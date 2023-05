Comment utiliser les engrais, les herbicides et les pesticides pour la pelouse

Des conseils d’experts sur la façon de déterminer si votre jardin a besoin d’engrais, d’herbicides ou de pesticides et des informations utiles sur la façon de les utiliser.

Selon l’Environmental Protection Agency, les pelouses résidentielles peuvent utiliser plus de 10 fois plus d’engrais et d’herbicides que les fermes commerciales, des produits chimiques qui finissent par se retrouver dans notre approvisionnement en eau. Bien que les graminées de temps froid et de temps chaud aient souvent besoin d’azote, de phosphore et/ou de potassium supplémentaires pour rester saines et dynamiques, les propriétaires peuvent faire plusieurs choses pour réduire la quantité et la fréquence de fertilisation avec ces produits chimiques.



Avez-vous besoin d’engrais ?

La première question à vous poser est de savoir si vous avez besoin de fertiliser. Il y a quelques éléments à vérifier avant de saisir le sac de mauvaises herbes et de nourriture. D’abord, le trèfle prend-il le dessus ? Le trèfle se nourrit d’azote mais, contrairement à votre pelouse, le tire de l’air, pas du sol. Donc, si le trèfle s’installe, cela signifie généralement que votre pelouse est pauvre en azote.

Heureusement, les coupures de jardin que vous balayez et ensachez après la tonte contiennent l’azote dont votre pelouse a besoin. Selon l’EPA, près d’un cinquième de tous les déchets solides municipaux collectés sont des matières organiques ou des déchets de jardin qui pourraient être compostés sur place. L’utilisation d’une tondeuse déchiqueteuse qui coupe les tontes de gazon à moins d’un demi-pouce de long et les laisse sur la pelouse crée un chaume sain pour protéger contre l’érosion du sol, renvoie les nutriments directement aux plantes et réduit la quantité que vous alimentez votre décharge locale. Aucun engrais nécessaire.

Engrais organique pour pelouse

Si vous avez besoin de nourrir l’herbe, vous avez des options. L’application de paillis organique est un excellent moyen de nourrir votre pelouse sans injecter de toxines potentielles dans l’environnement. Habituellement appliqués à l’automne, les engrais organiques libèrent lentement les nutriments lorsque le système racinaire fait ses réserves pour l’hiver. Ces produits favorisent la croissance des racines profondes qui améliorent votre couche arable et réduisent le ruissellement de l’eau.

Le terme « biologique » fait référence à tout produit contenant du carbone dans sa structure chimique, y compris les produits synthétiques manufacturés tels que l’engrais uréeformaldéhyde et l’engrais naturel à base de fumier composté. Les deux types nourrissent votre pelouse avec de l’azote à libération lente, mais la variété naturelle en fait un peu plus car elle fournit au sol des micro-organismes plus bénéfiques qui améliorent son état.

Les engrais synthétiques sont plus faciles à appliquer sur de vastes étendues car des quantités moindres sont nécessaires. Par conséquent, une bonne stratégie consiste à appliquer des engrais synthétiques une fois par an et à les compléter avec des engrais naturels.

Avez-vous besoin d’herbicides ?

Quel est le niveau de pH de votre sol ? L’ennemi juré de tout amateur de pelouse est le pissenlit redouté, et il s’avère que les petites mauvaises herbes aiment un pH élevé tandis que votre pelouse veut un pH plus bas. Si les mauvaises herbes prennent le dessus, faites analyser votre sol par un professionnel. Pour trouver le bon équilibre, vous voudrez appliquer soit du soufre pour abaisser le pH, soit de la chaux pour l’augmenter.

De même, lorsque vous considérez le coût d’achat d’herbicides qui ciblent les plantes à feuilles larges comme les pissenlits, rappelez-vous que ces produits chimiques finissent par polluer le sol et l’approvisionnement en eau de la planète. Bien qu’il puisse sembler plus rapide et plus facile d’appliquer quelques giclées de poison dans les fissures de votre allée ou de votre trottoir, l’huile de coude et une pelle à main sont considérablement plus sûres pour vous, vos animaux de compagnie et vos voisins en aval.

Avez-vous besoin de pesticides ?

L’un des aspects les plus toxiques du maintien de la cour en bon état est l’utilisation de pesticides, qui mettent à rude épreuve l’environnement local et la nappe phréatique. Bien que les pesticides puissent se commercialiser avec le risque d’infestation de larves et de coléoptères, il est plus sain d’attendre que votre jardin commence à montrer des signes d’invasion.

Si vous avez des zones mortes sur la pelouse et que vous soupçonnez l’arrivée de vers blancs ou de punaises, prenez le temps d’inspecter les dégâts et assurez-vous avant d’appliquer les pesticides. Parce que les larves mangent les racines de la pelouse, vérifier leur présence est aussi simple que de soulever une partie du gazon endommagé et de compter les vers.

Si vous pouvez compter plus de huit vers blancs par pied carré, vous avez probablement besoin de quelque chose pour les tuer. Une étude récente de l’Université du Wisconsin, cependant, a révélé que seulement environ une pelouse sur 200 a réellement besoin de pesticides pour gérer une infestation d’insectes, il y a donc de fortes chances que la plupart des pelouses puissent s’en passer.