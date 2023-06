Comment réparer une valve de robinet de douche qui fuit

Conseils d’experts et vidéos sur la façon de réparer un robinet de douche qui coule ou qui fuit. Conseils très utiles et spécifiques pour la fixation des principaux types de robinets de douche.

Un robinet de douche ou une pomme de douche qui fuit peut être à la fois irritant et coûteux. Au-delà de l’ennuyeux goutte à goutte, goutte à goutte, un robinet de douche qui fuit (valve) peut gaspiller des centaines de gallons d’eau chaque semaine. Et pire encore, une fuite du côté eau chaude de la vanne de douche peut gaspiller une énergie importante car le chauffe-eau doit continuellement fonctionner pour réchauffer inutilement l’eau puisée.

Un lecteur dont la maison était équipée d’un chauffe-eau électrique s’est plaint que sa valve de douche qui fuyait faisait tripler sa facture d’électricité.

Encore plus préoccupant est le robinet de douche qui fuit à l’intérieur du mur. Au fil du temps, l’eau qui coule dans le mur peut causer de la pourriture sèche, de la moisissure et des problèmes structurels qui peuvent être à la fois dangereux et très coûteux à réparer.

Qu’est-ce qui cause un robinet de douche ou un pommeau de douche qui fuit ?

Conseils pour réparer les robinets de douche qui fuient

Si vous fermez un robinet de douche et que l’eau continue de couler de la pomme de douche, un instinct naturel est de fermer la poignée aussi fort que possible. Malheureusement, cela ne peut qu’empirer les choses. Assurez-vous que la poignée du robinet est complètement fermée, mais ne la serrez pas trop ! Cela pourrait endommager la soupape.

Si vous devez couper l’eau de toute la maison, planifier et organiser à l’avance. Lisez toutes les instructions et ayez sous la main les outils et le matériel dont vous aurez besoin pour réduire au minimum le temps d’arrêt de l’eau de votre maison et alerter votre famille. Après avoir coupé l’eau de la maison, les robinets et les appareils utilisant de l’eau ne fonctionneront pas, mais chaque toilette aura une chasse d’eau.

Après avoir coupé l’alimentation en eau, ouvrez le robinet du lavabo de la salle de bain pour évacuer l’eau des tuyaux à proximité.

Il existe de nombreux types de vannes de robinet de douche. Les méthodes de réparation de la fuite dépendront du type de robinet de douche. Dans les articles énumérés ci-dessous, vous trouverez des instructions étape par étape pour réparer les grandes marques de robinets de douche.

Comment réparer un robinet de douche à deux poignées qui fuit

Une vanne de douche qui est actionnée par deux poignées de robinet – une chaude et une froide – est généralement un robinet à compression, comme indiqué dans l’article Comment fonctionne un robinet à compression. Les fuites dans un robinet à compression se produisent généralement lorsqu’un joint ou une rondelle en caoutchouc s’use avec le temps, ce qui permet à l’eau de s’infiltrer entre les pièces métalliques mobiles.

La réparation d’un robinet de douche à compression implique le démontage de l’unité et le remplacement des rondelles et des joints défectueux. Il est important de couper l’alimentation en eau de la douche, de protéger la surface de la baignoire ou du sol de la douche et de couvrir le drain. Achetez un kit de rondelles de robinet afin d’avoir les joints toriques et les rondelles de remplacement nécessaires à portée de main. Parcourez les kits de rondelles de robinet sur Amazon.

Tout d’abord, sentez l’eau qui s’écoule du bec de la baignoire ou de la pomme de douche. S’il fait chaud, vous savez que la fuite provient du robinet d’eau chaude. Si l’eau coule depuis un certain temps et qu’elle est froide, la fuite provient probablement de la vanne d’eau froide.

1 Commencez par retirer la poignée du robinet. Les méthodes pour ce faire dépendront de la conception du robinet. Les robinets plus anciens ou de conception simple ont souvent une vis apparente à l’avant et au centre ou une vis de verrouillage sur le côté. Les modèles de robinets plus récents et plus décoratifs cachent la vis sous un capuchon. Avec ceux-ci, vous devez soulever le capuchon pour exposer la vis. Si la poignée de votre robinet est du type avec un capuchon et qu’il n’y a pas de méthode évidente de retrait, utilisez un tournevis très fin ou un couteau de poche pour retirer le capuchon. Veillez à ne pas rayer la finition ou endommager le matériau.

2 Une fois que vous avez retiré le capuchon, utilisez un tournevis pour dévisser la vis de blocage en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Retirez-le et mettez-le de côté. Remuez et tirez ensuite sur la poignée pour l’extraire du corps du robinet. Cela peut être difficile à faire. Vous pouvez acheter un extracteur de robinet, ou improviser avec un tournevis comme le montre la vidéo ci-dessous. Trouvez des extracteurs de robinet sur Amazon.

3 Après avoir retiré la poignée, retirez la garniture et le manchon qui s’adapte sur la tige du robinet. Vous aurez besoin d’une douille profonde de plombier, comme indiqué dans la vidéo, pour extraire la tige du robinet du corps de la vanne (vous pouvez trouver un ensemble peu coûteux en ligne). Montez-le sur l’écrou hexagonal de la potence et tournez-le dans le sens antihoraire pour dévisser l’ensemble. Au début, vous devrez peut-être appliquer une force importante pour le libérer. Dévissez la tige du robinet et retirez-la du corps de la valve.

4Remplacez toutes les rondelles de robinet, les joints toriques, les joints et la rondelle plate à l’extrémité de la tige (retirez la vis pour remplacer la rondelle).

5 Inversez ensuite les procédures pour replacer la tige du robinet dans le corps de la vanne. Avant de le mettre en place, lubrifiez les filetages avec de la graisse de plombier. Serrez-le dans le corps de valve. Remettez temporairement la poignée en place, ouvrez l’alimentation en eau et testez la vanne. Terminez ensuite le remontage. Enfin, scellez la garniture au mur avec du mastic pour baignoire. Achetez du calfeutrant pour baignoire en ligne.

Comment réparer un robinet de douche Delta qui fuit

Si votre douche a un robinet de douche Delta qui fuit, voici comment arrêter la fuite. Avant de commencer, veuillez lire les informations intitulées « Conseils pour réparer les robinets de douche qui fuient » ci-dessus. Coupez l’alimentation en eau de la douche et protégez la surface de la baignoire ou du sol de la douche. Couvrez également le drain afin de ne pas y faire tomber accidentellement de petites pièces. Achetez une cartouche de rechange Delta sur Amazon afin d’avoir le remplacement nécessaire à portée de main. Voici une vidéo qui montre ce processus :

1 Retirez le capuchon qui cache la vis qui maintient la poignée, puis dévissez la poignée et retirez-la.

2 Retirez les deux vis qui maintiennent la plaque de garniture de l’écusson en place, puis tirez la plaque de l’écusson loin du mur, exposant le trou dans le mur autour de la vanne.

3 Faites glisser le manchon extérieur (parfois appelé « tube d’arrêt ») en le saisissant et en le tirant vers l’extérieur. Retirez ensuite le capot en laiton avec une paire de pinces à mâchoires de verrouillage, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

4 Retirez l’ancienne cartouche en retirant le capuchon en plastique, puis en saisissant et en remuant la cartouche jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment lâche pour être retirée. Touchez à l’intérieur de la zone de la valve pour détecter tout dépôt ou particule lâche, et nettoyez avec un chiffon.

5 Insérez ensuite la nouvelle cartouche. Notez qu’un côté de la cartouche est marqué « Hot » et doit être positionné du côté de l’eau chaude (normalement à gauche). Poussez-le fermement en place. Si nécessaire, ajustez la butée de rotation, selon les instructions du fabricant fournies avec la cartouche de remplacement.

6 Remettez le chapeau en laiton sur la valve et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre pour le serrer. Assurez-vous que les fils adhèrent correctement. Serrez à la main, puis utilisez une pince à mâchoires verrouillables pour l’ajuster. Nettoyez le mur où se trouve la plaque d’écusson, puis remettez le manchon extérieur sur la cartouche et poussez-le en place. Replacez la plaque d’écusson et la poignée.

7Rallumez l’alimentation en eau et, si tout fonctionne bien, calfeutrez le périmètre de la plaque d’écusson avec du mastic de baignoire pour la sceller au mur.

Comment réparer un robinet de douche Pfister qui fuit

Comme lorsque vous travaillez sur d’autres types de robinets de douche, commencez par couper l’alimentation en eau et protégez la baignoire et le drain avec des chiffons. Idéalement, la plomberie de votre douche aura une vanne d’alimentation en eau locale que vous pouvez fermer (similaire à la vanne sous un évier) accessible via un panneau amovible. Dans la plupart des cas, il n’y en a pas, vous devrez donc fermer la vanne principale de toute la maison.

Ouvrez un robinet à proximité pour vider les tuyaux de douche. Avant de commencer, veuillez lire les informations intitulées « Conseils pour réparer les robinets de douche qui fuient » ci-dessus. Si votre robinet de douche défectueux est fabriqué par Price Pfister, vous serez heureux de savoir qu’ils soutiennent leurs produits avec une garantie solide. Si vous pouvez prouver que vous avez acheté leur valve après 1997, ils vous enverront des pièces gratuites. Cela vaut vraiment la peine d’appeler leur numéro 800 au 1-800-732-8238. Vous pouvez également acheter une valve de remplacement sur Amazon.

1 Soulevez le bouton décoratif de l’extrémité de la tige de douche pour exposer la vis qui fixe l’assemblage de la poignée. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Retirez ensuite l’ensemble de poignée.

2 Ensuite, dévissez le manchon fileté en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez-le de la plaque de garniture de l’écusson. Si la garniture de l’écusson est calfeutrée au mur, utilisez un couteau bien aiguisé pour couper le joint. Veillez à ne pas rayer les surfaces. Retirez la plaque du mur.

3 Pour retirer la cartouche, dévissez les quatre vis qui maintiennent la bride de montage à oreilles obstinées. Encore une fois, tournez-les dans le sens antihoraire pour les retirer. Atteindre et retirer la cartouche en plastique de la valve. Assurez-vous que les joints toriques en caoutchouc sortent avec la cartouche.

4 Utilisez un chiffon et, si nécessaire, de la laine d’acier pour nettoyer les surfaces intérieures de la vanne. Remplacez ensuite l’ancienne cartouche en plastique par une nouvelle, et remplacez la pièce filetée et la bride.

5 Assurez-vous que le joint en caoutchouc scellera correctement. Positionnez-le de manière à ce que l’orientation soit correctement alignée. Utilisez l’anneau métallique et les quatre vis pour le fixer. Lorsqu’il est étanche, ouvrez à nouveau l’alimentation en eau et vérifiez s’il y a des fuites. Si vous ne découvrez aucune fuite, calfeutrez le périmètre de la garniture, puis remplacez la garniture de l’écusson et la poignée. Voici une vidéo très utile qui montre ce processus.

Comment réparer un robinet de douche Moen qui fuit

Avant de commencer le remplacement d’un robinet de douche, lisez les informations intitulées « Conseils pour réparer les robinets de douche qui fuient » ci-dessus. Coupez l’alimentation en eau de la douche et protégez la surface de la baignoire ou du sol de la douche. Couvrez également le drain pour éviter de laisser tomber accidentellement de petites pièces. Achetez une cartouche de rechange Moen sur Amazon et ayez-la à portée de main.

1 Retirez le couvercle en plastique en haut de la soupape de commande, puis retirez la vis au centre du bouton à l’aide d’un tournevis cruciforme. Dévissez les deux vis qui fixent la plaque d’écusson et retirez la plaque du mur. Faites délicatement levier avec un tournevis à lame plate si nécessaire. Faites attention de ne pas rayer la finition.

2 Tirez le tube d’arrêt vers l’extérieur, en le faisant glisser hors de la cartouche. À l’aide d’une paire de pinces, retirez le clip de retenue de la cartouche en forme de U du corps de la vanne. Faites glisser la petite rondelle d’espacement hors de l’arbre et mettez-la de côté avec le clip de retenue.

3 Un outil en plastique blanc en forme d’écrou doit être emballé avec la nouvelle cartouche. Glissez cet outil d’écrou en plastique sur l’arbre afin qu’il s’emboîte avec la cartouche. Tournez-le ensuite d’avant en arrière avec une pince pour dégager la cartouche du corps de valve. Retirez l’écrou, puis utilisez une pince pour saisir la tige de la cartouche et tirez-la tout droit hors du corps de la valve.

4 Poussez la nouvelle cartouche de rechange directement dans le corps de la valve jusqu’à ce qu’elle soit en place. Glissez l’outil d’écrou en plastique sur la cartouche et orientez la cartouche de sorte que ses oreilles soient en haut et en bas du corps de la valve. Faites glisser le clip de retenue en forme de U dans le corps de la vanne jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Si le clip de retenue ne s’enclenche pas correctement, la cartouche n’est pas bien en place dans le corps de la vanne – réajustez-la avec l’outil pour écrou en plastique.

5 Rétablissez maintenant l’alimentation en eau. Montez temporairement le bouton du robinet sur l’arbre. En tenant un seau sous la pomme de douche, ouvrez l’eau chaude pour vous assurer que l’eau chaude fonctionne. Si l’eau ne devient pas chaude, vous devrez réajuster la cartouche avec l’outil d’écrou en plastique et vérifier à nouveau jusqu’à ce que vous obteniez de l’eau chaude.

6 Remettez la petite rondelle d’espacement sur l’arbre. Faites glisser le tube d’arrêt sur le corps de vanne. Replacez la plaque d’écusson et fixez-la avec ses deux vis, en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Remettez le bouton en plastique en place, vissez-le en place et fixez la plaque de couverture sur la vis.

Cette vidéo utile vous guidera tout au long de ce processus du début à la fin :

