Comment réparer une porte intérieure

Le temps et l’âge font que les portes se lient et collent.

Au fur et à mesure que votre maison s’installe, les portes s’affaissent dans leurs cadres; de plus, la peinture répétée et la saleté créent une accumulation.

Ou, une porte peut avoir été mal alignée dès le départ.

Le point est le suivant : une variété de problèmes se produisent avec les portes.

Certains, tels que des dommages à leurs surfaces, peuvent arriver à n’importe quel type de portes. D’autres problèmes sont propres au fonctionnement d’une porte.

Les portes escamotables peuvent sauter leurs rails, les portes pliantes peuvent sortir de leurs supports pivotants et les portes à charnières peuvent se coincer dans leurs cadres.

Dans cet article, nous vous aiderons à réparer tous ces types de problèmes de portes intérieures, en commençant par les portes battantes. Les portes à charnières peuvent devenir rebelles, coller dans leur cadre, elles peuvent devenir trop lâches pour sceller correctement ou leurs surfaces peuvent être endommagées.

Veuillez noter que de nombreux problèmes qui surviennent avec les portes d’entrée extérieures, comme une porte d’entrée, sont les mêmes que ceux qui surviennent avec les portes intérieures.

Réparer une porte qui lie

Si une porte coince ou frotte contre le chambranle, identifiez les endroits où elle coince en glissant une fine bande de carton ou de bois entre la porte et les montants.

Marquez ensuite les zones où la porte est contraignante avec un crayon.

Recherchez une accumulation de peinture, qui est généralement le coupable. Tenez un ciseau à bois pointu à plat contre la surface et coupez l’excédent. Lissez ensuite la surface avec du papier de verre à grain fin. Enduisez les bords de la porte et les jambages de paraffine.

Si cela ne suffit pas, essayez d’ajuster les charnières. De nombreuses portes se lient contre le coin supérieur du montant ou traînent sur le tapis.

Fermez la porte et vérifiez comment elle s’intègre dans le montant. Recherchez les endroits étroits et assurez-vous que le bord supérieur de la porte est de niveau. S’il semble être hors de niveau de plus de 1/4 de pouce, la cause est probablement un tassement ou un affaissement.

Vous pouvez généralement résoudre ce problème en remplaçant la vis centrale de la charnière supérieure par une vis plus longue de 2 1/2 pouces, légèrement inclinée vers le centre du montant.

Tout d’abord, nettoyez toute saleté et réparez ou remplacez les charnières tordues. Enfoncez bien la vis et serrez les autres vis qui fixent la charnière. S’ils ne peuvent pas être serrés, réparez les trous de vis en les remplissant de petits morceaux d’une cheville enduite de colle. Replacez ensuite les vis.

Un autre coupable dans une porte qui se lie est l’humidité, qui peut faire gonfler et coller une porte. Pour résoudre ce problème, vous devrez probablement retirer la porte et poncer ou raboter les points hauts. Avant de retirer la porte et de la raboter, essayez d’abord de poncer les zones avec du papier de verre grossier, suivi d’un papier de verre plus fin.

Pour raboter la porte, vous devrez l’enlever. Pour obtenir des instructions sur le retrait d’une porte, voir Comment supprimer une porte.

Comment raboter une porte

À l’aide d’un crayon, marquez la zone à raboter sur les deux faces de la porte. En règle générale, vous devriez pouvoir glisser un centime entre la porte et le montant le long des deux côtés et du haut.

Placez la porte sur le bord et, à l’aide d’un rabot à lame tranchante réglé pour effectuer une coupe très peu profonde, rabotez dans le sens du grain du bois pour éviter de creuser le bois.

Rabotez le rail supérieur ou inférieur ou le montant de la charnière si c’est là que la porte se lie.

Éviter de raboter le montant de la serrure– non seulement le côté de la serrure est généralement biseauté pour permettre un ajustement serré, mais le rabotage peut également compromettre la façon dont le jeu de serrures s’adapte.

Tenez l’avion à un léger angle et à plat contre la surface.

En haut et en bas de la porte, rabotez du coin vers le milieu pour éviter de fendre les extrémités des montants.

N’enlevez pas trop – rappelez-vous que la porte rétrécira lorsque l’air sera plus sec. Terminez en enduisant les bords et les montants de la porte de paraffine.

Réparer une porte desserrée

C’est généralement le contraire de coller dans le montant. Lorsqu’une porte intérieure claque, cela signifie que la butée de porte et/ou la gâche ne sont pas assez serrées. Si la gâche a une bride au centre qui peut être légèrement pliée pour serrer l’ajustement, retirez la plaque et utilisez une paire de pinces pour plier la bride. Sinon, vous devrez peut-être ajuster la position de la butée de porte sur le montant côté loquet.

Pour ce faire, utilisez d’abord un couteau utilitaire pour couper le joint de peinture entre la moulure et le jambage. Placez ensuite un bloc de bois contre la butée de porte et martelez doucement le bloc vers la porte pour obtenir un ajustement plus serré.

La meilleure façon d’empêcher une porte extérieure de cliqueter est d’installer des coupe-froid résilients autour de son périmètre, ce qui aidera également à isoler votre maison. Recherchez le type d’ampoule en vinyle et suivez les instructions sur l’emballage.

Trou dans une porte à âme creuse

Si vous avez une porte à noyau creux avec un gros trou, envisagez de remplacer toute la porte; les portes à noyau creux sont à un prix modeste.

Vous pouvez réparer un trou si vous êtes prêt à peindre la porte pour cacher le patch. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une boîte d’isolant en mousse pulvérisée. Dans de nombreux cas, vous pouvez réparer la porte sans l’enlever au préalable – étendez simplement une toile de protection sur le sol en dessous avant de commencer.

1 Remplir le trou avec l’isolation en mousse pulvérisée, permettant à la mousse de se dilater légèrement au-dessus de la surface de la porte.

2 Laissez-le sécher (et continuer à se développer) du jour au lendemain.

3 Utilisez une lame de rasoir pour couper l’excédent. Rasez le monticule juste un peu plus bas que la surface de la porte.

4 Appliquer le composé de rebouchage de vinyle au patch, à l’aide d’un couteau à mastic de 3 pouces. Dessinez-le lisse à la surface de la porte. Laisser sécher le composé de rebouchage.

5 Poncer légèrement la zone avec du papier de verre fin enroulé autour d’un bloc de ponçage.

6 Amorcer toute la surface de la porte, laissez sécher, puis peignez.

Résoudre les problèmes de porte en bois

Il existe de nombreuses méthodes pour réparer ou restaurer les boiseries, et elles fonctionnent tout aussi bien sur les portes en bois.

Vous pouvez poncer les égratignures mineures, remplir les gouges avec du mastic à bois, remplacer les sections pourries ou cassées avec du mastic époxy ou en collant une nouvelle pièce, etc.

Si un panneau d’une porte de style colonial est fissuré ou fendu, vous pourrez peut-être le recoller sans le retirer du reste de la porte.

Si vous devez retirer un panneau ou le remplacer complètement, essayez de dégager les moulures qui l’entourent et maintenez-le en place. Sur certaines portes à panneaux, les moulures sont acheminées et ne peuvent pas être retirées. Dans ce cas, une option consiste à découper soigneusement ces moulures intégrales. Après avoir réparé le panneau, achetez de nouvelles moulures assorties au reste de la garniture de la porte.

Plus de réparations de portes

Pour les méthodes étape par étape de fixation des portes intérieures escamotables et des portes pliantes, veuillez ensuite consulter :

Réparation de porte escamotable Réparation de portes pliantes



Vous trouverez les correctifs suivants dans la section porte extérieure de Actu immobilier.fr :