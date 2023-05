Comment trouver une fuite d’eau souterraine

Voyez-vous des signes d’accumulation d’eau dans votre jardin par temps sec ? Votre facture d’eau est ridiculement élevée ? Ce sont les deux signes d’une fuite de tuyau souterrain.

De toute évidence, une fuite de tuyau à l’intérieur de votre maison est généralement assez facile à trouver car vous pouvez voir de l’eau s’accumuler sur le sol, s’égoutter d’un plafond ou rendre les murs détrempés. Mais trouver une fuite de tuyau dans votre jardin peut être autre chose. Les fuites de tuyaux souterrains sont difficiles à trouver car elles sont souvent enfouies profondément sous la surface, sous les allées ou dans des situations tout aussi difficiles. À moins de louer un tracteur pour creuser votre terrain, que pouvez-vous faire ?

Ici, nous examinerons vos options.

Déterminer si une fuite existe

Les fuites de tuyaux souterrains se produisent lorsqu’un tuyau d’approvisionnement en eau souterrain se brise ou fuit, soit sur sa longueur, soit à l’endroit où il se connecte à des coudes ou à d’autres raccords. Des fuites et des ruptures peuvent survenir en raison de racines envahissantes, d’un sol mouvant ou de tuyaux gelés ou corrodés.

Si vous soupçonnez que de l’eau peut fuir d’un tuyau cassé ou d’un raccord quelque part sous terre, le simple test suivant vous permettra de le savoir avec certitude.

1 Localisez votre compteur d’eau. La plupart des compteurs d’eau résidentiels sont situés près de la rue ou du trottoir devant une maison. Ils sont généralement dans une boîte enterrée, avec un couvercle qui recouvre la boîte au niveau du sol. Beaucoup de ces boîtes sont en béton, tout comme leurs couvercles, de sorte que le couvercle peut être assez lourd. Vous pouvez généralement soulever le couvercle de la boîte en insérant un crochet ou un gros tournevis dans une fente de celui-ci, puis en le soulevant pour l’éloigner de la boîte.

Le compteur et la vanne principale qui contrôlent le débit d’eau de votre maison doivent être à l’intérieur de la boîte et peuvent être enfouis dans la saleté. En portant des gants de travail, retirez toute saleté du compteur et de la vanne.

2 Fermez tous les robinets, luminaire et appareil qui utilise de l’eau – soulevez même le fil de la caution sur la machine à glaçons pour l’éteindre. Ne fermez PAS la vanne d’arrêt principale située près du compteur d’eau.

3 Notez les cadrans sur le compteur d’eau. Comme vous pouvez le voir sur le dessin ci-dessous, certains compteurs d’eau ont un petit cadran destiné à être un détecteur de fuite. S’il bouge, l’eau circule dans le compteur. Si votre compteur ne l’a pas, utilisez un crayon gras pour marquer l’endroit où pointe l’aiguille (s’il y a plusieurs cadrans, marquez celui qui indique des incréments de 1 pied cube).

4 Laisser l’eau coupée pendant 30 minutes, puis vérifiez si l’aiguille s’est éloignée du repère. Si c’est le cas, votre plomberie fuit quelque part.

5 Vous pouvez rechercher des signes de fuite, tels que des dolines ou des zones de sol molles, mais vous devrez peut-être faire appel à un professionnel pour le trouver. En savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Comment trouver des gaspilleurs d’eau

Les vannes extérieures, les tuyaux, les systèmes d’arrosage et les dispositifs d’eau peuvent gaspiller beaucoup d’eau sans que vous sachiez qu’il y a un problème jusqu’à ce que vous receviez votre facture d’eau. Veuillez visionner cette vidéo pour découvrir différentes façons de réduire le gaspillage d’eau en gardant un œil sur vos arroseurs, systèmes goutte à goutte, tuyaux, etc.

Comment trouver une fuite souterraine

L’une des méthodes populaires utilisées par les détecteurs de fuites professionnels pour trouver une fuite souterraine consiste à charger les tuyaux avec de l’azote, un gaz inerte.

Lorsque le gaz sous pression trouve une fuite, il souffle, produisant un sifflement fort. À l’aide d’une sonde enfoncée dans le sol, d’un amplificateur et d’un casque, ce sifflement peut être entendu. Le spécialiste de la détection des fuites se déplace le long de l’itinéraire suspect avec la sonde et finit par se concentrer sur la fuite. Cette vidéo montre le processus :