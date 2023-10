Comment souder des fils

Souder des composants électroniques peut sembler intimidant, mais ce n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le penser.

La soudure est disponible en plusieurs tailles et compositions en fonction de l’application. À des fins électriques, une soudure électrique sans plomb ou une soudure électrique au plomb serait appropriée ; le choix dépend de vos préférences personnelles.

La soudure sans plomb est plus sûre à travailler et plus respectueuse de l’environnement, mais elle a un point de fusion plus élevé et prendra donc plus de temps à chauffer. La soudure au plomb présente un point de fusion plus bas, elle est donc plus rapide à utiliser et moins difficile à travailler que la soudure sans plomb. Cependant, c’est toxique et mauvais pour l’environnement.

De nombreuses soudures contiennent un noyau de colophane, qui facilite le nettoyage des fils que vous soudez et améliore l’intégrité de la soudure.

Pour créer une connexion soudée solide, vous devez empêcher l’oxydation de se produire. L’oxydation peut avoir un impact négatif sur la conductivité et provoquer la défaillance du joint de soudure. Pour éviter cela, utilisez un flux de colophane sur les brins de fil que vous soudez ensemble. Gardez la pointe de votre pistolet à souder propre en l’essuyant avec une éponge humide avant et après chaque utilisation. L’application d’un étain pour panne à souder garantit qu’elle est propre des impuretés.

Voici quelques conseils de sécurité à garder à l’esprit avant de commencer à souder :

Portez toujours des lunettes de protection ;

Travailler dans un espace bien ventilé ;

Ne portez pas de vêtements amples ;

Attachez les cheveux longs;

Portez une chemise en coton à manches longues ;

Portez des chaussures fermées;

Débarrassez la zone de tout ce qui est inflammable et utilisez une surface ininflammable ;

Ne vous penchez pas directement sur la soudure pendant que vous travaillez, pour éviter de respirer les vapeurs ;

Débranchez votre pistolet à souder lorsqu’il n’est pas utilisé.

Maintenant que nous avons couvert les bases, commençons à souder quelques fils !