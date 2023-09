Comment supprimer les arbustes et les racines des arbustes

Introduction

*******ÉQUIPE ART : CECI EST UN LIEN VERS LES IMAGES SUR GOOGLE DRIVE : ******* https://drive.google.com/drive/folders/12QGBmY14KX_mVlnRAGjCxmsvXwvtDuro

Au lieu de passer des heures à déterrer un arbuste récalcitrant, utilisez un système de levier pour le retirer sans vous casser le dos.

Les arbustes constituent l’épine dorsale de la plupart des paysages domestiques. Mais lorsqu’ils succombent à la maladie ou aux intempéries, ou qu’ils dépassent l’espace qui leur est imparti, ils doivent partir. Le défi : Les racines d’un arbuste mort ne remontent pas facilement. J’ai découvert que même les petits arbustes peuvent s’accrocher fermement, ce qui les rend étonnamment difficiles à enlever.

Plus d’une fois au cours de mes décennies d’aménagement paysager, je me suis attaqué à un arbuste mort avec une pelle, une pioche, des élagueurs et même une patate ou une barre à creuser. Cette dernière est généralement une barre de métal lourd de cinq à six pieds de long avec une cale ou un cône à une extrémité. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple ! En mettant en place un système de levier simple qui ferait la fierté de tout professeur de sciences, les racines se libèrent avec une fraction de l’effort.

Pour obtenir le meilleur effet de levier, placez la béquille plus loin de l’arbuste que le cric lui-même pour fournir le plus de portance. Après avoir connecté la chaîne autour – et éventuellement à travers – des racines et l’avoir fixée sur le bras de levier, il est miraculeux de la voir tirer lentement l’arbuste hors du sol.

Parfois, il est plus facile de couper les branches pour avoir suffisamment d’espace de travail. Ne les coupez pas jusqu’au sol, car la chaîne pourrait glisser et se libérer de la motte. Laisser huit à dix pouces fonctionne généralement bien.

Si vous avez un arbuste à enlever, enfilez une paire de gants de travail, sortez votre cric et votre vérin et suivez nos étapes étape par étape.