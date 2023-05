Conseils d’achat et d’installation de revêtements de sol stratifiés

Le revêtement de sol stratifié, une importation européenne désormais très populaire aux États-Unis, est incroyablement efficace pour imiter le bois, le carrelage, la pierre et d’autres matériaux. La surface du revêtement de sol stratifié est une image photographique très détaillée qui est recouverte d’un stratifié en plastique transparent et extrêmement durable (similaire au matériau utilisé pour les comptoirs). Ce n’est que lorsque vous touchez réellement les joints de coulis ou recherchez les imperfections naturelles que vous réalisez que le revêtement de sol n’est pas ce qu’il semble être.

Comment le revêtement de sol stratifié est fabriqué

Le matériau de base est un produit composite mélamine/oxyde d’aluminium/panneaux de fibres, souvent des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Une couche de support est ensuite ajoutée pour empêcher l’infiltration d’humidité, ce qui peut endommager les planches.

Coût du revêtement de sol stratifié

En ce qui concerne le prix, le vrai bois, les carreaux et la pierre ne peuvent pas rivaliser avec les revêtements de sol stratifiés. Entre 3 $ et 6 $ le pied carré installé, le revêtement de sol stratifié coûte moins de la moitié du coût de ces autres matériaux.

Qui fabrique les revêtements de sol stratifiés ?

Plusieurs entreprises fabriquent des revêtements de sol stratifiés. Les marques populaires incluent Pergo, Wilsonart, Formica, Shaw, Armstrong et Mohawk. Il est avantageux d’utiliser des matériaux de qualité car leurs noyaux internes sont mieux protégés contre les dommages causés par l’humidité, leurs surfaces sont plus résistantes aux rayures et ils sont plus réalistes pour imiter d’autres matériaux.

Comment les revêtements de sol stratifiés sont vendus

Les revêtements de sol stratifiés sont vendus en carreaux carrés de 15 x 15 pouces et 24 x 24 pouces et en fines bandes de 8 x 47 pouces en forme de planches à rainure et languette d’environ 3/8 de pouce d’épaisseur. Presque tous les types sont conçus pour être collés ou, dans certains cas, encliquetés, ensemble le long de leurs bords imbriqués, puis installés sur un mince coussin de mousse (le résultat de cette technique est appelé «plancher flottant»). Le rembourrage en mousse sous la surface fournit une barrière contre l’humidité et un léger rembourrage.

Conseils d’installation de revêtements de sol stratifiés

Les revêtements de sol stratifiés nécessitent une base raisonnablement plate et lisse, telle que du vinyle, du contreplaqué, des carreaux ou du bois dur (mais pas de moquette); une dalle de béton plate et lisse est acceptable, mais il est sage d’appliquer un pare-vapeur avant de poser le stratifié sur une dalle.

Chaque fabricant de produits de revêtement de sol stratifié propose des instructions d’installation complètes. Suivez implicitement les instructions si vous effectuez l’installation vous-même.

Voici une très bonne vidéo sur Comment installer un revêtement de sol stratifié qui vous montrera tout le processus.

Avant d’installer le matériau, laissez-le reposer dans la pièce pendant deux ou trois jours pour s’acclimater à l’humidité et à la température de la pièce. Couper les morceaux à l’aide d’une scie électrique.

Soyez avisé qu’une forte lumière éclairant la surface, comme celle d’une grande fenêtre ou d’une porte-fenêtre, peut éclairer les coutures ; pour minimiser la visibilité des joints entre les revêtements de sol en planches, faites passer le matériau perpendiculairement à ces portes ou fenêtres.

Si vous installez un sol stratifié dans une salle de bain, vous devez être particulièrement attentif à joindre et à sceller les bords des planches selon les instructions du fabricant pour empêcher l’humidité de s’infiltrer entre ou sous les planches. Vérifiez également la garantie du produit pour vous assurer qu’elle couvre ce type d’installation.

Au fil du temps, la saleté incrustée causera de petites rayures, il est donc avantageux de garder les sols stratifiés propres. Ramasser la poussière ou la saleté se fait facilement avec un balai à poussière ou un aspirateur ; pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez une vadrouille humide ou une serviette humide, mais ne saturez pas et ne laissez pas l’eau stagner sur le sol. N’utilisez pas d’abrasifs ou de poudre à récurer, de produits à polir ou de cires.

Des bâtons de retouche sont disponibles auprès de certains fabricants pour les rayures profondes. Après l’installation, il est avantageux de conserver quelques pièces supplémentaires au cas où les zones endommagées auraient besoin d’être remplacées.