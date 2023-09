Comment retirer une vis Allen dénudée

Nous avons tous retiré quelques vis au cours de notre journée. Normalement, ce n’est pas un gros revers – jusqu’à ce que vous ayez besoin de le dévisser, bien sûr.

Les vis Allen, fréquemment utilisées dans des éléments tels que les meubles IKEA et les armoires prêtes à assembler (RTA), peuvent être dénudées comme n’importe quelle vis ordinaire. Ils sont ainsi nommés parce que vous avez besoin d’une clé Allen (c’est-à-dire une clé Allen ou une clé hexagonale) avec une douille hexagonale pour les serrer. La forme hexagonale fournit six points pour appliquer une pression sur les fixations, les rendant plus efficaces.

La plupart des vis Allen des armoires ou des meubles RTA sont en alliage ou en acier au carbone. Les modèles haut de gamme sont fabriqués en acier au chrome vanadium, un matériau plus solide et mieux adapté au travail sur les motos ou les machines lourdes.

Au fil du temps, ces vis peuvent se dénuder en raison d’un couple excessif lors du serrage. Les vis Allen fabriquées à partir de métaux faibles se dépouillent rapidement et l’utilisation de clés Allen/clés hexagonales de mauvaise taille peut également les endommager.

Quelle que soit la raison, ce n’est pas amusant d’essayer de retirer une vis Allen dénudée. Nous sommes là pour vous aider. Voici quelques méthodes pour rendre cette tâche rapide et réussie.