Comment réparer une machine à glaçons

Conseils d’experts sur la façon de réparer une machine à glaçons pour réfrigérateur qui ne produit pas de glace ou qui ne fonctionne pas du tout. Vous aide également à réparer une machine à glaçons qui est gelée ou qui n’éjecte pas de glace. Comprend comment remplacer une machine à glaçons.

Le dépannage et la réparation d’une machine à glaçons sont des tâches que les bricoleurs peuvent gérer avec un peu de conseils.

Le problème le plus courant avec une machine à glaçons est qu’elle ne fabrique pas de glaçons. D’autres problèmes incluent une machine à glaçons qui n’arrête pas de faire de la glace ou qui gèle. Ici, nous commençons par le problème le plus courant : la machine à glaçons arrête de fabriquer de la glace.

Comment dépanner une machine à glaçons qui ne fabrique pas de glaçons :

Assurez-vous que le fil de la caution au-dessus du bac à glaçons est en position basse. Lorsqu’il est allumé, il éteint la machine à glaçons. Vérifiez la conduite d’alimentation en eau sous ou derrière le réfrigérateur. Assurez-vous qu’il n’est pas plié et qu’il fournit de l’eau. Assurez-vous que le petit tube de remplissage qui remplit le bac à glaçons n’est pas gelé. Si c’est le cas, faites fondre le tube glacé avec un sèche-cheveux. Cherchez de la glace dans le moule à glace et assurez-vous que le moteur qui fait tourner le bras d’éjection de glace fonctionne. Vérifier le robinet du robinet qui relie le tube d’alimentation à la conduite d’eau. Vérifiez le solénoïde. Pour plus de détails à ce sujet et sur toutes les étapes ci-dessus, voir ci-dessous.

Comment fonctionne une machine à glaçons

Mais avant de plonger dans la résolution des problèmes de machine à glaçons, examinons comment fonctionne une machine à glaçons afin de mieux comprendre ce qui pourrait ne pas fonctionner.

Une machine à glaçons reçoit de l’eau par une petite conduite d’alimentation en eau de 1/4 de pouce qui va du réfrigérateur à une conduite d’eau (ou un filtre à eau).

La conduite d’alimentation en eau mène à la vanne de remplissage d’eau dans le réfrigérateur, qui est contrôlé par une machine à glaçons thermostat. La vanne de remplissage envoie de l’eau à travers un tube de remplissage dans un ensemble machine à glaçons mécanisé qui comprend un moule à glace. C’est là que l’eau gèle. Parcourez les pièces de rechange sur Amazon.

Lorsque l’eau gèle, le thermostat coupe l’alimentation en eau via un solénoïde. Ensuite, il allume un appareil de chauffage pour réchauffer légèrement les cubes afin qu’ils se libèrent du moule à glace. Puis il s’allume un petit moteur de la machine à glaçons qui fait tourner le bras d’éjection de glace. Le bras d’éjection pousse les glaçons hors du moule et dans le bac de récupération des glaçons. Par conséquent, la vanne de remplissage d’eau s’ouvre pendant quelques secondes pour remplir à nouveau le moule à glace, et le cycle se répète.

Lorsque le bac de collecte de glace est rempli de glace, la glace soulève un fil de caution, éteignant l’unité de fabrication de glace jusqu’à ce que le niveau de glace dans le bac baisse.

La machine à glaçons ne fabrique pas de glaçons

Si la route de l’eau est bloquée ou si le solénoïde ne fonctionne pas, ou si le fil de la caution est soulevé, la machine à glaçons ne fabriquera pas de glaçons. (Notez également que la pression de l’eau de votre maison peut ne pas être assez forte pour servir une machine à glaçons.)

Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour faire fonctionner votre machine à glaçons.

Assurez-vous que le fil de la caution au-dessus du bac à glaçons est en position basse. Lorsqu’il est verrouillé en position haute, il éteint la machine à glaçons. Vérifiez la conduite d’alimentation en eau. Si la machine à glaçons ne fabrique pas de glaçons mais que vous voyez le bras se mettre en mouvement et que vous entendez un bourdonnement pendant environ 10 secondes, la vanne d’eau demande de l’eau qui n’arrive pas. Cela signifie que la vanne et le solénoïde sont probablement en bon état, mais pas l’alimentation en eau.

Assurez-vous que la conduite d’alimentation en eau n’est pas pliée derrière ou sous le réfrigérateur (un tube en cuivre de 1/4 de pouce est bien meilleur qu’une conduite de remplissage en plastique pour éviter les plis). Trouvez la vanne d’arrêt d’eau derrière le réfrigérateur ou sous l’évier, éteignez-la, dévissez la conduite de cuivre à l’arrière du réfrigérateur, mettez la conduite de cuivre dans un seau, ouvrez la vanne et voyez si de l’eau s’écoule.

3 Vérifiez la vanne du robinet. Une mauvaise vanne de robinet – le petit appareil qui relie le tube d’alimentation en eau de la machine à glaçons au tuyau d’eau – peut causer le problème où le tube d’alimentation de la machine à glaçons se connecte au tuyau d’eau.

Si nécessaire, remplacez la soupape d’admission et la soupape du robinet. Pour la valve du robinet, utilisez le type qui vous oblige à percer un trou de 1/4 de pouce (par opposition au type «auto-perçant»). Vous pouvez acheter un kit de connexion de machine à glaçons et le faire vous-même, ou appeler un réparateur ou un plombier pour installer un filtre à eau en ligne lors du remplacement de la vanne.

4 Vérifiez le solénoïde. La conduite d’eau se fixe à un solénoïde à l’arrière ou au bas du réfrigérateur, puis se dirige vers la machine à glaçons. Le solénoïde peut être défectueux ou ne pas être alimenté.

Débranchez d’abord le réfrigérateur. Ensuite, vous pouvez essayer de retirer le filtre à sédiments à l’intérieur du solénoïde et de le rincer à l’eau pour le nettoyer, et en même temps, vous pouvez inspecter tous les joints ou diaphragmes pour vous assurer qu’ils sont en bon état. Vous pouvez acheter un solénoïde de remplacement sur Amazon pour environ 25 $ – il est maintenu en place par 4 vis.

Voici une vidéo qui est très utile pour dépannage pourquoi une machine à glaçons ne fonctionne pas:

La machine à glaçons ne s’éteint pas

Si votre machine à glaçons ne s’éteint pas (elle continue à fabriquer des glaçons) même lorsque le bac à glaçons est plein :

Soulevez le fil de la caution pour éteindre la machine à glaçons et retirer le bac à glaçons. À l’aide d’un tournevis si nécessaire, retirez la machine à glaçons, nettoyez-la soigneusement, puis réinstallez-la. Si le problème persiste, envisager de remplacer la machine à glaçons et la valve. Vous pouvez le faire vous-même, comme indiqué ci-dessous, ou demander à un réparateur d’appareils de le faire. Avec ce type de problème, vous pouvez le faire réparer, mais il est souvent plus sage, plus facile et moins coûteux de remplacer entièrement l’appareil.

Réparation de machine à glaçons : Machine à glaçons gelée

Si votre machine à glaçons a gelé, procédez comme suit pour la décongeler :

Débranchez le réfrigérateur ou coupez le disjoncteur qui l’alimente. Retirez le bac à glaçons du réfrigérateur et retirez tout glaçon en vrac de la machine à glaçons. Trouvez le tube de remplissage. Il s’agit d’un tuyau blanc semblable à du caoutchouc qui fournit de l’eau à la machine à glaçons. Tirez vers le bas le petit clip métallique du boîtier qui maintient le tube de remplissage (bien que toutes les machines à glaçons n’aient pas ce clip). Réchauffer le tuyau et le mécanisme environnant. Pour ce faire, vous pouvez entraîner un sèche-cheveux sur la machine à glaçons pour faire fondre toute glace bloquant le mécanisme. Mais soyez très prudent (épongez toute goutte d’eau avec un chiffon) car l’électricité et l’eau peuvent présenter un risque sérieux de choc électrique. Veillez également à ne pas faire fondre les pièces en plastique. Si vous ne souhaitez pas utiliser de sèche-cheveux, vous pouvez faire tremper le tuyau d’alimentation avec de l’eau chaude, en utilisant une poire à dinde et en récupérant le trop-plein dans un bol. Dans certains cas, il peut être plus facile de retirer la machine à glaçons que de décongeler le tube de remplissage avec la machine à glaçons en place.

La machine à glaçons n’éjecte pas de glace

Si votre machine à glaçons produit de la glace mais ne l’éjecte pas correctement, le problème vient du bloc moteur à l’intérieur.

Vous pouvez acheter un module moteur de machine à glaçons sur Amazon. Voici un guide facile à suivre vidéo sur la façon de remplacer un moteur de machine à glaçons:

À propos du remplacement de la machine à glaçons

Si le problème ne peut pas être résolu ou si le revêtement à l’intérieur du moule de la machine à glaçons se détache de vos glaçons, vous devrez remplacer l’ensemble de l’appareil. Vous pouvez trouver un assortiment de remplacements sur Amazon.

Bien que les machines à glaçons varient d’une marque à l’autre, la plupart sont de conception similaire. Pour les réfrigérateurs Kitchenaid, Maytag, Kenmore et Whirlpool, regardez cette vidéo :

Cela montre également comment passer le fil du bras d’anse de l’ancienne machine à glaçons à la nouvelle et comment changer le faisceau de câbles si nécessaire.

Remarque : Lorsque vous installez une nouvelle machine à glaçons, cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour qu’elle commence à fonctionner correctement.

