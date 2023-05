Comment supprimer un vieux papier peint

Avec du papier peint pelable, commencez par une couture et retirez délicatement le revêtement de vinyle et le support. Avec du papier qui peut être pelé, la couche supérieure se décollera facilement mais laissera un fin résidu de papier et d’adhésif.

Retirez ce support et cet adhésif avec une éponge humide ou un décapant pour papier peint à base d’enzymes. Si le papier résiste au décollement ou au décollement, procédez comme indiqué dans les étapes suivantes.

Marquez le vieux papier peint. Si votre papier peint est recouvert de vinyle ou de papier d’aluminium, poncez la surface pour que l’humidité ou le décapant puisse pénétrer et aider à décomposer l’adhésif. Marquez la surface avec du papier de verre grossier ou un outil de scarification de papier peint peu coûteux, comme illustré à droite.

Alternativement, vous pouvez vaporiser du papier peint sur les murs, mais si le mur est vieux, endommagé ou en plâtre particulièrement poreux, un vaporisateur pourrait l’endommager, alors testez-le dans un endroit discret.

La brumisation du papier peint avec un pulvérisateur de jardin à pompe à main rempli d’un mélange d’eau chaude et de décapant pour papier peint est une autre option. Mais, bien sûr, plus c’est humide, plus c’est salissant.

Desserrez l’ancien adhésif. Après avoir perforé le papier, appliquez un dissolvant de gel liquide ou à base d’enzymes, en prenant soin de suivre les instructions sur l’étiquette. L’adhésif peut également être décollé à l’aide d’un vaporisateur, avec les mêmes précautions.

Retirez le papier peint. En travaillant du haut du mur vers le bas, retirez tout le papier et l’adhésif à l’aide d’un couteau large ou d’un couteau à mastic large comme indiqué ci-dessus (faites attention de ne pas endommager le panneau mural). S’il y a plusieurs couches de papier, retirez une couche à la fois, en suivant les étapes ci-dessus.

Une fois que vous avez retiré le papier et l’adhésif, réparez tout dommage au mur, puis lavez le mur avec une solution de TSP (ou un substitut sans phosphate) ou d’ammoniaque et d’eau. Lorsque le mur est sec, appliquez l’apprêt scellant.