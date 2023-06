Comment rincer ou vidanger un chauffe-eau

Rincez le réservoir de votre chauffe-eau deux fois par an pour éliminer les sédiments minéraux et le tartre. Votre chauffe-eau chauffera plus efficacement et durera plus longtemps. Ce conseil d’expert utilise des vidéos, des illustrations et un texte facile à suivre pour vous montrer comment rincer et vidanger un chauffe-eau.

Pourquoi est-il important de rincer ou de vidanger partiellement un chauffe-eau ? Parce qu’il empêche l’accumulation de dépôts minéraux à l’intérieur du chauffe-eau.

Au fil du temps, les dépôts minéraux s’accumulent sous forme de sédiments et de tartre dans un réservoir de chauffe-eau. Ces dépôts peuvent former une couche très épaisse et croustillante à la base d’un chauffe-eau à gaz ou recouvrir les éléments d’un chauffe-eau électrique. Ce revêtement diminue le transfert de chaleur du brûleur ou des éléments chauffants à l’eau dans le réservoir, gaspillant de l’énergie et de l’argent. Finalement, cela provoque également de la corrosion.

Finalement, les dépôts de tartre et de minéraux peuvent se détacher, ralentissant le débit d’eau chaude dans les tuyaux et les robinets. Ils peuvent également obstruer la vanne utilisée pour rincer ou vidanger un réservoir de chauffe-eau.

CONSEIL D’EXPERT. Mais voici une chose que beaucoup de gens ignorent : si votre chauffe-eau n’a pas été rincé depuis des années, certains plombiers vous conseillent de ne pas le rincer car cela pourrait déclencher des fuites. La théorie est la suivante : de minuscules fissures dans la base peuvent s’être remplies de sédiments qui aident à prévenir les fuites, en particulier dans un chauffe-eau à gaz où la flamme a cuit le fond en acier. Lorsque vous évacuez les sédiments, vous pouvez supprimer une partie de la protection contre les fuites. Si votre chauffe-eau n’a pas été rincé depuis des années, il serait avantageux de demander à quelques plombiers de votre région leur avis à ce sujet.

La meilleure politique est de rincer ou de vidanger partiellement un chauffe-eau au moins une fois par an à partir du moment où il est installé pour la première fois.

Combien coûte la vidange ou la vidange d’un chauffe-eau ? Si vous choisissez de ne pas faire ce travail vous-même, attendez-vous à payer un plombier de 80 $ à 100 $.

Voici un schéma qui montre comment sont conçus les chauffe-eau électriques et à gaz.

Le robinet de vidange au bas d’un chauffe-eau, qui ressemble à un petit robinet extérieur, est utilisé pour vidanger un réservoir de chauffe-eau pour le remplacement ou les réparations, ou pour rincer les dépôts minéraux du réservoir. Lors de l’utilisation de cette vanne, n’oubliez pas que, à moins que l’eau n’ait le temps de refroidir, l’eau qui en sort sera chaud!

En bref, pour rincer ou vidanger soi-même un chauffe-eau :

Couper le gaz ou l’électricité au chauffe-eau. Fermer l’arrivée d’eau froide soupape. Attacher un tuyau au robinet de vidange du chauffe-eau et faites-le couler jusqu’à l’endroit où vous vidangerez l’eau. Ouvrir un robinet d’eau chaude quelque part dans la maison. Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau (attention à l’eau chaude !). Rincer 3 à 4 gallonspuis fermez la vanne (en cas de vidange, continuez jusqu’à ce qu’elle soit vide).

Comment rincer ou vidanger un réservoir de chauffe-eau

Voici les étapes à suivre lors du rinçage ou de la vidange d’un chauffe-eau. Cette vidéo vous donne un bon aperçu :

1 Couper l’alimentation en gaz ou en électricité du chauffe-eau, selon que le chauffe-eau est à gaz ou électrique. Sur un chauffe-eau à gaz, vous pouvez simplement tourner la commande de gaz sur « Pilot ».

2 Fermez la vanne d’arrivée d’eau froide qui contrôle l’alimentation en eau du réservoir. Assurez-vous qu’il s’agit de la vanne d’arrivée d’eau froide et non d’une vanne d’eau chaude sortante (le tuyau doit être froid). Si cette vanne a un levier comme celui illustré ci-dessous, tournez-le perpendiculairement au tuyau.

3 Fixez un tuyau à la vanne de vidange du réservoir au fond du chauffe-eau, et acheminez le tuyau vers un drain, vers l’extérieur ou vers un grand seau. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est en dessous du niveau de la vanne de vidange.

4 Ouvrir un robinet d’eau chaude quelque part dans la maison et la soupape de surpression (PT) du chauffe-eau pour laisser entrer l’air afin que le chauffe-eau puisse se vider. Cela empêche la formation d’un vide lorsque l’eau s’écoule.

Avertir: N’oubliez pas que l’eau sortant du chauffe-eau sera très chaude ! Soyez très prudent pour éviter les brûlures. Si vous voulez être plus sûr, laissez le chauffe-eau refroidir pendant plusieurs heures avant de passer à l’étape suivante.

5 Ouvrez le robinet de vidange du chauffe-eau. Si vous ne faites que rincer les sédiments, laissez sortir 3 ou 4 gallons jusqu’à ce que l’eau du robinet de vidange soit claire. Fermez ensuite la vanne de vidange et la vanne PT. Ouvrez et fermez la vanne d’alimentation en eau froide plusieurs fois pour faire couler de l’eau propre dans le réservoir. (Si vous vidangez complètement le chauffe-eau, laissez le robinet de vidange ouvert jusqu’à ce que le réservoir soit vide.)

6 Fermer le robinet de vidange et débranchez le tuyau d’arrosage.

7 Remplir le chauffe-eau. Fermez le robinet d’eau chaude de la maison que vous avez ouvert avant de vidanger le réservoir. Rallumez le robinet d’alimentation en eau pour remplir le réservoir. Attendez environ 15 minutes que le réservoir se remplisse. Rouvrez ensuite le robinet d’eau chaude pour purger l’air du réservoir et des tuyaux. Au début, l’eau chaude qui coule du robinet contiendra des bulles d’air. Attendez que ce mélange trouble se dissipe, puis fermez le robinet.

8 Redémarrez le chauffe-eau. Rallumez la veilleuse pour un chauffe-eau à gaz ou rallumez le circuit électrique pour un chauffe-eau électrique.

Le chauffe-eau ne se vide pas

Si votre chauffe-eau se vidange lentement ou ne se vidange pas du tout lorsque vous ouvrez le robinet de vidange, essayez d’ouvrir la soupape de surpression (voir l’illustration en haut de cette page). Cela peut casser le vide qui empêche l’eau de s’échapper.

Si le chauffe-eau ne se vidange pas ou se vidange lentement, le problème est probablement que trop de sédiments se sont accumulés dans le chauffe-eau. Les sédiments peuvent obstruer le robinet de vidange du chauffe-eau.

Les étapes ci-dessous vous montrent comment briser l’accumulation de sédiments afin que vous puissiez vidanger un chauffe-eau bouché par le robinet de vidange.

Premières étapes pour briser un bouchon de vanne de vidange

1 Éteignez le chauffe-eau. Selon que le chauffe-eau est à gaz ou électrique, fermez le robinet de gaz ou le disjoncteur qui l’alimente.

2 Connecter un tuyau au robinet de vidange et faites-le passer à l’extérieur en plaçant l’extrémité du tuyau sous le niveau du chauffe-eau. Ouvrez un robinet d’eau chaude quelque part dans la maison ou ouvrez la soupape de surpression du chauffe-eau pour briser le vide à l’intérieur du réservoir.

3 Ouvrez le robinet de vidange. Si l’eau coule librement, la vanne fonctionne. Si ce n’est pas le cas, il est probablement bouché.

4 Si vous soupçonnez que le robinet de vidange est obstrué, vous pouvez essayer de marcher plusieurs fois sur le tuyau à quelques mètres du réservoir pour faire revenir de l’eau et des bulles d’air dans le réservoir. Espérons que cela débloquera le sabot. Si ce n’est pas le cas, continuez à lire.

Comment rincer un chauffe-eau à contre-courant

Pour rincer un chauffe-eau à contre-courant, vous connectez un tuyau entre le robinet de vidange et un robinet extérieur, et renvoyez de l’eau dans le chauffe-eau par le robinet de vidange. Vous aurez besoin d’un tuyau d’arrosage et d’un coupleur de tuyau d’arrosage double femelle (disponible en ligne pour environ 8 $) afin de pouvoir connecter deux filetages mâles ensemble.

Vidéo Comment rincer un chauffe-eau

Regardez cette vidéo, qui montre le processus de rinçage de votre chauffe-eau.

Rétro-rinçage d’un chauffe-eau étape par étape

1 Suivez d’abord la préparation discuté ci-dessus.

2 Fermez le robinet de vidange du chauffe-eau en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

3 Utilisation du coupleur de tuyau femellefixez l’extrémité mâle du tuyau d’arrosage à un robinet de tuyau d’arrosage extérieur ou à un robinet de baignoire.

4 Ouvrez le robinet pour charger le tuyau avec de l’eau sous pression.

5 Ouvrez le robinet de vidange du chauffe-eau. L’eau devrait se précipiter dans le chauffe-eau, éloignant les dépôts de la vanne.

6 Fermez à nouveau le robinet de vidange du chauffe-eau, puis fermez le robinet d’eau.

7 Dévisser le tuyau du robinet d’eau, et essayez à nouveau de rincer le réservoir. S’il ne se vidange toujours pas bien, l’étape suivante consiste soit à remplacer le robinet de vidange du chauffe-eau, soit à remplacer le chauffe-eau.

Comment remplacer une vanne de vidange de chauffe-eau

Le rinçage d’un chauffe-eau est une partie importante de l’entretien de base du chauffe-eau de bricolage, comme indiqué ci-dessus. Malheureusement, il arrive parfois que le robinet de vidange d’un chauffe-eau soit tellement obstrué par des dépôts minéraux qu’il doit être remplacé.

Nous vous montrons ici comment le remplacer, étape par étape.

Vous aurez besoin d’un robinet de vidange de chauffe-eau de remplacement, que vous pouvez acheter dans une quincaillerie ou en ligne pour environ 8 $. La taille la plus conventionnelle est de 3/4 de pouce.

À moins que vous ne puissiez d’abord vider le chauffe-eau, le remplacement de son robinet de vidange augmente la possibilité d’inonder votre sous-sol à moins qu’il y ait un drain de sol à proximité. Dans la plupart des cas, cela impliquera qu’un assistant utilise des seaux pour collecter et vider l’eau qui coule du chauffe-eau pendant que vous extrayez et remplacez la vanne.

Une fois que vous êtes prêt à commencer le remplacement de la valve, ayez un assistant à portée de main pour recueillir l’eau dans un seau pendant que vous retirez et remplacez la valve. Et préparez-vous à vous mouiller. Mais avant cette étape, vous devrez laisser refroidir l’eau et, si possible, vider partiellement le réservoir par les robinets d’eau chaude de la maison.

CONSEIL D’EXPERT. L’astuce d’un plombier consiste à « verrouiller » le chauffe-eau avant de retirer cette soupape. Pour ce faire, coupez l’alimentation en eau froide du chauffe-eau et assurez-vous que personne ne touche aux appareils ou appareils d’eau chaude à l’intérieur de la maison pendant le changement de vanne.

Avant de commencer, regardez cette vidéo, qui montre tout le processus de remplacement d’un robinet de vidange de chauffe-eau :

1 Fermer la vanne sur le tuyau d’alimentation en eau froide qui remplit le chauffe-eau afin qu’il ne se remplisse pas lorsque vous vidangez son contenu. Coupez ensuite le disjoncteur d’un chauffe-eau électrique ou le robinet de gaz d’un chauffe-eau à gaz pour que l’eau ne se réchauffe pas.

Utilisez de l’eau chaude aux robinets et aux baignoires de la maison tant qu’elle est disponible. Laissez l’eau du chauffe-eau refroidir à une température sécuritaire. Cela peut prendre une journée entière.

Vous voudrez avoir deux seaux, une clé à pipe, un tournevis et la valve de remplacement à portée de main avant de commencer le travail.

2 Enveloppez les fils de la valve de remplacement avec du ruban adhésif (Teflon®) pour qu’il soit prêt à être installé. Portez des gants en cuir et ayez votre aide et beaucoup de chiffons prêts à partir.

3 À l’aide d’une clé à pipe, dévisser la valve du réservoir, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Au fur et à mesure qu’il se desserre, il commencera à fuir, puis à pulvériser et éventuellement à verser de l’eau tiède (ou chaude) ! C’est à ce moment que votre assistant peut récupérer de l’eau dans des seaux pendant que vous travaillez. Retirez entièrement la soupape.

4 Si les gisements minéraux sont abondants dans le réservoir, ils peuvent bloquer le trou de vidange lorsque l’eau s’écoule. Insérez un tournevis dans le trou et déplacez-le pour casser les dépôts. Si les dépôts sont importants, vous devrez vider tout le réservoir de cette façon.

5 Insérez le nouveau robinet de vidange dans le trou et vissez-le jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté, pointant vers le bas et sans fuite.

6 Ouvrir et fermer le nouveau robinet de vidange pour le tester. Fixez un tuyau et vidangez le réservoir jusqu’à ce que l’eau commence à s’écouler sans dépôts.

7 Fermez le robinet de vidange. Si vous avez ouvert la soupape de surpression du chauffe-eau ou tout robinet d’eau chaude, fermez-les également.

8 Ouvrez ensuite le robinet d’arrivée d’eau pour remplir le réservoir.

9 Rallumez le disjoncteur pour un chauffe-eau électrique ou ouvrez le robinet de gaz et rallumez la veilleuse (ou utilisez l’allumage électronique) pour redémarrer un chauffe-eau à gaz, selon les instructions du chauffe-eau.