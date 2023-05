Comment replanter une pelouse

Prendre soin de la jeune herbe

Apprenez les meilleures façons de replanter une pelouse et de prendre soin de l’herbe jeune dans ce guide de bricolage expert, qui couvre l’utilisation de semences, de brins, de mottes et de gazon.

Si votre pelouse souffre d’un compactage aigu du sol, de mauvaises herbes rampantes, de chaume épais ou de carences en éléments nutritifs et en matière organique, vous devrez peut-être enlever votre gazon existant et replanter votre pelouse. C’est un gros travail, mais, comme un nouveau toit, votre nouvelle pelouse durera longtemps. Il existe quatre façons de replanter une pelouse : en appliquant des graines, en plantant des brins, en plantant des mottes ou en posant du gazon.

Graines sont appliqués sur un sol dont tout le gazon a été enlevé.

Brins sont généralement plantés à la machine sur de grandes surfaces; dans de petites zones, ils peuvent être plantés à la main. Les brins sont constitués de longueurs découpées de coureurs souterrains ou aériens, appelés rhizomes ou stolons, sur lesquels se trouvent généralement deux à quatre articulations, ou nœuds, d’où émergent les nouveaux brins d’herbe. Les brins peuvent être diffusés puis enfoncés dans le sol ou plantés dans des sillons peu profonds.

Bouchons– des morceaux de gazon ronds ou carrés mesurant environ 2 pouces de diamètre – sont plantés dans des trous régulièrement espacés sur tout le site. Après plusieurs mois, les graminées des mottes se sont propagées et comblent les vides.

Gazon est disponible en feuilles ressemblant à des tapis qui mesurent généralement environ 3/4 de pouce d’épaisseur, 1 1/2 pied de large et environ 6 pieds de long. Les pièces doivent être posées perpendiculairement à une pente en quinconce, comme si vous posiez des briques.

Si vous avez besoin de replanter, choisir la bonne herbe pour votre jardin peut faire la différence entre avoir une pelouse à faible entretien et respectueuse de l’environnement et une pelouse sensible aux maladies, aux ravageurs et à l’invasion de mauvaises herbes, et qui nécessite beaucoup d’entretien. Le type de semences, de brins, de mottes ou de gazon que vous choisissez pour une pelouse neuve ou restaurée doit dépendre de plusieurs facteurs.

1) À quoi voulez-vous que votre pelouse ressemble ? Les graminées varient en couleur, en largeur de feuille, en port (aspect caractéristique) et en densité de croissance.

2) Combien de temps et d’argent êtes-vous réellement prêt à consacrer à l’entretien de votre pelouse ? Des graminées à entretien plus élevé signifient un engagement de coût et de temps plus élevé.

3) Votre choix de semences sera affecté par les conditions de croissance de votre site – la quantité de soleil et d’ombre dont bénéficie votre site, le type de sol et son niveau de fertilité et de sécheresse ou d’humidité, et votre climat.

4) Réfléchissez à la manière dont votre pelouse sera utilisée : pour l’aménagement paysager décoratif, pour le contrôle de l’érosion, comme aire de jeux.

Après avoir examiné ces questions, lisez les autres articles pertinents de la section Pelouses et couvre-sols pour en savoir plus sur les variations de croissance et d’apparence des différentes graminées.

Prendre soin de la jeune herbe

Votre travail jusqu’à présent aura été vain si vous ne vous souciez pas des jeunes graminées pendant que les graines germent et poussent. Le besoin le plus critique est d’appliquer de l’eau au moins deux fois par jour, en supposant qu’il ne pleuve pas. Si on laisse le sol se dessécher, les semis ne germeront pas ou se faneront et mourront bientôt.

Pour maximiser le taux de germination, faites tremper votre pelouse le jour même où vous semez les graines. Le lendemain, en supposant qu’il n’y ait pas de pluie, arrosez légèrement ou brumisez la pelouse pendant environ cinq minutes le matin et l’après-midi. Assurez-vous d’avoir humidifié le sol à une profondeur de 1 pouce. Gardez la pelouse ensemencée humide jusqu’à ce que les jeunes graminées atteignent 2 pouces de hauteur en répétant un léger arrosage tous les jours pendant les périodes sans pluie. Cela prendra quatre à six semaines. Lorsque l’herbe mesure 2 pouces de hauteur, reprenez les schémas d’arrosage normaux.

Si le temps est sec, chaud ou venteux, étalez une couche de paillis de foin pour protéger les graines. Utilisez une paille de paillage propre et sans graines. Répartir uniformément environ 100 livres par 1 000 pieds carrés. Évitez de déposer une couche épaisse qui inhiberait la croissance de l’herbe.

Commencez à tondre une fois que la nouvelle herbe atteint 2 pouces. Utilisez une lame tranchante; un terne peut déchirer les jeunes graminées. Sinon, restez à l’écart des zones ensemencées, sauf pour fertiliser. Si nécessaire, appliquez le reste de l’engrais tel que recommandé par votre analyse de sol ou appliquez une deuxième dose de 1/2 livre d’azote par 1 000 pieds carrés six semaines après la germination.

Avec l’aimable autorisation de Yardcare.com