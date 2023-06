Comment réparer une lumière fluorescente

À l’intérieur d’une lumière fluorescente, l’électricité est fournie à un ballast, qui envoie une étincelle à travers le tube (ou l’ampoule) rempli de vapeur de mercure, créant de la lumière en activant des luminophores qui recouvrent l’intérieur du tube. Si l’un des composants est défectueux, la lumière ne fonctionnera pas correctement. Une fois que vous avez identifié le problème, la plupart des correctifs sont très faciles. N’oubliez pas de couper l’alimentation en premier !

Un vieux tube s’éteint et s’allume juste avant de mourir; les réparations consistent souvent simplement à le remplacer. Ce problème peut également se produire en raison d’un mauvais contact entre les broches aux extrémités d’un tube et les supports de tube. Si les broches sont pliées, utilisez une pince à bec effilé pour les redresser. Nettoyez les broches et les contacts femelles avec du papier de verre fin.

Bien que les bandes grises aux extrémités des tubes soient normales, les bandes noires indiquent que le tube doit être remplacé. Si une seule extrémité est sombre, tournez l’ampoule bout à bout. Si le tube est neuf et que ces correctifs ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être remplacer le démarreur ou le ballast.

Certains luminaires (« A-rated ») sont plus silencieux que d’autres, mais la plupart des lampes fluorescentes émettent un léger bourdonnement. Si le son semble trop fort ou si vous sentez une odeur de brûlure électrique, coupez l’alimentation. Le ballast est probablement du mauvais type, mal installé ou défectueux. Remplacez-le ou appelez un électricien.

Les tubes neufs ont tendance à scintiller, tout comme les ampoules froides. Si un vieux tube scintille encore après qu’il ait eu la chance de se réchauffer (ou après que vous ayez réchauffé la pièce), tournez-le plusieurs fois dans les supports de tube. Essayez de nettoyer les broches d’extrémité du tube. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacez-le.

Si seules les extrémités du tube brillent, le démarreur ou le ballast est défectueux. Remplacez le démarreur, puis le ballast.

Remplacement d’un ballast fluorescent

Vous pouvez remplacer un ballast ou un support de tube si vous êtes assez familier avec le câblage.

1 Éteignez l’alimentation au circuit.

2 Retirer le tuyau et la plaque de recouvrement qui dissimule les rouages.

3 Débranchez ou coupez les fils au support de tube ou au lest et retirez-le.

4 Dénudez 1/2 pouce d’isolant des extrémités des fils.

5 Monter le composant et connectez les fils avec des serre-fils.

6 Remettre le couvercle et tube.

7 Rallumez le circuit.

8 Allumez l’interrupteur.

Remplacement d’un démarreur de lumière fluorescente

Bien que les nouveaux luminaires fluorescents aient des démarreurs intégrés ou pas de démarreurs du tout, la plupart des lampes plus anciennes ont un démarreur visible et facile à changer. Il s’agit d’un petit cylindre argenté qui se branche sur l’un des porte-tubes.

1 Éteignez l’interrupteur.

2 Retirez le tuyau.

3 Donner un quart de tour au démarreur dans le sens des aiguilles d’une montre et retirez-le.

4 Branchez un nouveau démarreur, en lui donnant un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

5 Replacez le tube.

6 Allumez l’interrupteur.

