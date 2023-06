Comment restaurer et entretenir une terrasse en bois

Conseils d’experts sur la façon de nettoyer, restaurer, remettre en état et entretenir une terrasse en bois, y compris la protection contre la pourriture du bois, comment laver une terrasse à l’acide et appliquer une finition sur la terrasse.

Une nouvelle terrasse en bois offre une connexion chaleureuse et élégante avec l’extérieur, ajoutant à la beauté d’une maison et ouvrant la voie à un monde d’activités de plein air. Mais les terrasses en bois subissent beaucoup d’abus, à la fois de l’utilisation et de l’exposition continue aux intempéries. Après quelques années, sans soins appropriés, ils deviennent altérés et peu attrayants.

Heureusement, la plupart des problèmes de surface de terrasse en bois sont d’ordre cosmétique et non structurel, car la terrasse est construite en bois durable, généralement en séquoia, en cèdre ou en pin traité sous pression. Les duramens de séquoia et de cèdre ont une résistance naturelle aux termites et à la pourriture; le pin est traité sous pression avec un pesticide pour lui donner le pouvoir de bloquer les insectes et la pourriture.

Même ainsi, le rayonnement ultraviolet (UV) du soleil décompose les fibres de surface et la lignine, provoquant un grisonnement et une érosion de surface. L’humidité favorise la moisissure de surface et provoque des taches, en particulier dans les climats humides ou humides où les surfaces ne sèchent jamais complètement. Et les extraits naturels de séquoia et de cèdre peuvent décolorer la surface.

La route pour restaurer l’apparence d’une terrasse est généralement simple, quel que soit le type de bois. D’abord, vous le nettoyez, puis vous diagnostiquez et traitez toute décoloration. Enfin, vous protégez le résultat avec une finition durable.

Si vous travaillez sur une terrasse située au-dessus d’une zone utilisable, comme une terrasse au deuxième étage au-dessus d’un patio, avant de commencer, assurez-vous de protéger la zone en dessous avec des bâches en plastique ou des toiles de protection.

Donnez un coup de jeune à votre terrasse fatiguée le plus tôt possible. Le bois qui n’est pas protégé absorbera l’humidité, ce qui entraînera de graves dommages. Étant donné que les terrasses sont exposées à des abus réguliers (soleil ardent, circulation piétonnière, pluie, neige et glace), vous devrez peut-être traiter votre terrasse périodiquement, peut-être même une fois par an.

Inspecter une terrasse en bois pour la pourriture

Si votre terrasse a été construite avec du bois traité sous pression conçu pour le contact avec le sol, le bois sera très résistant à la pourriture. S’il a été construit en séquoia, cèdre ou autre bois non traité, le risque de pourriture est plus élevé, en particulier si le bois est de l’aubier de couleur claire plutôt que du bois de cœur brun foncé.

Cependant, à peu près n’importe quel bois peut pourrir s’il reste humide assez longtemps. (Regardez les étiquettes aux extrémités des planches ou les timbres imprimés sur les planches pour en savoir plus sur votre bois. Une terrasse peut être fabriquée à partir de plusieurs types de bois.)

Prenez le temps d’examiner soigneusement tout le bois pour voir si des planches sont pourries. Malheureusement, la plupart de la pourriture du bois se produit dans des endroits difficiles à voir – sous les planches de terrasse, sur le grand livre (la planche qui est attachée à la maison), sous les marches d’escalier, etc. Si possible, rampez sous le pont pour faire votre inspection.

Si la pourriture est inférieure à 1/2 pouce de profondeur, la planche peut probablement être laissée en place. Une pourriture plus étendue nécessite une planche de remplacement. Utilisez un levier plat pour retirer soigneusement les planches pourries. Remplacez-les par du bois imputrescible. Si des clous ou des planches sautent ou se détachent, n’enfoncez pas à nouveau les vieux clous; retirez-les et remplacez-les par des clous plus longs, des clous spéciaux pour terrasse ou des vis pour terrasse.

Si une partie de votre terrasse reste humide pendant une journée ou plus après une pluie, prenez des mesures pour voir si elle peut se dessécher. Vous devrez probablement utiliser un souffleur de feuilles ou un balai pour balayer les feuilles et la saleté entre les planches ou à l’endroit où la terrasse rencontre la maison. Peut-être qu’un buisson ou une branche d’arbre doit être taillé, ou qu’un tuyau de descente de gouttière doit être déplacé pour éloigner l’eau du pont.

Les débris entre les planches de terrasse ont une mauvaise apparence et absorbent l’eau, favorisant la pourriture. Utilisez un couteau à mastic ou, mieux encore, un outil de marquage de stratifié comme celui illustré ici. Balayez la saleté et les débris à l’aide d’un balai robuste. pour dégager les débris.

Comment laver une terrasse

Utilisez d’abord un souffleur de feuilles ou un balai pour enlever tous les débris de la surface de la terrasse, puis lavez la terrasse.

Pour nettoyer une terrasse, achetez un nettoyant pour terrasse commercial qui élimine la moisissure, l’oxydation (grisonnement) et la saleté. Les meilleurs contiennent du percarbonate de sodium. Mélangez-le en suivant les instructions sur l’étiquette. Assurez-vous de porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.

À l’aide d’une brosse à poils de fibres rigides sur un manche de type balai, frottez soigneusement la surface dans le sens du grain du bois. Travaillez sur de petites surfaces et rincez fréquemment à l’eau claire. Laisser sécher. C’est peut-être tout ce qu’il faut pour rendre une grande partie du ton naturel du bois.

Pour une grande terrasse, vous pouvez louer une laveuse à pression et l’ajuster à une pression de 600 à 800 psi pour faire sauter et rincer la terrasse. Il devrait avoir une buse qui ventile un arc d’environ 25 à 40 degrés.

Portez des lunettes de sécurité, tenez la buse à environ 6 pouces au-dessus de la surface du pont et pulvérisez lentement et régulièrement dans le sens du grain du bois, en chevauchant votre chemin. Veillez à ne pas vous approcher trop près ou à ne pas rester au même endroit trop longtemps – le puissant jet peut éroder le grain du bois tendre. Laissez le pont sécher pendant plusieurs jours avant d’appliquer tout type de finition.

Décaper une ancienne finition

Si le pont a une ancienne finition oxydée, écaillée ou écaillée, retirez-la avec un décapant pour finition de pont. Optez pour le produit le moins caustique qui fera l’affaire : Certains décapants sont doux et biodégradables, tandis que d’autres sont caustiques et toxiques. Il est préférable d’en acheter une petite quantité et de la tester dans un endroit discret.

Porter des gants en caoutchouc, des vêtements de protection et une protection oculaire.

Avant d’appliquer le décapant, protégez les surfaces environnantes, les parements et les plantes avec des bâches en plastique. Suivez les instructions de l’étiquette. Les décapants peuvent généralement être appliqués avec un pulvérisateur de jardin à pompe manuelle, une brosse synthétique ou un rouleau. Ne laissez pas le décapant sur le bois plus longtemps que recommandé par l’étiquette. Lorsqu’il est temps de retirer le décapant, rincez soigneusement le pont et les plantes environnantes avec de l’eau.

Si vous avez un nettoyeur haute pression, vous pouvez l’utiliser pour le rinçage.

Enlever les taches et la décoloration

Au fil du temps, la beauté d’une terrasse en bois naturel peut perdre de son éclat lorsque les rayons ultraviolets du soleil décomposent la structure du bois. Si le pont a pris une couleur gris terne, le problème peut être plus facile à résoudre qu’il n’y paraît.

L’agent de blanchiment oxygéné sans chlore (avec des noms commerciaux tels que Stain Solver ou OxyClean) éliminera les taches d’algues et de moisissures, ainsi que certains scellants de terrasse oxydés. Ces produits sont non toxiques à manipuler, biodégradables et respectueux de l’environnement. Ils nettoient et éclaircissent également le bois, mais ne sont pas recommandés pour le séquoia ou le cèdre car ils peuvent l’assombrir.

Si votre terrasse est en séquoia ou en cèdre et présente des algues, de la moisissure ou de la moisissure, optez pour des nettoyants à base d’eau de Javel (hypochlorite de sodium). Ceux-ci éliminent la moisissure et la moisissure et éclaircissent (en fait blanchissent) le bois. Le chlore peut endommager les fibres du bois et détruire la couleur naturelle du bois s’il n’est pas utilisé correctement, et il est toxique pour les plantes et les personnes, il nécessite donc une manipulation prudente. Suivez toujours les instructions sur l’étiquette.

Les produits à base d’eau de Javel éliminent la moisissure. Les produits à base d’acide gèrent le grisonnement et les taches.

Testez la moisissure en appliquant une goutte d’eau de javel domestique non diluée sur une petite tache noire. Si la tache disparaît au bout d’une minute ou deux, nettoyez la terrasse avec un nettoyant doux (sans ammoniaque) et rincez avec une solution d’un volume d’eau de javel domestique pour 4 volumes d’eau, puis rincez. Pour les moisissures tenaces, mélangez 1 tasse de phosphate trisodique (TSP) et 1 tasse d’eau de javel domestique dans un gallon d’eau et frottez avec une brosse dure. Rincer après environ 15 minutes.

Les taches non causées par la moisissure sont souvent causées par des extraits de bois naturel ou par la corrosion de la quincaillerie et des clous. Le grisonnement général et familier de la terrasse est généralement le résultat de cellules de bois de surface qui ont été décomposées par les rayons UV et l’usure.

Portez toujours des gants en caoutchouc, des lunettes et de vieux vêtements lorsque vous travaillez avec ces produits chimiques et suivez les instructions explicitement.

Attention : Ne mélangez jamais un détergent contenant de l’ammoniac avec de l’eau de Javel domestique ; les fumées qui en résultent peuvent être hautement toxiques.

Restaurer le bois

Utilisez un produit de restauration de terrasse commercial pour enlever le bois vieilli et gris de la surface et raviver la couleur et la beauté d’origine du bois. Les produits à base d’acide oxalique, que l’on trouve souvent dans les « azurants pour terrasses », éliminent les fibres de surface grisées du bois et les taches de tanin foncé qui peuvent se produire sur les terrasses en séquoia et en cèdre.

Pour ces problèmes, un produit de restauration de pont à base d’acide est le meilleur. Vous pouvez acheter un nettoyant pour terrasse à l’acide oxalique pré-mélangé ou acheter des cristaux d’acide oxalique dans une quincaillerie ou un centre de rénovation et mélanger une solution de 4 onces de cristaux à 1 litre d’eau dans un récipient non métallique. Portez des gants en caoutchouc, des lunettes de protection et de vieux vêtements, appliquez avec un chiffon une planche à la fois et frottez avec une brosse douce. Laisser sécher, puis rincer à l’eau et laisser sécher à nouveau complètement avant d’appliquer une finition.

Comment finir une terrasse en bois

Après avoir nettoyé une terrasse, laissez-la sécher complètement avant de la sceller, mais n’attendez pas trop longtemps ou elle se salit à nouveau. Déterminez s’il doit être scellé en saupoudrant quelques gouttes d’eau sur le bois. Si l’eau ne perle pas et s’infiltre directement, le pont doit être scellé.

Consultez un fournisseur de peinture ou un autre expert pour choisir la finition la mieux adaptée au bois utilisé pour construire votre terrasse. Il doit contenir de l’huile ou de la paraffine pour empêcher l’humidité de s’infiltrer. De plus, il doit contenir des bloqueurs d’UV ou des pigments (couleur) pour empêcher les rayons du soleil de rendre le pont gris, à moins que ce ne soit l’aspect que vous souhaitez.

Si votre maison est sujette aux insectes xylophages, veillez à ce que la finition contienne également un insecticide.

Vous pouvez choisir une teinture semi-transparente, une teinture opaque, un scellant transparent ou une peinture. Dans la plupart des cas, les meilleures finitions pénètrent dans le bois. Les films qui recouvrent la surface, y compris la peinture, ont tendance à montrer des motifs d’usure et à s’écailler plus facilement. En conséquence, ils nécessitent un revêtement plus fréquent.

Une finition à base d’huile/alkyde protège mieux, mais les finitions à base d’eau sont plus faciles à appliquer et à nettoyer. Suivez les instructions sur l’étiquette pour appliquer la finition en ligne avec le grain du bois, généralement à l’aide d’un tampon ou d’un pinceau. Votre résultat sera une terrasse qui vous procurera des années de beauté et de plaisir durables.