Configuration d’un système de stockage de garage

La coordination soignée d’un système de stockage de garage intégré à grande échelle peut être attrayante, mais elle a un prix élevé de plusieurs milliers de dollars. Pour vous assurer que votre investissement en vaut la peine, considérez ce qui suit :

Capacité de stockage

Ne vous laissez pas berner par les photos promotionnelles qui présentent des garages bien organisés (lire : presque vides). Pensez à ce que vous devez stocker immédiatement et à l’avenir, surtout si vous venez de nettoyer votre garage. Les étagères réglables peuvent ajouter de la flexibilité si vos besoins changent. Cependant, sachez que l’ajout d’accessoires supplémentaires tels que des paniers et des étagères peut rapidement rendre coûteux un système à prix raisonnable.

Dimensions

La hauteur, la largeur et la profondeur sont des facteurs critiques lors de la configuration des espaces de travail et du choix des options de stockage. Les étagères ouvertes doivent être suffisamment profondes pour accueillir facilement des objets volumineux. Pour les armoires, 2 pieds est une bonne profondeur pour les armoires inférieures, surtout si vous prévoyez de mettre un établi dessus. Une armoire supérieure de 12 pouces de profondeur peut garder les articles plus accessibles, mais pensez à n’ajouter que quelques pouces, ce qui peut augmenter considérablement l’espace de stockage. Si vous prévoyez de ranger des bacs ou des boîtes derrière des portes fermées, gardez à l’esprit leurs dimensions lors du choix des armoires.

Accessoires

Essayez de ne pas baser vos achats de stockage sur des accessoires, tels que des supports spécialisés pour les équipements sportifs ou les équipements de jardin. Bien que ces unités soient utiles, la quantité de stockage et la qualité d’un système sont les considérations les plus importantes. Des extras peuvent toujours être ajoutés plus tard.

Rangement mural French Cleat

Un système de taquets français est un moyen classique, simple et peu coûteux de monter des armoires de rangement dans un garage. Suivez simplement ces étapes simples à faire soi-même :

1 À l’aide d’une scie à table, coupez une paire de 2 par 4 ou contreplaqué sans vide d’au moins 3/4 sur 3 pouces d’épaisseur par rapport à la largeur de l’armoire que vous prévoyez de monter. Coupez ensuite un biseau à 45 degrés le long de chaque tasseau.

2 Positionner un taquet à la hauteur vous voulez que le cabinet soit. Dirigez le bord biseauté vers le haut et vissez le taquet dans les montants du mur.

3 Positionner l’autre taquet en haut du dos de l’armoire avec le bord biseauté vers le bas. Collez le taquet en place, puis vissez les extrémités sur les bords supérieurs et latéraux de l’armoire. Fixez une entretoise de la même épaisseur que le tasseau le long du bas de l’armoire afin que l’armoire soit à niveau contre le mur.

4 Positionnez l’armoire de manière à ce que les taquets se verrouillent ensemble. Ajoutez des vis là où le tasseau supérieur croise les montants du mur pour fixer l’armoire.

Les taquets français peuvent également être utilisés pour accrocher des boîtes de rangement. Fixez simplement un taquet comme vous le feriez pour mouler le long d’un mur et vissez un autre taquet sur la boîte. Si la boîte transporte des objets légers, le deuxième taquet n’a pas besoin d’être vissé dans les goujons.

Vous pouvez également ajouter des crochets robustes à un taquet pour les articles dotés de sangles de suspension, tels que de nombreux types d’outils de jardinage.