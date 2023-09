Comment télécharger et diffuser « À la maison avec un bricoleur familial »

Family Handyman a lancé une nouvelle chaîne de streaming appelée À la maison avec un bricoleur familial, qui offre une inspiration pratique pour faire de votre maison un foyer. Lancement de À la maison avec Family Handyman fin août et peut être diffusé dès maintenant sur XUMO, The Roku Channel, LG Channels, Plex, fuboTV et Sling Free. La chaîne est également disponible via l’application Family Handyman sur les appareils iOS, Apple TV, Android, AndroidTV, FireTV et Roku.

Des constructions et designs impressionnants aux trucs et astuces pour la maison, À la maison avec un bricoleur familial fournit des conseils d’experts, des transformations époustouflantes et des conseils utiles de la part des bricoleurs du quotidien pour découvrir votre prochain projet de maison.

À la maison avec la série Family Handyman

Disponible dès maintenant

Compte à rebours des meilleures constructions : Rejoignez-nous pour l’aventure de construction la plus impressionnante jamais vue, alors que notre hôte compte les meilleures constructions de bricoleurs du monde entier. Nous présentons les meilleurs espaces intérieurs et extérieurs, de la transformation de pièces et des ajouts à la rénovation de meubles en passant par la rénovation complète de la maison.

À venir

Palais pour animaux de compagnie : Célébrez deux choses que nous aimons le plus : les animaux et la construction de superbes habitats ! Nous avons mélangé les deux pour présenter les constructions derrière les niches pour chiens intérieures et extérieures les plus étonnantes, les quartiers pour chats, les repaires de lézards et les palais pour animaux de compagnie les plus étonnants jamais organisés, organisés par Luke Barr.

: Célébrez deux choses que nous aimons le plus : les animaux et la construction de superbes habitats ! Nous avons mélangé les deux pour présenter les constructions derrière les niches pour chiens intérieures et extérieures les plus étonnantes, les quartiers pour chats, les repaires de lézards et les palais pour animaux de compagnie les plus étonnants jamais organisés, organisés par Luke Barr. M. Construisez-le: M. Build It, Alex Mazhukhin, a commencé le bricolage lorsqu’il a acheté un immeuble à rénover à Boise, Idaho. Suivez-le et sa femme, architecte d’intérieur, construire ensemble la maison de leurs rêves et acquérir de précieuses compétences, allant de la démolition et de la conversion d’espaces au travail du bois et au soudage.

Où regarder

At Home with Family Handyman est désormais diffusé sur XUMO, The Roku Channel, LG Channels, Plex, fuboTV, Sling Free et l’application Family Handyman, disponible sur les appareils iOS, Apple TV, Android, AndroidTV, FireTV et Roku. D’autres plateformes de streaming seront annoncées dans les mois à venir.

L’application Family Handyman a été lancée plus tôt cette année. Outre les émissions en streaming originales et syndiquées, l’application rassemble nos meilleurs contenus et vidéos numériques en un seul endroit pour un accès facile et en déplacement à tous vos trucs et astuces de bricolage préférés. Les thèmes de contenu incluent le développement des compétences, une vie sûre et facile, des conseils, des astuces et astuces pratiques, des projets et Décorons.

Family Handyman est la ressource la plus fiable pour les propriétaires américains et les passionnés de rénovation domiciliaire qui recherchent des idées pour améliorer la vie à la maison. Offrant une multitude de ressources numériques aux bricoleurs, l’application Family Handyman est la meilleure amie du bricoleur.

Cliquez ici pour télécharger l’application.