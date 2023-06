Comment résoudre les problèmes de pression d’eau

Si vous ne pouvez pas laver votre vaisselle en même temps que vous arrosez votre pelouse parce que la pression de l’eau devient trop faible, vérifiez la pression du système d’approvisionnement en eau de votre maison – il y a de fortes chances qu’elle soit trop basse.

Une pression d’eau trop basse ne servira pas adéquatement les appareils. D’un autre côté, une pression d’eau trop élevée peut endommager l’équipement.

Les problèmes de pression d’eau peuvent affecter tout votre quartier, ou seulement votre maison. Votre première étape consiste à déterminer lequel de ces cas est le cas.

Si tous vos voisins ont une faible pression d’eau, il se peut que vous ne puissiez pas faire grand-chose à part contacter votre fournisseur d’eau et vous plaindre du problème. Vous feriez peut-être même bien de recueillir une pétition auprès des voisins et de la soumettre au service public.

Si votre maison est la seule à basse pression– ou si seules certaines parties de votre maison ont une basse pression – alors les tuyaux ou les vannes de votre maison ont probablement quelque chose qui limite le débit.

La cause la plus fréquente de faible pression d’eau dans une maison de plus de 20 ans est les tuyaux en acier plus anciens qui se sont obstrués par des dépôts de calcaire qui étranglent le débit d’eau. Malheureusement, pour résoudre ce problème, vous devez généralement faire refaire la canalisation de votre maison par un plombier.

Mais avant de vous engager dans cette voie, procédez comme suit.

Basse pression d’eau à un seul appareil

Si le problème semble être au niveau d’un seul robinet ou d’une pomme de douche, vérifiez s’il y a une restriction de débit, un aérateur bouché, une rondelle délogée ou une vanne d’arrêt d’alimentation partiellement fermée. Si un robinet est équipé d’un aérateur, vérifiez-le d’abord – retirez-le et nettoyez-le, puis remplacez-le.

Si vous avez affaire à un robinet d’évier, vérifiez les vannes d’alimentation en dessous – tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d’une montre aussi loin que possible pour les ouvrir complètement.

Si les vannes sont déjà grandes ouvertes, fermez-les, retirez les tubes d’alimentation et vérifiez qu’une rondelle en caoutchouc à l’intérieur de la connexion ne s’est pas délogée. Ensuite, remplacez le tube et rallumez complètement l’eau.

Une pomme de douche peut avoir une pression réduite par un restricteur, situé à l’intérieur de celle-ci. Retirez la pomme de douche et recherchez un restricteur – un disque en caoutchouc ou en laiton – ou une rondelle qui s’est délogée.

Faible pression d’eau dans toute votre maison

Sortez dans la rue et localisez votre compteur d’eau (pour en savoir plus à ce sujet, voir Systèmes de plomberie d’approvisionnement en eau).

Il devrait y avoir une vanne d’arrêt d’eau à côté du compteur – en fait, il peut y en avoir une de chaque côté du compteur, comme indiqué sur l’illustration ici.

Assurez-vous que les vannes sont entièrement ouvertes, tournées dans le sens inverse des aiguilles d’une montre aussi loin que possible. Si vous découvrez qu’une vanne d’alimentation est partiellement fermée, l’ouvrir devrait résoudre le problème.

La plupart des maisons ont également une vanne d’alimentation principale située à l’endroit où le tuyau d’eau froide entre dans la maison, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour vous assurer qu’il est complètement ouvert.

Si votre maison est équipée d’un régulateur de pression d’eau, cet appareil est probablement situé au niveau ou à proximité de la vanne d’alimentation principale de la maison. Cela peut devoir être ajusté – dans la plupart des cas, il s’agit d’un travail qu’il vaut mieux laisser à un plombier.

Si le problème persiste, contactez un entrepreneur en plomberie pour vérifier s’il y a des obstructions, installez une pompe de surpression d’eau ou refaites le tuyau de votre maison avec des tuyaux en cuivre.

Comment tester la pression de l’eau et installer un régulateur de pression

La vidéo suivante montre comment tester la pression d’eau de votre maison et utiliser un régulateur de pression d’eau et un vase d’expansion thermique pour l’ajuster de manière appropriée. Cela comprend des informations sur l’utilisation des raccords à emboîtement et sur la façon de souder les tuyaux en cuivre.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la plomberie local présélectionné