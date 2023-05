Comment sont fabriquées les portes d’entrée

Les portes intérieures et extérieures sont fabriquées à partir d’une variété de matériaux, le plus courant étant le bois qui est parfois combiné avec du verre. Les portes entièrement en bois sont fabriquées à partir de bois résineux abordables ou, dans le haut de gamme, de bois durs plus durables et élégants. L’aspect des portes en bois a toujours été un favori – bien que les portes puissent avoir une variété d’apparences, la plupart sont conçues pour donner l’impression qu’elles sont en bois, même si elles ne le sont pas.

Pour les portes extérieures, les matériaux non ligneux tels que l’acier et la fibre de verre sont excellents pour simuler l’apparence du bois, mais sont plus abordables, ont une plus grande valeur d’isolation et nécessitent beaucoup moins d’entretien.

Les portes extérieures en composite de fibre de verre, fabriquées à partir d’un noyau d’isolant rigide revêtu d’un polymère renforcé de fibres, sont souvent gaufrées avec un grain artificiel de sorte qu’elles ressemblent à du bois.

Les portes extérieures en acier, faites d’acier galvanisé de gros calibre sur un noyau de mousse rigide, sont solides mais font une imitation moins convaincante du bois. Leurs surfaces sont généralement recouvertes d’un polymère ou de vinyle et sont gaufrées à grain de bois.

Vous pouvez également acheter des portes extérieures en bois massif (planches ou blocs collés et poncés), en placage appliqué sur du bois massif ou en placage appliqué sur une âme creuse.

Les portes en bois isolent naturellement mieux que le verre, donc si vous achetez une porte extérieure qui comprend des « fenêtres » en verre, optez pour un vitrage haute performance et des coupe-froid intégrés, surtout si vous vivez dans un climat hivernal froid. Les portes en composite et en acier offrent plus d’isolation que le verre et une meilleure sécurité que le bois.

Les portes standard mesurent 6 pieds 8 pouces de haut et varient en largeur, des portes étroites de «placard» de 12 pouces de large aux curseurs de 8 pieds (ou plus larges).

Comme le montre l’illustration ci-dessus, les portes à panneaux sont fabriquées à partir d’un cadre de montants et de rails qui maintiennent des panneaux de bois. Cette méthode de construction est courante car elle minimise les effets de la tendance du bois à rétrécir, à se déformer et à gonfler avec les variations d’humidité.

Certaines portes à panneaux ont des vitres plutôt que des panneaux de bois. Le verre peut être clair, biseauté, dépoli, plombé, ornemental ou un type de vitrage économe en énergie. Les portes à panneaux sont généralement désignées par le nombre de panneaux qu’elles contiennent (par exemple, une porte à huit panneaux en a huit).

Les portes affleurantes ont des surfaces planes. Avec ce type de construction, la charpente est dissimulée sous une surface de placage. L’intérieur peut être un noyau solide de blocs de bois dur ou de panneaux de particules ou de matériau à noyau creux tel que du carton ondulé.

Les portes extérieures affleurantes ont souvent un noyau en mousse solide. Les placages de face sont généralement appliqués en deux ou plusieurs couches « à bandes croisées », le grain étant perpendiculaire pour minimiser le gauchissement.