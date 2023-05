Comment se préparer à un entretien avec un architecte ou un designer

Il est avantageux de rencontrer deux ou trois candidats architectes ou designers avant de choisir celui qui convient pour votre travail de construction ou de rénovation de maison. Avant de rencontrer chaque architecte ou designer pour discuter de votre projet, faites vos devoirs afin d’être prêt à profiter pleinement du temps que vous avez avec eux. De cette façon, vous pouvez éviter de laisser des questions importantes sans réponse. Voir également Choisir la bonne aide à la conception pour votre projet.

Votre préparation pour la réunion

Lors de la construction ou de la rénovation, il est très important de rassembler une collection d’idées qui mettent en valeur les conceptions, les produits et les fonctionnalités que vous aimez. Cette collection peut à la fois inspirer vos propres idées et communiquer ce que vous avez en tête à un architecte, un designer et/ou un constructeur.

Rassemblez et présentez vos idées. Alors, où vas-tu chercher des idées ? Veuillez consulter Comment trouver et organiser des idées de rénovation domiciliaire. Il est important pour vous de maîtriser le genre de choses que vous aimez et que vous voulez afin de pouvoir articuler votre vision.

Établir un ordre du jour de réunion de ce que vous voulez accomplir. Énumérez les points importants que vous souhaitez aborder et l’ordre dans lequel vous souhaitez en discuter.

Tenez compte du budget général pour votre projet de construction ou de rénovation afin que vous puissiez donner une idée claire des limites financières du projet. Gardez à l’esprit qu’une rénovation coûte presque toujours au moins 20 % de plus que vous ne le pensez. Vous pouvez maintenir votre projet de construction ou de rénovation de maison dans les limites du budget grâce à une planification minutieuse.

Soyez clair sur votre emploi du temps pour la réalisation de votre projet. Demandez à chaque candidat s’il sera en mesure de respecter ce calendrier et s’il travaillera sur d’autres projets en même temps.

Demander à voir un portfolio du travail de chaque candidat et demandez les noms d’anciens clients que vous pouvez contacter. Vous voudrez vous assurer que chaque architecte ou designer a de l’expérience avec le type de maison ou de rénovation que vous espérez réaliser. De plus, vous voudrez confirmer que leur esthétique est conforme à ce que vous espérez réaliser.

Questions d’entretien d’architecte ou de designer

Imprimez et utilisez les questions suivantes comme guide lors de vos réunions :

Quelles sont vos références, depuis combien de temps êtes-vous en affaires et êtes-vous membre d’une association professionnelle?

Quel type de structure de frais recommandez-vous pour ce projet—un pourcentage du coût du travail ou un taux horaire ? Si vous facturez à l’heure, quels sont vos tarifs horaires ? Si par le travail, quels sont les services que vous fourniriez – tous les dessins d’exécution, la gestion des permis et la supervision de la construction ?

Quand prévoyez-vous soumettre une offre pour ce poste ?

Avez-vous l’expérience avec ce type de projet de construction ou de rénovation, et depuis combien de temps avez-vous réalisé un projet similaire ? Pouvons-nous regarder un travail similaire que vous avez fait?

Combien de temps le processus de conception prendra-t-il ? De quoi auriez-vous besoin de nous en termes d’apports et de réunions pendant le processus de conception ?

Qui sera en charge de faire réellement le travail de conception ? Qui s’occupera des réunions et des communications avec nous ?

