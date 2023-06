Comment réparer une porte

Pour plus d’informations sur la réparation des charnières et des serrures, voir Réparation des poignées de porte, des serrures et de la quincaillerie.

De nombreux problèmes avec les portes sont liés à la façon dont elles s’intègrent dans leurs cadres. Les portes s’ouvrent ou claquent lorsqu’elles sont trop lâches, et elles collent ou se coincent lorsqu’elles sont déformées ou trop serrées. Veuillez consulter les articles suivants pour obtenir l’aide dont vous avez besoin pour résoudre ces problèmes.

Comment réparer les problèmes de porte

Pour des techniques de bricolage pour des problèmes de porte spécifiques, veuillez consulter les articles suivants :