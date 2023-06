Comment retirer les ancrages muraux et nettoyer les murs sales

Dans cet article, vous trouverez de l’aide pour retirer les boulons à ailettes, étendre les ancrages muraux et nettoyer les murs.

Comment retirer les ancrages muraux

Les ancrages muraux sont conçus pour étendre et saisir les cloisons sèches afin que vous puissiez y fixer divers objets sans que les vis ne se libèrent. Les différents types d’ancrages peuvent ou non être difficiles à retirer, en fonction de leur conception particulière.

Les boulons à bascule, comme illustré à droite, sont faciles à retirer : il suffit de les dévisser et de laisser tomber la bascule dans la cavité du mur.

D’un autre côté, les ancrages en expansion qui gonflent en forme de parapluie derrière la surface du mur, comme illustré à gauche, peuvent être laissés de manière permanente.

Pour cacher ce type de manchon, utilisez un marteau et un boulon court pour fixer le manchon plus loin dans le mur. Ensuite, remplissez simplement le trou de surface avec un composé de rebouchage comme vous le feriez pour n’importe quel autre trou (voir Comment réparer les trous dans les cloisons sèches).

Comment nettoyer les murs intérieurs sales

Lorsque les nettoyants ordinaires ne fonctionnent pas, les taches tenaces sur le plâtre peuvent souvent être éliminées avec une solution forte de phosphate trisodique (TSP) et d’eau ou un substitut sans phosphate. Le plâtre non peint est poreux mais généralement non soluble, donc à moins que vous ne noyiez vraiment le mur, il peut prendre un bon bain et se rincer.

La cloison sèche a un revêtement en papier et sa base de gypse est soluble dans l’eau, de sorte que l’eau peut pénétrer une fine couche de peinture. Frottez doucement les cloisons sèches avec une éponge douce et une solution TSP douce, et essayez de ne pas utiliser trop d’eau. Laissez la cloison sèche sécher complètement et envisagez de repeindre avec une peinture plus brillante qui résiste aux taches et est plus facile à nettoyer.