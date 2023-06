Ce guide de bricolage détaillé explique comment réparer une lampe ou un luminaire. Comprend le fonctionnement des lampes, les réparations d’interrupteurs, les gradateurs de lampes et bien plus encore.

La plupart des problèmes avec les lampes et les luminaires surviennent lorsque l’alimentation du luminaire est interrompue ou lorsque l’ampoule ou sa douille est défectueuse.

Avant de travailler sur les composants électriques d’une lampe, débrancher la lampe!

Comment fonctionne une lampe

Indépendamment du degré de sophistication ou d’élaboration du design, la plupart des lampes ont le même câblage et la même construction de base.

Une lampe typique comprend un abat-jour qui repose sur un cadre appelé harpe. Une douille contient l’ampoule, ou plusieurs douilles peuvent contenir plusieurs ampoules, et un cordon traverse un canal creux, appelé tige, à l’intérieur du corps de la lampe.

Si une lampe de table ou de sol ne fonctionne pas, faites ce qui est évident : installez une nouvelle ampoule qui fonctionne. S’il ne s’allume toujours pas, vérifiez le disjoncteur ou le fusible qui dessert la prise de la lampe.

Si le circuit fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le cordon, la douille de la lampe ou la fiche. Pour une couverture complète sur le remplacement du cordon de la lampe, veuillez consulter Comment remplacer les cordons électriques et les prises.

Assurez-vous de remplacer les cordons et les prises par des pièces identiques aux pièces d’origine.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec le câblage électrique, les testeurs de tension, etc., essayez quelques procédures simples détaillées dans les articles répertoriés ci-dessous, mais si cela ne résout pas le problème, apportez le luminaire à un atelier de réparation d’éclairage.

Réparation d’interrupteur de lampe

Les problèmes les plus courants avec les interrupteurs de lampe sont qu’ils cessent de fonctionner ou, pire, dégagent des étincelles lorsque vous les éteignez et les rallumez. Si l’interrupteur produit des étincelles, il doit être remplacé.

Si un interrupteur ne fonctionne pas du tout, assurez-vous d’abord que le problème vient de l’interrupteur et non de la lumière ou de l’appareil qu’il est censé allumer et éteindre. Cela est facile à faire. Il suffit de remplacer l’ampoule par une ampoule qui fonctionne ou de brancher un appareil ou une lampe qui fonctionne dans la prise commandée par interrupteur et d’essayer à nouveau l’interrupteur.

Comment installer un gradateur de lampe

Vous aimeriez pouvoir régler l’éclairage d’une lampe de table ou d’un lampadaire ? Cet article vous aidera à comprendre comment installer un interrupteur variateur soit dans la douille, soit sur le cordon d’une baladeuse. Si vous souhaitez installer un gradateur sur un éclairage intégré, veuillez consulter Comment installer un gradateur.

Les gradateurs de lampe, vendus en ligne et dans les quincailleries, se déclinent en plusieurs variétés. Ils sont destinés à contrôler différents types de lampes, de l’incandescence à la fluocompacte (CFL) en passant par la LED, il est donc important de faire attention aux spécifications. Voici les principaux types de gradateurs de lampe :

• Gradateurs de lampe de table ou de plancher enfichables vous permettent de brancher simplement votre lampe sur l’appareil, de brancher l’appareil sur le mur et d’atténuer la lampe à partir de l’appareil.

• Gradateurs de cordon de lampe en ligne, qui peuvent être attachés à un cordon de lampe, sont le type le moins cher – ils se montent directement sur le cordon.

• Gradateurs à culot de lampe se visse directement dans la douille d’une lampe. Certains sont contrôlés simplement en les touchant.

Installation d’un gradateur de cordon de lampe

Vous pouvez acheter un gradateur de cordon de lampe en ligne ou dans une quincaillerie ou un magasin d’éclairage. Voici les instructions pour le câblage d’un gradateur de cordon :

1 Après vous être assuré que votre lampe est débranchéeutilisez un couteau utilitaire pour séparer les deux fils du cordon de votre lampe.

2 Déterminez quel fil est neutre et lequel est chaud. Ce n’est pas toujours facile à discerner mais, dans de nombreux cas, le fil chaud a une isolation lisse et le fil neutre est nervuré. Coupez le fil chaud à l’endroit où vous souhaitez installer le gradateur.

3 Utiliser pinces à dénuder à dépouiller environ 1 pouce d’isolant aux deux extrémités du fil chaud coupé.

4 Dévissez et retirez le couvercle du gradateur. Placez le fil neutre le long de l’intérieur de la boîte de commutation, comme spécifié par le fabricant. Placez les extrémités coupées du fil chaud sous les deux pinces de borne et fixez-les en place en tournant les vis.

5 Revissez le couvercle du gradateur en place. Branchez la lampe et vérifiez que le nouvel interrupteur fonctionne.

Comment tester une prise de lumière

Si vous avez établi que l’ampoule n’a pas grillé et que la prise est alimentée, comment déterminer si le problème vient de la prise ou de la fiche ?

Un testeur de continuité facilite la vérification d’une douille.

Vous aurez besoin d’un testeur de continuité et vous devrez retirer la douille du cadre de la lampe. Débranchez la lampe et retirez l’abat-jour, l’ampoule et la harpe (ou cadre) qui supporte l’abat-jour. Pressez la coque extérieure de la douille à la base et retirez-la doucement. Retirez ensuite la gaine isolante.

Fixez le fil du testeur de continuité à une lame de fiche et touchez la sonde à la vis argentée de la prise. Ensuite, touchez-le à la vis en laiton. Fixez le fil à l’autre lame de fiche et touchez la sonde à la vis argentée de la prise. Ensuite, touchez-le à la vis en laiton. Le testeur doit s’allumer avec au moins une combinaison dans les deux cas. Sinon, le cordon est votre problème et vous devrez le remplacer.

Pour tester la douille, attachez le fil du testeur au collier fileté et touchez la sonde à la vis en laiton. Tournez ou cliquez sur l’interrupteur marche/arrêt de la lampe. Le testeur doit également s’allumer et s’éteindre. Si ce n’est pas le cas, la prise est votre problème et vous devrez la remplacer.

Un testeur de continuité est très utile pour vérifier si un circuit électrique est complet ou cassé. Vous pouvez en acheter un pour moins de 10 $ dans les quincailleries et les centres de rénovation. Alimenté par batterie, il est conçu comme une petite lampe de poche avec deux sondes. Des instructions complètes sont incluses sur l’emballage.

Comment nettoyer un abat-jour

Les abat-jour accumulent la saleté et la poussière au fil du temps, mais leur nettoyage peut être délicat car certains types de tissus ou de matériaux d’abat-jour sont facilement maculés ou tachés.

Les instructions suivantes peuvent vous aider avec les types courants d’abat-jour. Veuillez noter : si vous avez des abat-jour particulièrement délicats ou précieux ou si vous vous demandez si les méthodes suivantes conviennent à votre abat-jour, consultez un nettoyeur à sec.

Utilisez d’abord une brosse à vide ou un chiffon doux et sec pour essuyer ou brosser l’intérieur et l’extérieur de l’abat-jour.

Tu auras besoin de:

• Un évier, une baignoire ou un bassin suffisamment profond pour submerger complètement l’abat-jour

• Détergent à lessive ou liquide vaisselle

• Une brosse ou un chiffon doux

• Gants en caoutchouc ou en latex

Retirez toutes les garnitures non lavables de l’abat-jour. Remplissez un évier, une baignoire ou une bassine d’eau tiède. Ajoutez du détergent à lessive ou du savon à vaisselle.

Nettoyer un store en tissu

Trempez l’abat-jour dans l’eau savonneuse et utilisez de la mousse sur un chiffon ou une brosse douce pour frotter légèrement les endroits particulièrement sales. Faites tourner l’ombre dans l’eau, en la plongeant de haut en bas.

Lorsque l’eau devient trop sale, videz-la et remplissez le bassin avec de l’eau propre et savonneuse. Continuez le processus jusqu’à ce que l’eau reste relativement claire.

L’abat-jour en tissu peut sembler s’étirer et s’affaisser lorsqu’il est mouillé. La plupart des types de tissus reprendront leur forme d’origine une fois secs.

Séchez l’abat-jour à l’air libre en le suspendant à une ficelle au-dessus de la baignoire ou à l’extérieur. Si vous avez retiré le tissu du cadre, remettez le tissu sur le cadre avant qu’il ne soit complètement sec. Ensuite, rattachez l’abat-jour à la lampe et allumez la lampe pour chauffer l’abat-jour, ce qui accélérera le processus de séchage/reformage. Si l’abat-jour est froissé ou strié, appuyez sur les volants avec vos doigts pour accentuer leur forme.

Nettoyage d’autres types de stores

Pour ces types de teintes, l’astuce consiste à ne pas trop les mouiller. Utilisez seulement 1/4 tasse d’eau propre et tiède dans un bol, mélangée à un détergent doux. À l’aide d’un fouet ou d’un batteur à œufs, fouettez le détergent pour créer une mousse de savon « sèche » ayant la consistance d’une crème fouettée.

Prenez un chiffon sec ou une éponge et appliquez un peu de cette mousse sèche pour laver l’intérieur et l’extérieur de l’abat-jour, petites sections à la fois. Si des parties de l’abat-jour, telles que la reliure, sont collées ensemble, assurez-vous de ne pas trop mouiller ces zones ou de ne pas les frotter trop fort car cela pourrait faire décoller la colle. Rincez la mousse de la surface avec une éponge ou un chiffon propre et humide et essuyez.

En utilisant l’une ou l’autre de ces méthodes, n’oubliez pas de nettoyer le bol métallique du réflecteur avant de remplacer l’abat-jour. Ce faisant, utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs sur un chiffon doux pour éviter de rayer la surface brillante.

Comment nettoyer un lustre

Les lustres peuvent être beaux, mais parce qu’ils ont tant de facettes et de surfaces, ils peuvent rapidement accumuler de la poussière et de la saleté, rendant leur apparence autrement étincelante sale et terne.

Bien que le nettoyage d’un lustre puisse sembler être une tâche écrasante, c’est en fait relativement facile. Voici comment nous vous recommandons de procéder.

Tu auras besoin de:

* Deux bassins, plateaux profonds, bassines ou un évier double bac

* Détergent ou savon à vaisselle

* Gants en caoutchouc ou en latex

* Deux serviettes et deux débarbouillettes ou torchons

* Ammoniaque ou solution nettoyante pour vitres

Pour nettoyer le lustre :

1 Débranchez l’appareil au mur ou au plafond ou éteignez le circuit d’éclairage au disjoncteur principal (assurez-vous d’essayer l’interrupteur d’éclairage pour vous assurer que l’alimentation est coupée). Retirez toutes les ampoules et mettez-les de côté sur une surface douce.

2 Plier une serviette et placez-le dans un évier, un plateau profond ou une bassine pour empêcher le verre fin de se briser. Remplissez-le à quelques centimètres de profondeur avec de l’eau tiède et du détergent ou du savon à vaisselle mélangé à une consistance savonneuse.

3 Garnir une deuxième grande casseroleun plateau profond ou un bassin avec une serviette et remplissez-le d’eau chaude propre mélangée à 1/4 tasse d’ammoniac (pour plus d’éclat).

4 Retirer quelques gouttes de cristal et les soucoupes du lustre. N’en retirez pas trop à la fois, sinon vous risquez d’oublier leur ordre lors du remontage. Trempez un chiffon dans l’eau savonneuse, essorez-le et essuyez le cadre et les bras du luminaire.

5 Mettez les morceaux de cristal retirés dans la bassine d’eau savonneuse, remuez-les soigneusement et essuyez leurs bords s’ils sont particulièrement sales. Rincez les morceaux dans le mélange chaud d’ammoniaque et d’eau et essuyez-les avec un chiffon propre.

6 Mettez chaque morceau nettoyé et séché à sa place d’origine sur le luminaire. Si vous voyez des pièces ou des raccords de fil pliés, usés ou rouillés, remplacez-les par des neufs. Continuez à retirer et à nettoyer les pièces en cristal – et à essuyer le corps et les bras en métal – en vous déplaçant par petites sections autour du corps du lustre jusqu’à ce que toutes les pièces soient propres.

7 Essuyez les ampoules avec un chiffon savonneux essoré. Assurez-vous de les essuyer (en particulier leurs bases métalliques) puis de les remettre dans leurs prises. Lorsque vous avez fini de nettoyer toutes les pièces, branchez le luminaire ou rallumez le circuit et regardez-le briller !