Comment serpenter un bouchon de vidange dans un évier

Des instructions expertes, étape par étape, illustrées sur la façon de nettoyer un bouchon à l’aide d’une tarière de vidange.

Lorsque vous avez un bouchon dans un drain, parfois la seule façon de le faire sortir est de le chasser avec un «serpent» de plomberie (également appelé «tarière»). Dans cet article, nous vous montrons comment utiliser une tarière de vidange pour retirer un bouchon d’un drain d’évier. Veuillez noter, cependant, que la plupart des éviers ont un tuyau de vidange (appelé « siphon ») que vous pouvez démonter pour accéder au bouchon. Cela peut être salissant si l’évier et le tuyau sont pleins d’eau de vidange, mais c’est souvent le moyen le plus simple de nettoyer le bouchon car la plupart des bouchons d’évier sont dus aux cheveux et aux débris dans le siphon.

Donc, avant de vous donner la peine de serpenter le drain, démontez le piège, s’il est facilement accessible et cela ne créera pas un énorme gâchis.

Commencez par mettre un seau sous l’évier pour récupérer l’eau de vidange lorsque vous ouvrez les tuyaux. Utilisez ensuite une pince à joint coulissant pour desserrer les écrous d’accouplement des deux côtés du siphon en forme de U. Une fois desserré, vous pouvez tourner les écrous à la main jusqu’à ce que le piège se détache.

Utilisez un cintre métallique pour nettoyer les cheveux et les débris, si nécessaire, puis rincez le piège avec un tuyau à l’extérieur. Vérifiez les parties restantes du tuyau de vidange pour tout blocage visible, puis remontez le siphon.

Les serpents de plomberie sont fabriqués en deux variétés : les tarières de vidange et les tarières de placard (nommées d’après « toilette », un terme de plomberie pour toilettes).

La plupart des gens connaissent la tarière de vidange, un long câble métallique flexible enroulé serré avec une tarière en tire-bouchon à une extrémité et une manivelle à l’autre. La tarière de placard est un peu moins familière – c’est une version très courte du serpent avec une extrémité rigide qui est plus facile à enfoncer dans les toilettes.

Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d’utiliser une tarière de vidange pour nettoyer un évier obstrué. Si vous avez déjà démonté le drain, passez à l’étape 5.

1 Avec des gants en caoutchouc, poussez le câble dans le drain tout en tournant la poignée de la tarière dans le sens des aiguilles d’une montre. Continuez à repositionner la poignée pendant que vous introduisez le serpent dans le drain.

2 Lorsque vous sentez que la tarière atteint le blocage, continuez à tourner et tirez un peu en arrière pour mâcher et déloger le sabot.

3 Poussez à nouveau vers l’avant pour moudre et, éventuellement, conduire la tarière à travers le sabot.

4 Si possible, retirez le blocage à travers le tuyau. À ce stade, le travail devient compliqué, alors préparez un seau et tirez le câble à travers un chiffon résistant.

5 Si cela ne fonctionne pas, essayez de trouver une branche de nettoyage (un raccord sanitaire en T avec un bouchon dans une fourche, situé le long du tuyau d’évacuation qui va de l’appareil à la cheminée principale du sol, souvent visible dans un sous-sol ou un vide sanitaire). Avec un grand seau sous le nettoyage, retirez lentement le bouchon avec une clé. Soyez prêt : l’eau et les déchets peuvent jaillir.

6 Faites passer la vis de vidange dans à travers le tuyau de branchement comme décrit aux étapes 1 à 4. S’il ne semble pas y avoir de colmatage dans le branchement, le blocage peut être dans la cheminée principale d’évacuation et d’évent ou dans la conduite d’égout.

7 Vous pouvez essayer de trouver le sabot principal et répétez cet effort de serpentage, ou vous pouvez essayer de faire passer une tarière dans la cheminée de ventilation depuis le toit, bien que vous deviez probablement louer une longue tarière de vidange motorisée pour ce travail. Dans la plupart des cas, mieux vaut faire appel à une entreprise de débouchage ou à un plombier.