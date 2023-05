Une décision clé lors de la rénovation d’une cuisine est de choisir le type de comptoirs à acheter. Parce qu’il s’agit essentiellement d’établis glorifiés, les comptoirs sont généralement des surfaces planes très durables situées à une hauteur pratique pour effectuer les tâches ménagères. La tâche qu’un comptoir donné est censé accomplir dépend bien sûr de la pièce dans laquelle il se trouve.

Quel est le meilleur comptoir à acheter ? Quels sont les matériaux de comptoir disponibles ? Comment réparez-vous ou installez-vous des comptoirs? Ce guide vous aidera.



Dans la cuisine, les comptoirs sont destinés à la préparation, au service et au nettoyage des aliments. Dans la salle de bain, ils sont utilisés pour l’application de maquillage, le rasage, etc. Et dans les bureaux et les zones de loisirs, les plans de travail offrent des surfaces pour différents types de travail.

Guide d’achat des matériaux de comptoir

Les comptoirs sont fabriqués à partir d’une grande variété de matériaux dans des dizaines de couleurs, de textures, de motifs et de styles. Dans cet esprit, choisir le bon peut être un peu intimidant. Mais la décision est importante car un comptoir aura un impact significatif sur l’apparence et la fonctionnalité d’une cuisine, d’une salle de bain ou d’un espace utilitaire. Pour en savoir plus sur les choix spécifiques, consultez le Guide d’achat des matériaux de comptoir.

Comment carreler un comptoir

En raison de sa résistance à l’eau et aux taches, de sa durabilité et de sa beauté naturelle, le carrelage est un favori éternel pour de nombreuses applications de comptoir. Carreler un comptoir est un projet de bricolage avec les bons matériaux et outils (cela peut nécessiter la location d’une scie à eau) et, peut-être plus important encore, une bonne planification. Une surface plane et un essai à sec de la disposition des carreaux sont essentiels à un résultat réussi. Voir Installation d’un comptoir en carreaux ou en pierre pour des instructions étape par étape illustrées par des photos.

Comment réparer un comptoir

Parce que les comptoirs sont très visibles, réparer les fissures, les bris et les taches difficiles peut être difficile. En effet, pour certaines problématiques, le remplacement de tout ou partie du plan de travail peut parfois être la seule solution esthétique. Certains matériaux, tels que les carreaux, se prêtent au remplacement si vous avez des carreaux assortis disponibles. D’autres matériaux, tels que le stratifié, peuvent être très difficiles à réparer sans avoir l’air rapiécés. Les techniques de réparation dépendent entièrement du matériau. Pour plus d’informations sur la réparation des comptoirs en pierre, voir Réparation des comptoirs en pierre. Pour les problèmes avec les stratifiés, voir Réparer ou remplacer les comptoirs en stratifié. Pour les réparations des carreaux, voir Résolution des problèmes de coulis et Réparation ou remplacement des carreaux.

