, quelques questions :

• Combien de personnes utiliseront cette salle de bain régulièrement ? Un, deux, plus ? S’il y en a plusieurs, vous voudrez peut-être rendre la salle de bain utilisable pour deux personnes simultanément. Cela peut signifier une zone de toilettes doubles avec deux lavabos et miroirs, une douche et une baignoire séparées, ou même une douche pouvant accueillir deux personnes.

• Prends-tu seulement des douches ? Une baignoire peut être superflue dans ce cas. Vous voudrez peut-être prendre l’argent que vous économisez en n’installant pas de baignoire et investir dans plusieurs pommes de douche pour ajouter à votre expérience de douche.

• Aimez-vous vous détendre dans un bain ? Opter pour une baignoire plus grande avec des jets tourbillons peut en valoir la peine.

• Est-ce que quelqu’un se maquille dans la salle de bain ? Une coiffeuse séparée, peut-être assise, avec un rangement pour le maquillage, un miroir lumineux à lumière claire et un miroir grossissant à hauteur du visage pourrait être un ajout bienvenu.

• Avez-vous soif d’intimité ? Placer les toilettes derrière une porte fermée dans la salle de bain elle-même le garantit.

En répondant à ces questions et à d’autres, vous commencerez à voir les composants que vous devez incorporer et votre nouvelle salle de bain commencera à prendre forme. Il est maintenant temps de considérer les éléments d’ensemble, à la fois visuels et pratiques, qui rassembleront le tout.

