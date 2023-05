Comment tester un thermostat

Vous semble-t-il que votre thermostat ne contrôle pas correctement votre fournaise ou votre climatisation ?

Si l’équipement de chauffage et de climatisation de votre maison ne fonctionne pas correctement, le thermostat est peut-être le problème.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment tester votre thermostat et, si nécessaire, le contourner pour faire fonctionner votre équipement.

Voici comment tester votre thermostat pour voir s’il fonctionne :

1 Avec l’alimentation de la fournaise coupée, retirez le thermostat ou le couvercle du thermostat pour exposer les fils.

Notez que les fils doivent être vissés aux bornes marquées R (rouge), W (blanc), G (vert), Y (jaune) et C (commun). Certains thermostats n’ont que le rouge et le blanc ou le rouge et le vert connectés.

En savoir plus sur l’identification des différents fils dans la vidéo au bas de cet article.

Notez quels fils sont connectés aux bornes ou, mieux, prenez une photo avec votre smartphone.

2 Dévissez et retirez les fils de leurs bornes. Ne les laissez pas retomber par le trou du mur (enroulez-les autour d’un crayon si nécessaire).

S’il y a plus de deux fils, choisissez le rouge et le blanc. Ce sont normalement des couleurs standard pour l’alimentation et la chaleur.

3 Tordez les extrémités dénudées des deux fils ensemble. Assurez-vous qu’aucun des autres fils ne touche ces fils ou entre eux.

4 Remettez le four sous tension. Si le ventilateur se met en marche et que le brûleur de la fournaise s’allume, le thermostat a été mal branché aux fils ou est défectueux. Remplacez le thermostat comme indiqué dans l’article Comment installer un thermostat électronique.

5 Si le brûleur ne s’allume pas, vérifiez la continuité des fils du thermostat à la fournaise pour voir s’il y a une rupture dans l’un des fils. (Si vous vérifiez la climatisation, seul le ventilateur fonctionnera.)

Voici une bonne vidéo de base qui montre comment utiliser un multimètre pour vérifier la continuité d’un fil. Cette vidéo doit commencer à la section traitant spécifiquement de la continuité.

6 Vérifier et serrer les vis des bornes à toutes les connexions filaires.

Si le courant alternatif ne fonctionne pas, passez par ce même processus avec le rouge et le jaune. Si le ventilateur ne fonctionne pas, répétez avec le rouge et le vert.

La vidéo suivante est très bien pour voir comment retirer le thermostat du mur et ensuite utiliser un multimètre pour vérifier toutes les connexions électriques.

Comme vous le verrez dans cette vidéo, il est possible de « ponter » votre thermostat pour le contourner. Cette technique est généralement utilisée pour identifier un thermostat défectueux avant de le remplacer, mais peut également être utilisée pour faire fonctionner temporairement le système.