Comment résoudre les problèmes de peinture de la maison

Comment résoudre les problèmes typiques qui se développent avec la peinture extérieure de la maison, tels que le pelage, la formation de cloques, l’affaissement, le farinage et l’alligator.

La peinture de maison offre un revêtement protecteur durable qui protégera le revêtement de la maison pendant de nombreuses années lorsqu’il est correctement appliqué et entretenu. Mais des problèmes de peinture surviennent, soit en raison d’une mauvaise application, soit en raison d’une simple usure. Voici un aperçu de la façon de traiter les problèmes typiques de peinture de maison :

Réparer la peinture écaillée

La peinture écaillée indique généralement que la peinture n’a pas adhéré à la surface pour commencer. Cela se produit lorsque la peinture est appliquée sur du bois humide, de la peinture écaillée ou écaillée, ou sur une surface sale ou grasse.

La peinture écaillée nécessite généralement de repeindre. Pour éviter que la peinture ne s’écaille à l’avenir, lavez soigneusement la surface et assurez-vous de gratter complètement toute peinture écaillée. Poncez et remplissez les entailles et les entailles, apprêtez avant de repeindre et ne peignez que par temps sec.

Réparer la peinture boursouflée

Pour réparer une ampoule de peinture, coupez d’abord l’ampoule et cassez la peinture. Si vous découvrez du bois nu en dessous, vous savez que l’ampoule a été causée par l’humidité du bois humide qui a été emprisonné derrière le joint de peinture et a lutté pour sortir.

Si la surface sous le blister est peinte, le solvant de la peinture a probablement été emprisonné sous une couche de surface qui a séché trop rapidement.

Les cloques sont souvent localisées, donc une peinture complète peut ne pas être nécessaire. Pour éviter l’un ou l’autre de ces problèmes à l’avenir, grattez la zone cloquée, poncez-la, assurez-vous que la surface est complètement sèche, puis apprêtez et peignez, mais pas en plein soleil.

Comment réparer la peinture farinante

Toute peinture de revêtement produit une légère substance semblable à de la craie, ce qui est normal et permet à une bonne pluie de rincer la saleté du revêtement. Un farinage excessif, par contre, ternit la couleur et l’éclat de la peinture. Un lavage sous pression du revêtement peut résoudre le problème ; sinon, il faudra repeindre.

Réparer les plis ou l’affaissement de la peinture

Les bosses, les rides, l’affaissement et les imperfections similaires dans la texture de la surface indiquent que quelqu’un était pressé lorsqu’il a peint. Ces problèmes sont généralement causés par un pinceau ou un roulement négligent et par l’application d’une couche de finition trop épaisse. Vous aurez besoin de repeindre, en veillant à appliquer la peinture selon les instructions de l’étiquette.

Réparer la peinture alligator

Lorsqu’une surface est fissurée comme la peau d’alligator, cela signifie généralement l’une des trois choses suivantes : la peinture est si vieille qu’elle n’a plus aucune résistance aux changements de temps, une couche de finition plus récente n’a pas adhéré correctement car elle n’était pas compatible avec l’apprêt ou la couche de fond, ou la peinture a été appliquée avant qu’une couche précédente ne soit sèche.

Une surface de peinture très fissurée doit être repeinte, mais avant cela, vous devrez enlever l’ancienne peinture. Pour éviter l’alligatoring à l’avenir, assurez-vous que la peinture que vous choisissez est compatible avec l’apprêt et laissez la couche de fond sécher complètement avant d’appliquer la couche suivante.

Enlever la peinture à base de plomb

Les maisons peintes avant 1978 peuvent contenir de la peinture contenant du plomb, qui peut être dangereux, en particulier pour les enfants, à la fois par contact physique et par respiration de la poussière provenant du ponçage ou du grattage de la surface.

Si vous soupçonnez que votre maison peut avoir de la peinture à base de plomb, demandez des informations sur la façon de l’enlever correctement auprès de votre service de santé publique ou de l’Agence de protection de l’environnement au (800) 424-LEAD.