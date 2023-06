Conseils d’arrosage de la pelouse

Minimiser l’arrosage de la pelouse

Essayez de donner à votre pelouse l’eau dont elle a besoin, et rien de plus. Cette approche modérée préserve une ressource importante, économise de l’argent et aide à prévenir les maladies des graminées causées par trop d’eau.

La quantité d’eau dont votre pelouse a besoin dépend de la santé de votre pelouse et de votre sol, de la quantité de pluie que votre pelouse reçoit et du climat. Vous devrez peut-être aussi peu que deux arrosages par an ou jusqu’à deux par semaine.

La meilleure approche pour arroser l’herbe (et la plupart des autres plantes) est de suivre le schéma naturel des périodes de pluie suivies de brèves périodes de sécheresse. Appliquez suffisamment d’eau en une seule fois pour pénétrer jusqu’aux racines, laissez le sol presque s’assécher et appliquez à nouveau de l’eau. L’herbe signale qu’elle a besoin d’eau en perdant sa source : Lorsque vous marchez sur la pelouse et que vous voyez vos empreintes de pas, votre pelouse a probablement besoin d’être arrosée.

Pour déterminer la quantité d’eau dont votre pelouse a besoin, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs : la profondeur de vos racines de gazon, votre type de sol et sa « pénétrabilité », votre méthode d’irrigation et bien sûr la météo. Tout d’abord, vérifiez à quelle profondeur poussent les racines de votre gazon. Ajoutez un pouce à la profondeur moyenne des racines pour arriver à une profondeur d’arrosage cible. Cela n’a aucun sens de gaspiller de l’eau en arrosant à un niveau sensiblement plus profond que la zone racinaire de votre pelouse.

La profondeur des racines dépend du temps que vous avez pris pour améliorer votre sol et du type d’herbe que vous cultivez. Certaines graminées, comme la fétuque élevée, ont des racines qui atteignent 1 pied de profondeur. D’autres ne poussent qu’à moitié, même dans les meilleures conditions. Au fur et à mesure que votre gazon développe des racines plus profondes, ajustez votre objectif de profondeur d’arrosage afin de continuer à encourager les racines à aller plus profondément.

Ensuite, déterminez la quantité d’eau nécessaire pour humidifier le sol jusqu’à la zone racinaire. Une bonne règle de base pour la plupart des graminées est de 1 à 2 pouces par semaine. Si vous avez un sol poreux qui se draine rapidement, vous appliquerez 1 pouce d’eau deux fois par semaine. Inversement, si votre sol retient bien l’eau, une bonne estimation serait de 1 1/2 à 2 pouces une fois par semaine.

Pour déterminer combien de temps vous devez faire fonctionner votre arroseur pour fournir la quantité d’eau souhaitée, attendez une période sèche de quatre à cinq jours. Disposez des canettes vides à divers endroits sur la pelouse. Faites fonctionner votre système d’arrosage ou d’arrosage dans le sol jusqu’à ce que les bidons contiennent 1 pouce d’eau. Attendez 24 heures pour permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (12 heures si votre sol est poreux car le sol poreux se draine plus rapidement), puis vérifiez la profondeur de pénétration de l’humidité.

Si 1 pouce d’eau humidifie le sol à une profondeur bien au-delà de la profondeur des racines, essayez à nouveau la procédure après que votre sol ait séché, mais éteignez l’arroseur plus tôt. À l’inverse, si la profondeur des racines n’est pas atteinte, essayez de fournir plus d’eau. Tenez des registres précis du temps dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre arroseur ou votre système d’arrosage pour fournir les quantités d’eau requises pour votre pelouse, puis basez les futurs arrosages sur ce que vous avez appris de vos observations.

S’il pleut pendant la semaine, diminuez votre arrosage de la quantité de pluie tombée. S’il fait chaud et ensoleillé ou venteux, vous devrez peut-être augmenter la quantité et la fréquence d’arrosage.

Si vous constatez que votre pelouse s’assèche rapidement et nécessite un arrosage plus fréquent que les autres pelouses de votre quartier, il existe des moyens de minimiser les arrosages.

1. Garder votre herbe relativement haute aidera les plantes à réduire l’évaporation de l’humidité en ombrageant le sol.

2. Si vous choisissez des graminées indigènes ou bien adaptées à votre région lors de l’ensemencement, elles auront besoin de moins d’arrosage. Par exemple, l’herbe bleue est gourmande ; L’herbe à bisons ne l’est pas.

3. L’amélioration de votre sol peut également aider à réduire vos besoins en arrosage. Essayez de couvrir votre sol avec de la matière organique. Ensuite, travaillez-le dans le sol à l’aide d’un aérateur (avec un cultivateur de base). La matière organique aide votre sol à retenir l’eau plus longtemps.

4. De plus, l’aération favorise une croissance plus profonde des racines. Lorsqu’elle est combinée à des arrosages peu fréquents et profonds, l’aération permet aux graminées de prélever l’humidité d’une plus grande surface du sol.

5. N’utilisez pas de produits chimiques. Les pelouses biologiques nécessitent moins d’arrosage que les pelouses traitées chimiquement.

6. Utilisez une lame de tondeuse tranchante pour faire des coupes plus nettes. Les pelouses bien coupées semblent plus vertes et provoquent moins d’évaporation que les pelouses coupées en lambeaux.

7. Ne pas trop fertiliser.

8. Laissez votre pelouse brunir temporairement ou entrer en dormance lorsque les conditions de sécheresse persistent. Habituellement, cela ne nuira pas à une pelouse saine et établie, car les racines continuent de vivre et sont prêtes à envoyer de nouvelles pousses lorsque les conditions s’améliorent. Il peut y avoir des moments au cours de l’année où cela ne vaut tout simplement pas la peine d’essayer de garder votre pelouse verte (mais continuez à arroser les pelouses de moins d’un an pendant les périodes de sécheresse).

9. Si vous avez un système d’arrosage automatique, vérifiez la cohérence de la couverture. Une couverture inégale amène souvent les propriétaires à trop arroser certaines zones afin d’en arroser adéquatement d’autres.

10. Si vous arrosez votre pelouse manuellement, investissez dans une minuterie (intégrée à l’arroseur ou installée au robinet extérieur). Avec une minuterie, vous ne pouvez pas oublier d’éteindre l’arroseur. Le revers de la médaille de l’utilisation de minuteries programmables, cependant, est qu’elles allument le système, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Il n’y a rien de plus inutile que les arroseurs arrosant pendant une forte averse. Les systèmes enterrés avec des capteurs de sol ou météorologiques évitent ce problème.

Avec l’aimable autorisation de Yardcare.com