Comment réparer une porte escamotable

Si vous avez une porte escamotable qui ne fonctionne pas correctement, voici quelques solutions que vous pouvez essayer.

La porte escamotable est hors de son chemin

Si la porte escamotable est hors de son rail, vous devrez la retirer avant de pouvoir la réparer. Pour faire ça:

1 Utilisez un couteau utilitaire pour briser le joint de peinture le long des moulures d’arrêt sur chaque montant de porte, puis retirez délicatement les moulures avec un ciseau ou un outil 5 en 1 et une barre plate.

2 Positionner la porte de sorte qu’il soit centré dans l’embrasure de la porte, inclinez-le vers la pièce et soulevez les roulettes hors du rail suspendu.

3 Inspectez les rouleaux pour voir s’ils sont cassés, usés ou autrement encrassés. Si l’un ou les deux le sont, réparez ou remplacez les deux. Vous pouvez acheter de la quincaillerie pour porte escamotable en ligne ou vous pouvez apporter vos pièces dans une quincaillerie bien approvisionnée pour trouver des pièces de rechange assorties.

Réparer un rail de porte escamotable

La réparation de la chenille est plus délicate car elle se situe à l’intérieur de la poche. Si possible, glissez votre bras dans la poche et assurez-vous que le rail est solidement vissé en place. Si ce n’est pas le cas, faites de votre mieux pour serrer les vis.

Une piste désespérée devra être remplacée. Cela implique d’enlever suffisamment de revêtement mural près de la piste pour vous permettre d’accéder à l’ancienne piste afin que vous puissiez l’enlever et en installer une nouvelle. À moins que vous ne soyez doué pour la menuiserie à domicile, faites appel à un professionnel. Vous pouvez acheter un kit de remplacement de rail de porte escamotable en ligne.

La porte escamotable ne roule pas bien

Lorsqu’une porte escamotable ne fonctionne pas correctement, le problème vient souvent des roulettes. Vérifiez qu’ils sont correctement installés dans le rail. Si tel est le cas, vous devrez retirer la porte pour diagnostiquer le problème.

1 Retirez les deux arrêts du montant de tête et d’un montant latéral afin que vous puissiez soulever la porte. Inclinez le bas vers l’extérieur, puis soulevez la porte.

2 Inspectez les rouleaux pour voir s’ils sont cassés ou s’ils viennent de se détacher. Si le problème est juste un rouleau desserré, serrez ou remplacez les vis desserrées à sa base. Si un rouleau est cassé, remplacez les deux.

Les rails et les rouleaux de la porte escamotable peuvent également être ajustés pour compenser une porte déformée, mais une porte très déformée doit être remplacée.