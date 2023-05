Comptoirs de cuisine extérieure

Comment acheter les meilleurs matériaux de comptoir pour votre cuisine extérieure, y compris des conseils sur les comptoirs en pierre, en carrelage, en granit, en béton et en brique.

Contrairement aux comptoirs intérieurs standard, qui mesurent 24 pouces de profondeur, les comptoirs extérieurs mesurent généralement 30 pouces de profondeur pour accueillir un gril intégré, entre autres caractéristiques. Un comptoir doit être encore plus profond s’il se trouve sur une île accessible de tous les côtés.

Matériaux de base du comptoir

Plus le matériau du comptoir est solide, moins il y a besoin d’une sous-surface solide. Par exemple, le béton et la pierre peuvent être soutenus uniquement par les murs du comptoir. Mais d’autres matériaux de comptoir extérieurs auront besoin d’un substrat, qui devrait s’étendre des murs du comptoir de 3 pouces.

Les choix les plus populaires pour un substrat sont une dalle de béton qui a été renforcée avec de l’acier et deux feuilles de panneau d’appui en béton qui ont été jointes à l’aide de mortier mince pour créer une double épaisseur.

Matériaux de comptoir extérieur

Tout comme le comptoir de votre cuisine, votre comptoir extérieur doit être une bonne surface de travail et/ou de salle à manger facile à nettoyer. Plusieurs matériaux de comptoir répondent à ces exigences :

Carrelage en pierre. Tant qu’ils sont recouverts d’un scellant acrylique, la plupart des carreaux de pierre conviennent comme matériau de comptoir. Cependant, consultez votre revendeur de carreaux pour vous assurer que les carreaux que vous avez choisis sont suffisamment solides et résistants aux taches pour constituer une surface de travail. (Voir Comptoirs en pierre pour plus d’informations.)

Carrelage en céramique émaillée. Un favori éternel pour les comptoirs, les carreaux de céramique sont faciles à nettoyer, résistants aux taches et disponibles dans une vaste gamme de tailles et de couleurs avec des bords de couverture, des coins et d’autres pièces de finition. (Voir les comptoirs en carreaux de céramique pour plus d’informations.)

Béton (photo). Plus seulement pour les allées, le béton a été découvert comme une surface décorative qui peut être colorée et texturée de différentes façons. Comme indiqué, il n’a pas besoin de substrat et il est généralement installé par des artisans de comptoirs en béton qui ne créent pas deux comptoirs identiques. (Voir les comptoirs en béton et GFRC pour plus d’informations.)

Brique et dalle. Plus communément considérées comme des matériaux pour un chemin, la brique et la dalle se présentent sous des variétés suffisamment lisses et suffisamment dures pour servir de surface de travail. Bien qu’ils soient poreux, les traiter chaque année avec un scellant acrylique les rendra relativement résistants aux taches et faciles à nettoyer. Et bien que ni l’un ni l’autre ne soit aussi simple à entretenir que de nombreux autres matériaux, leur aspect rustique distinctif peut être le choix parfait pour compléter l’architecture de votre maison et de ses environs.