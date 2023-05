Comment utiliser un pulvérisateur de peinture électrique

Bien que le débat se poursuive sur la question de savoir si une finition peinte au pistolet est aussi durable qu’une finition peinte ou roulée, il est indéniable que l’utilisation d’un pulvérisateur électrique est un véritable gain de temps.

Les pulvérisateurs sont particulièrement pratiques pour les surfaces qui seraient autrement difficiles à peindre, telles que les revêtements en bardeaux, les treillis et d’autres surfaces texturées ou à plusieurs plans.

Lorsque vous utilisez un pistolet à peinture, vous devez protéger méticuleusement les surfaces environnantes avec du plastique et des toiles de protection. Et n’envisagez même pas d’utiliser un pulvérisateur à l’extérieur s’il y a même un peu de vent. Suivez également ces conseils :

* Pour obtenir une pulvérisation uniforme avec le moins de pression possible, entraînez-vous sur une grande surface jetable, en effectuant des ajustements jusqu’à ce que le réglage soit correct.

* Vaporisez la surface directement en bandes qui se chevauchent avec le pistolet à environ un pied de distance. Déplacez le pulvérisateur doucement, environ 3 pouces par seconde. Lorsque vous arrivez à la fin d’une bande, relâchez la gâchette puis enclenchez-la à nouveau en inversant la direction, en prenant soin de ne pas balancer votre bras. Une main ferme et un rythme constant produiront un pelage uniforme.

* Ne prenez pas plus de 15 minutes de pause ou la peinture dans le pulvérisateur commencera à durcir. Et lorsque vous faites une pause, activez le verrou de sécurité. Si vous devez faire une pause plus longue ou si vous avez terminé la journée, nettoyez la peinture du pulvérisateur après avoir éteint et débranché l’appareil.

* Faites attention à toutes les recommandations affichées avec le pulvérisateur. Portez toujours un équipement de sécurité, y compris des gants et des lunettes de protection, ainsi que des vêtements de protection tels qu’une chemise à manches longues et un pantalon long résistants. Un respirateur est un équipement essentiel car la peinture est en suspension dans l’air. Un pulvérisateur de peinture est un outil puissant – si un jet d’un pulvérisateur de peinture touche une partie du corps, il peut entraîner la peinture sous la peau.