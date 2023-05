Conception de jardin

Concevoir un jardin parfait pour vous et votre famille est l’un des aspects les plus agréables de l’aménagement paysager. Que vous soyez confronté à un terrain nu ou à un espace fatigué qui a besoin d’être relooké, c’est ici que vous pouvez combiner vos envies et vos besoins pour créer un espace qui vous ressemble vraiment.

Les règles de base de la conception s’appliquent aux espaces extérieurs comme aux espaces intérieurs. Les règles les plus importantes sont peut-être celles de proportion et d’échelle. Les différentes parties du jardin doivent bien fonctionner les unes avec les autres ainsi qu’avec l’espace global.

Deux autres considérations importantes sont la symétrie et le rythme. La symétrie est créée en équilibrant des éléments correspondants ou similaires dans l’espace. En répétant des éléments, qu’il s’agisse de plantes, d’aménagement paysager ou d’accents décoratifs, vous créez une impression de rythme.

Ne négligez pas non plus l’importance des points focaux et des accents. Les points focaux, qu’il s’agisse de plantes, d’éléments décoratifs ou de vues, mettent en valeur des zones spécifiques du jardin. Les accents ajoutent des touches d’intérêt dans tout l’espace.

Quel jardin souhaitez-vous ?

Avant de vous précipiter à la pépinière ou de faire la queue chez un entrepreneur paysagiste, prenez le temps de regarder ce que vous avez et comment vous souhaitez utiliser votre espace. Commencez par une liste de souhaits. Notez toutes les façons dont vous souhaitez utiliser l’espace, même si elles semblent s’opposer. Votre liste pourrait inclure un espace de jeu pour les enfants, un parc à chiens, un espace où les adultes peuvent se détendre, un endroit pour griller, un jardin de coupe et des arbres fruitiers. Pensez aux équipements tels qu’une cuisine extérieure, une cheminée ou un point d’eau. Pensez également aux aspects pratiques, comme l’endroit où vous rangerez les outils de jardinage et la tondeuse à gazon.

Création d’un plan de jardin

Lorsque vous savez ce que vous voulez, il est temps de décider comment cela fonctionnera dans votre jardin. Commencez par un plan de base de votre jardin. Bien que vous n’ayez pas besoin d’un plan professionnel, prenez des mesures précises de toutes les parties de l’espace afin de pouvoir créer un dessin à l’échelle.

Une fois que vous avez le contour de base de votre espace sur papier, indiquez les zones de soleil et d’ombre, ainsi que d’autres facteurs tels que les vents dominants, le sol humide et sec et les points hauts ou bas.

C’est le bon moment pour déterminer votre type de sol et planifier l’ajout d’amendements si votre sol est excessivement dur ou meuble. Si vous avez des éléments que vous souhaitez mettre en valeur, comme une vue, ou que vous souhaitez masquer, comme les fenêtres d’un voisin, indiquez-les également sur le plan. Notez également les fonctionnalités existantes que vous souhaitez conserver.

Rappelez-vous que les facteurs climatiques changent tout au long de la journée. Les zones ensoleillées le matin peuvent être à l’ombre profonde l’après-midi, ou vice versa. Les motifs solaires changent également avec les saisons; en été, le soleil est plus haut et projette moins d’ombre tout au long de la journée. Les vents peuvent être plus forts l’après-midi et le soir, ou au printemps ou en été. Les zones détrempées en hiver peuvent convenir à la plantation du printemps à l’automne. Vous voudrez également vous renseigner sur les réglementations gouvernementales ou des propriétaires qui pourraient avoir une incidence sur vos projets.

Avec cette carte de base, vous pouvez commencer à planifier votre espace. Le plus simple est de placer du papier calque sur la carte et d’essayer différentes configurations. De nombreux professionnels recommandent de commencer par de simples bulles ou cercles pour indiquer les caractéristiques ou les zones d’activité. Considérez votre espace extérieur comme une pièce ou une série de pièces et adaptez la fonction à l’emplacement. Un endroit constamment ensoleillé est idéal pour une piscine ou un potager, mais peut être trop chaud pour un coin salon.

Vous voudrez peut-être que la zone de divertissement soit proche de la maison pour un accès facile à la cuisine, ou vous voudrez peut-être y renoncer pour profiter d’une vue magnifique à l’arrière de la propriété. L’aire de jeux peut être à côté de la pelouse, tandis que l’abri de jardin est caché dans un coin négligé. Essayez une variété de configurations ; vous pourriez être surpris de ce qui fonctionne le mieux.

Les chantiers plus petits d’aujourd’hui ne permettent souvent pas le luxe de zones consacrées à un seul objectif. Même ainsi, il pourrait être possible de créer n’importe quel nombre de fonctions dans un petit espace. Pensez à doubler : combinez le gril et la cheminée avec un coin salon ; mélangez des fleurs et des légumes dans des jardinières surélevées qui servent également de murs pour un patio ou une terrasse ; couvrir le bac à sable d’un enfant avec un plateau en bois qui devient une terrasse et un coin salon. Recherchez également les coins et recoins pour faire la différence : un simple banc avec des oreillers nichés sur le côté d’un patio peut servir de retraite ; élever un pont juste une marche ou deux fournit des sièges supplémentaires le long des marches.

Détails finaux de planification du jardin

Une fois que vous avez décidé ce qui va où, faites une carte finale. Remplacez les bulles par des contours spécifiques des caractéristiques, telles que la taille d’un patio ou la courbe exacte d’un lit de jardin. Si vous ne savez pas à quoi ressembleront les choses dans la vie réelle, utilisez des accessoires comme des piquets, de la craie, du gypse ou des chaises pliantes pour aménager les zones de votre jardin, puis faites des ajustements.

La dernière étape consiste à choisir les matériaux, les plantes et les accents décoratifs. Prenez des idées dans des magazines de jardinage, des visites de jardins, des centres d’accueil, des pépinières, des fournisseurs de construction et sur Internet. Il existe une large gamme de matériaux disponibles pour s’adapter à tous les styles de jardin et à tous les budgets. Consultez ces mêmes ressources pour savoir quelles plantes fonctionneront bien dans votre région. Même si une plante peut ne pas prospérer dans votre région, vous pouvez généralement trouver des substituts qui fonctionneront bien.

Enfin, recherchez les touches décoratives finales qui rendent votre jardin unique. Les meubles de jardin sont le point de départ évident, mais recherchez également des conteneurs, des éclairages et des jeux d’eau. Et n’oubliez pas les touches spéciales comme les nichoirs, les murs colorés et même l’art.

VOIR SUIVANT :



• Conception et styles de jardin

• Comment construire un lit de jardin surélevé facile à désherber