Comment trouver les poteaux muraux et la charpente

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes simples pour découvrir les emplacements des éléments de structure.

Les emplacements des poteaux et des solives cachés par les murs et les plafonds peuvent être déterminés de plusieurs manières simples.

Étant donné que la plupart des maisons sont construites avec ces éléments structurels espacés de 16 ou 24 pouces, d’un centre à l’autre, choisissez simplement un coin, mesurez par incréments, puis appuyez sur la surface. Si vous entendez un son creux, vous êtes entre un poteau ou une solive ; si vous entendez un son solide, vous avez atteint votre cible.

Un autre moyen, qui est infaillible, consiste à utiliser un détecteur de montants. Cet appareil électronique peu coûteux émet un bip ou clignote lorsqu’il passe sur un poteau ou une solive. Vous le faites simplement glisser le long de la surface jusqu’à ce qu’il trouve un élément de charpente solide. Mesurez simplement 16 ou 24 pouces, puis faites glisser l’appareil sur la zone. Les détecteurs de goujons sont facilement disponibles en ligne.

Vous pouvez également trouver des montants ou des solives en recherchant de petites bosses créées par les têtes des clous qui fixent le panneau mural aux éléments de support. Vous pouvez les rendre plus facilement visibles en faisant briller une lampe de poche lumineuse à un angle prononcé par rapport au mur.

Si votre maison a des murs et des plafonds en plâtre, vous pouvez trouver les montants et les solives en mesurant à partir d’un coin de 16 ou 24 pouces et en enfonçant un petit clou dans une zone peu visible, ou vous pouvez utiliser un détecteur de montants.