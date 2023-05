Comment retirer un revêtement de sol en vinyle ou résilient

Enlever les carreaux résilients tenaces d’un sous-plancher ou d’une dalle de béton peut être un travail hideux à moins que vous n’ayez le bon outil : un décapant pour carreaux, disponible auprès des sociétés de location d’outils.

Cet engin lourd roule sur deux roues et déchire l’ancien revêtement de sol à l’aide d’une lame remplaçable. Bien que cela fonctionne mieux sur une dalle de béton, le même outil enlèvera les carreaux résilients des planchers en bois, mais vous voudrez l’équiper d’une lame flexible conçue pour cette tâche afin qu’elle n’endommage pas le sous-plancher. Lorsque vous retirez des carreaux de vinyle ou des carreaux résilients d’un sous-plancher en panneaux pleins, travaillez toujours dans le sens du grain du bois (et non en travers des panneaux).

Avant de retirer un vieux revêtement de sol en vinyle ou résilient, assurez-vous que ni le matériau ni l’adhésif qui le maintient en place ne contiennent d’amiante. Vous pouvez retirer un petit échantillon des matériaux, y compris le support et l’adhésif, et le faire tester par un laboratoire de test d’amiante. Vous pouvez acheter en ligne un kit de test d’amiante à faire soi-même.

Si l’un des matériaux contient de l’amiante, vous devrez appeler un entrepreneur en désamiantage ou, si l’amiante n’est pas friable (en suspension dans l’air), vous pourrez peut-être laisser l’ancien plancher en place et le recouvrir avec le nouveau plancher, appliqué sur sous-couche de contreplaqué luaun.