Comment sélectionner une cuisinière, un four ou une table de cuisson

Conseils d’experts sur les éléments à prendre en compte lors du choix d’une nouvelle cuisinière, d’un nouveau four ou d’une nouvelle table de cuisson, y compris les types, les différences, les caractéristiques et les options.

Les appareils de cuisson sont le cœur d’une cuisine. Cuisinières, fours, tables de cuisson, micro-ondes : tous ces éléments sont essentiels à la cuisson, l’objectif principal d’une cuisine. Pour cette raison, il est très important d’avoir des appareils de cuisson qui fonctionnent correctement et efficacement. Dans cette section, nous vous aiderons à faire des choix intelligents lors de l’achat de ces produits. Pour plus d’informations sur les ventilateurs de cuisinière et les hottes de cuisinière, veuillez consulter Ventilateurs de table de cuisson et hottes de cuisinière.

Lorsque vous achetez de nouveaux appareils de cuisson, concentrez-vous sur les considérations importantes suivantes :

1) Autonome ou encastré ?

Préférez-vous une cuisinière autonome, avec à la fois une table de cuisson et un four, ou des unités séparées de four mural et de table de cuisson encastrés.

2) Electrique ou gaz ?

Vous devrez déterminer la source d’énergie de votre appareil de cuisson. S’il était autrefois vrai que le gaz était le meilleur choix pour les tables de cuisson et l’électricité le meilleur choix pour les fours, les progrès récents font des deux sources de chaleur des options attrayantes pour l’un ou l’autre type de cuisson.

Dans la plupart des régions du pays, le gaz est plus économique que l’électricité. Les cuisinières à gaz sont similaires à la cuisinière électrique illustrée ici, mais au lieu d’éléments électriques, elles ont des brûleurs à gaz, des vannes à gaz et nécessitent un raccordement à un tuyau de gaz. Nous explorerons cela plus en détail dans Sélection du gaz ou de l’électricité.

3) Quelles fonctionnalités et options souhaitez-vous ?

Vous aurez beaucoup de choix, y compris des hottes de cuisine et des fours à micro-ondes intégrés, des interrupteurs de cuisson et de rôtissage informatisés, différents nombres et tailles d’éléments chauffants ou de brûleurs, des grils à températures variables, des horloges et des minuteries numériques ou analogiques et des plaques de cuisson. , woks et grils. Nous vous aiderons à déterminer lesquels sont importants et lesquels ne le sont peut-être pas.

Comment sélectionner une plage

Le choix le plus économique et le plus populaire est la gamme autoportante (comme illustré ci-dessous). Le modèle standard mesure 30 pouces de large et a la table de cuisson au-dessus du four. Les modèles plus luxueux ont un micro-ondes ou une hotte au-dessus de la table de cuisson au niveau des yeux. Le panneau à l’arrière de la cuisinière contient généralement une horloge et une minuterie et parfois les commandes.

Les cuisinières standard sont conçues pour se glisser entre les armoires ou tomber dans une armoire.

Avec le type coulissant, les lèvres de chaque côté comblent l’espace entre la cuisinière et le comptoir pour empêcher les déversements de s’infiltrer entre les deux. Si la cuisinière n’a pas de dosseret, le mur derrière doit être protégé avec quelque chose d’insensible à la chaleur et à l’humidité.

Une cuisinière encastrée repose sur le dessus de la base de l’armoire, de sorte qu’elle n’a pas de tiroir de rangement ou d’unité chauffante en bas. Les bords supérieurs chevauchent la surface du comptoir pour empêcher les déversements de s’infiltrer dans l’armoire en dessous.

Parmi les autres options de gamme figurent les gammes commerciales et les gammes héritage remises à neuf, mais les deux sont considérablement plus chères que la gamme standard.

Une cuisinière commerciale n’est un bon choix que pour le cuisinier sérieux qui reçoit fréquemment un grand nombre d’invités. Les cuisinières commerciales sont lourdes (nécessitant éventuellement de renforcer le sol), atteignent des températures dangereusement élevées et nécessitent un investissement de temps important dans le nettoyage et l’entretien.

Pour la plupart des propriétaires, un modèle hybride « commercial/résidentiel » est un meilleur pari. Ceux-ci combinent la capacité et le look d’une gamme commerciale mais sans les inconvénients. Cependant, ils sont relativement chers.

Ce que les gammes héritage contiennent de nostalgie et de charme, il leur manque dans l’espace de cuisson et des fonctionnalités modernes telles qu’un réglage autonettoyant. Certains nouveaux modèles tentent de capturer le look de la gamme de grand-mère mais à un prix.

Gammes d’éléments électriques. De tous les types d’éléments électriques, les bobines chauffent le plus rapidement et permettent donc d’économiser de l’énergie et des coûts énergétiques. Avec les bobines à double watt, le cuisinier peut adapter le réglage à la taille de la casserole. Pour chauffer une petite casserole, seuls les serpentins intérieurs chauffent ; les deux bobines chauffent pour les grandes casseroles et poêles.

Cuisinières électriques à dessus lisse. Des rubans ou des serpentins radiants à chauffage rapide reposent sous une surface en vitrocéramique, ce qui facilite le nettoyage.

La plupart des nouveaux modèles sont équipés de fonctions de sécurité pour éviter les brûlures accidentelles car, avec les modèles précédents, il n’était pas évident de savoir quand un brûleur était chaud.

Cuisinières à gaz conventionnelles. En général, par rapport à l’électricité, le gaz permet aux cuisiniers de contrôler la source de chaleur plus rapidement et plus précisément, un must pour tout type de cuisine qui implique des méthodes de sautage rapide.

Certaines tables de cuisson peuvent être converties en plaque chauffante et/ou en gril et disposent d’une ventilation à tirage descendant ou à contre-courant.

Cuisinières à gaz de style commercial. Ces fours de style professionnel ont tous les avantages d’une gamme commerciale sans les inconvénients. Les commandes calibrées ajustent les brûleurs à gaz pour maintenir des flammes stables et uniformes ; une grille au centre permet de déplacer les casseroles sans avoir à les soulever.

En savoir plus sur les tables de cuisson à gaz ou électriques

Le gaz est plus flexible que jamais, les brûleurs BTU à haut et bas volume devenant des caractéristiques standard.

Une variété d’options de grille attrayantes et faciles à nettoyer sont également couramment disponibles. Si vous utilisez souvent un wok ou une autre casserole à fond rond, le gaz est le meilleur choix.

Choisissez des brûleurs scellés, qui se nettoient rapidement, et des allumeurs électriques plutôt que des veilleuses.

Les bobines électriques sont les moins coûteuses et les plus rapides à chauffer des options électriques. Plus un brûleur a de bobines, plus il chauffe rapidement. Le nettoyage des bobines, cependant, a tendance à prendre du temps.

Les brûleurs électriques à disque solide (ou à élément solide) ont une surface en fonte surélevée qui est texturée pour que les casseroles ne glissent pas.

Ils sont faciles à nettoyer mais peuvent prendre beaucoup de temps à chauffer et à refroidir. Parce qu’ils ne brillent pas lorsqu’ils sont chauds, optez pour un modèle avec voyants lumineux. Ces brûleurs fonctionnent mieux avec des casseroles lourdes à fond plat.

Les brûleurs électriques à dessus lisse (ou en vitrocéramique) sont devenus de plus en plus populaires en raison des progrès récents : ils chauffent et refroidissent rapidement, et les nouvelles surfaces en verre résistent aux rayures.

Les brûleurs s’allument lorsqu’ils sont allumés, mais c’est toujours une bonne idée d’acheter une unité avec un voyant d’avertissement qui reste allumé jusqu’à ce que le brûleur soit froid. Un type a des éléments chauffants similaires aux serpentins de chauffage standard juste sous la surface du verre.

Les ampoules halogènes peuvent également être utilisées sous le verre céramique. Ils chauffent rapidement et s’allument en rouge dès qu’ils sont allumés. Une fois éteints, les voyants restent allumés jusqu’au refroidissement de la surface. Ils sont économes en énergie mais coûteux.

La chaleur par induction est une autre option électrique pour une table de cuisson en vitrocéramique. Les bobines d’induction créent un champ électromagnétique qui atteint environ un pouce au-dessus de la surface de cuisson. Si vous retirez la casserole, il n’y a pas de source de chaleur en direct ; même à haute température, la surface est froide au toucher. Cette option est coûteuse et peut ne pas être facilement disponible.

Comment acheter une table de cuisson encastrable

Une table de cuisson est simplement le haut d’une cuisinière située séparément du four en dessous. Il s’insère dans une découpe du plan de travail et peut soit entourer le plan de travail, soit être au ras de celui-ci.

La profondeur peut aller d’un mince 2 1/2 pouces, qui conserve une généreuse quantité d’espace dans l’armoire ci-dessous, à 8 pouces ; cependant, les modèles avec un système de ventilation à courant descendant peuvent mesurer 16 1/2 pouces de profondeur. Comme les tables de cuisson des cuisinières à gaz et électriques, la plupart des modèles sont livrés avec des accessoires spécialisés qui s’adaptent sur une paire de brûleurs pour les convertir en plaque chauffante ou en gril.

Comment acheter un four mural encastré

Les fours muraux encastrables sont populaires car ils peuvent être intégrés aux armoires et réglés à des hauteurs pratiques à utiliser. Avec ceux-ci, il est facile de jeter un coup d’œil pour voir le pain lever ou la dinde brunir.

La largeur standard d’un four mural est de 30 pouces, mais vous pouvez acheter un four plus étroit si vous magasinez.

Si votre cuisine peut se permettre l’espace, vous voudrez peut-être opter pour un four double ; avec l’un d’eux, vous pouvez rôtir la dinde et cuire le pain en même temps.

Certaines cuisines très fréquentées disposent à la fois d’un four mural et d’une cuisinière. Le four mural gère la cuisson et la cuisson au gril de tous les jours, et le four de la cuisinière se met en marche pour les repas à plusieurs plats et les grandes fêtes.

Comment acheter un four à convection

Les fours à convection cuisent plus rapidement et plus uniformément que la plupart des fours conventionnels car, à l’intérieur du four, un ventilateur à grande vitesse fait circuler l’air chauffé autour des aliments en cours de cuisson.

Les cuisiniers témoignent souvent que les aliments cuits dans un four à convection ont un goût plus délicat, brunissent plus uniformément et restent plus juteux.

Les fours à convection sont vendus dans les modèles à gaz et électriques et peuvent être intégrés dans des armoires ou faire partie d’une cuisinière autonome. Il existe deux types : le type standard avec des brûleurs au bas du four et le four à convection « véritable » avec le brûleur à l’arrière de la chambre du four. Ce dernier type est préféré pour sa répartition homogène de la chaleur.

Comment sélectionner les fonctionnalités

Que vous achetiez une nouvelle cuisinière ou table de cuisson, assurez-vous de sélectionner un modèle avec des brûleurs dimensionnés pour s’adapter à vos casseroles et poêles et qui conviennent au type de cuisson que vous faites. Une configuration typique comprend un grand brûleur, deux brûleurs moyens et un petit brûleur.

Bien sûr, si vous cuisinez fréquemment pour une famille nombreuse ou des groupes, vous aurez probablement besoin d’au moins deux grands brûleurs. Gardez simplement à l’esprit que la table de cuisson doit être plus large que les 30 pouces standard si vous voulez plus de quatre brûleurs.

Certaines tables de cuisson offrent deux paires de brûleurs avec une grille centrale sur laquelle vous pouvez poser des casseroles chaudes, un gril pour le barbecue à l’intérieur ou une plaque chauffante (comme illustré ici).

Caractéristiques de la cuisinière et du four

Lorsque vous magasinez pour une nouvelle cuisinière ou un nouveau four, voici quelques-unes des caractéristiques que vous devriez surveiller :

Four autonettoyant

Les fours autonettoyants peuvent vous épargner un monde de chagrin ganté de caoutchouc. Bien que de puissants nettoyants chimiques pour four soient fabriqués, ils polluent l’air de votre maison et sont difficiles à utiliser.

Il existe deux types de fours autonettoyants. Le type conventionnel peut être réglé pour chauffer jusqu’à 1 000 degrés Fahrenheit afin de transformer tous les débris alimentaires en une cendre grise poussiéreuse qui peut ensuite être essuyée. Un four à nettoyage continu a une finition intérieure spéciale qui oxyde les aliments renversés chaque fois que vous utilisez le four. Cela fonctionne plutôt bien mais n’est pas efficace pour les gros déversements.

Caractéristiques de cuisson au gril

La plupart des gammes ont un gril au sommet. Avec certains, vous pouvez faire varier la température de l’élément de cuisson au gril ; d’autres sont allumés ou éteints.

Grilles de four

Trois racks valent mieux que deux ; ils vous offrent plus d’options, y compris la possibilité de retirer un ou deux des racks. Un demi-rack est également utile ; il vous permettra de cuire quelque chose de grand avec des articles courts.

Commandes électroniques

Surveillez les commandes électroniques qui vous permettront de faire plus que d’éteindre et de rallumer l’appareil et de régler la température. Par exemple, certains vous permettront de programmer votre cuisson ou de retarder le démarrage de celle-ci. Assurez-vous que les commandes sont faciles à utiliser.

Allumage sans pilote

Si vous optez pour une cuisinière ou un four à gaz, recherchez un modèle offrant un allumage sans veilleuse. Ce système d’allumage électronique signifie que vous ne gaspillerez pas d’argent et d’énergie en gardant une veilleuse allumée.

Tiroir chauffant

Un réchaud doté d’un compartiment avec un contrôle de température séparé est pratique pour garder certains aliments au chaud tout en en cuisant d’autres.

Tiroir de rangement

Si vous achetez une cuisinière autonome, elle aura probablement un tiroir de rangement. Les types avec une doublure amovible sont les plus faciles à nettoyer.

Verrouillage des enfants

Cette fonction de sécurité enfants empêche les jeunes enfants d’ouvrir la porte du four. En savoir plus sur la sécurité des enfants dans la cuisine.