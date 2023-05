Comment tester l’eau dure

Un guide pour tester la dureté de votre eau afin de déterminer si vous avez besoin d’un adoucisseur d’eau

Si vous soupçonnez que l’eau de votre maison est si « dure » qu’elle cause des problèmes de dépôts minéraux dans les tuyaux et les appareils et des problèmes de bain, de vaisselle et de lessive, il est peut-être temps d’installer un adoucisseur d’eau.

Un système d’adoucissement de l’eau peut améliorer tous ces types de problèmes. Mais avant d’aller trop loin dans cette voie, il est important de connaître la dureté réelle de votre eau afin de pouvoir vérifier qu’un adoucisseur est nécessaire et, le cas échéant, choisir un appareil adapté à vos besoins.

Comme indiqué dans le Guide d’achat des adoucisseurs d’eau, la dureté de l’eau est mesurée en grains par gallon (GPG) ou en parties par million (PPM) de minéraux de dureté dissous. L’eau avec moins de 3,5 GPG est considérée comme relativement douce; l’eau avec plus de 10,5 GPG est très dure.

Lorsque l’eau est très dure, la compagnie de services publics locale ramène souvent la teneur en minéraux dans une fourchette modérée de 5 ou 6 GPG. Étant donné que l’eau d’une entreprise de services publics est utilisée à de nombreuses fins où l’adoucissement est inutile ou non pertinent, un adoucissement supplémentaire doit être géré à la maison.

Le conditionnement de l’eau dont le test est inférieur à 3 GPG est généralement considéré comme un luxe car le coût l’emporte sur les avantages potentiels.

Comment un adoucisseur d’eau adoucit l’eau

Une solution complète aux problèmes d’eau dure consiste à installer un adoucisseur d’eau dans toute la maison. L’installation d’un adoucisseur d’eau peut aider à minimiser les dépôts dans les tuyaux et les appareils utilisant de l’eau ; réduire les anneaux de baignoire et les taches sur la vaisselle ; réduisez la quantité de savon, de shampoing et de détergent que vous devez utiliser ; et rendre votre peau douce et vos cheveux brillants.

Si votre eau teste plus fort que 3 GPG mais que vous ne voulez pas recourir aux dépenses d’un adoucisseur d’eau, vous pouvez économiser considérablement sur les coûts de lessive et de vaisselle en utilisant moins de détergent, des cycles plus courts et une eau de lavage plus froide.

Une solution pour adoucir l’eau de lavage seule consiste à utiliser un conditionneur d’eau emballé avant chaque cycle de lavage et de rinçage. Ces produits emprisonnent essentiellement les minéraux de dureté pendant le lavage. Un type « sans précipitation » est recommandé car il évacue les minéraux durs plutôt que de les mettre en suspension dans la solution de lavage.

Comment déterminer la dureté de l’eau

Bien que les signes révélateurs d’une eau dure soient évidents, il faut un peu de travail pour savoir à quel point votre eau est vraiment dure. Si une compagnie municipale des eaux vous dessert, appelez les bureaux de la ville ou le surintendant de l’eau et demandez les résultats de leurs tests. S’ils citent les quantités de divers minéraux en parties par million (PPM), vous pouvez facilement calculer la conversion de PPM en grains par gallon (GPG) en divisant la quantité de PPM par 17,1.

Si votre eau est fournie par un particulier, vous devrez tester vous-même la dureté. Dans certaines régions, les services de santé de la ville ou du comté proposent des tests. Si le vôtre ne le fait pas, vous pouvez le faire tester par un laboratoire indépendant d’analyse de l’eau ou une entreprise de conditionnement de l’eau, mais sachez que cette dernière a un intérêt dans le résultat et peut proposer des tests gratuits en guise de récompense pour vous vendre. équipement dont vous n’avez peut-être pas besoin.

De nombreuses entreprises d’adoucisseurs testeront gratuitement un échantillon d’eau envoyé par la poste; certains vous enverront un kit de bandelettes de test à faire soi-même.

Si vous avez un puits, il est très important que vous testiez votre eau, non seulement pour la dureté mais aussi pour la sécurité. Bien que le besoin varie en fonction de la source, vérifiez au moins une fois la teneur en minéraux, le plomb et le radon (où le radon est une menace) et une ou deux fois par an pour les bactéries et les nitrates. Si vous avez des inquiétudes concernant les contaminants dans l’eau de puits, contactez votre service de santé local pour obtenir des conseils.

Vous pouvez demander à votre service des eaux ou au département de la santé de l’État les noms des laboratoires de test indépendants ou rechercher « Laboratoires » dans l’annuaire téléphonique ou sur Internet.

Une option de test abordable consiste à acheter un kit de test d’eau en ligne ; il comprendra un kit d’échantillons envoyé par la poste.

Un autre appareil peu coûteux (environ 12 $) que vous pouvez obtenir en ligne est un testeur électronique de qualité de l’eau. La vidéo suivante montre comment l’utiliser. Veuillez noter : après avoir testé une fois, rincez à l’eau distillée avant de tester l’échantillon suivant.

Une autre option solide, bien que beaucoup plus coûteuse, consiste à contacter un laboratoire de vente par correspondance tel que National Testing Laboratories au (800) 458-3330 ou www.natllabs.com. Pour 137 $, ce laboratoire propose une vérification de 77 éléments inorganiques, y compris des minéraux de dureté; pour 167 $, le laboratoire vérifiera la présence de 20 pesticides, herbicides et PCB supplémentaires.

Le laboratoire vous fournit une trousse d’échantillons que vous renvoyez par la poste. Inclus avec vos résultats, qui arrivent dans environ trois semaines, est une brochure décrivant les actions correctives que vous devriez envisager. Un laboratoire similaire est Suburban Water Testing au (800) 433-6595 et www.h2otest.

Ressource en vedette : Trouver un professionnel local de l’installation de traitement de l’eau