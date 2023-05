Comment réparer un sol rebondissant ou affaissé (DIY)

Conseils d’experts sur la façon de réparer un sol gonflable ou un sol élastique qui provoque la fissuration des sols en carrelage ou en pierre. Si votre parquet s’affaisse sous vos pieds, cet article de bricolage vous aidera à le réparer.

Lorsqu’un plancher de bois rebondit ou fléchit sous le pied, les revêtements de sol rigides et cassants tels que les carreaux et la pierre peuvent se fissurer. La plupart du temps, un plancher fléchit si le sous-plancher est trop mince, mal fixé ou mal soutenu par des solives et des poutres. Parfois, la solution peut être aussi simple que de visser des vis à travers le sous-plancher et dans les solives. Cependant, d’autres fois, cela peut impliquer des travaux structurels plus importants pour soutenir le sol, ou même des réparations de fondation peuvent être nécessaires.

Alors, comment réparer un sol gonflable ? Voici quelques méthodes courantes pour améliorer la rigidité d’un sol affaissé ou rebondissant qui ne nécessitent pas d’ingénieur en structure.

Portées maximales des solives

Si un plancher gonflable semble généralement faible malgré un sous-plancher suffisamment épais, il est probable que les solives soient sous-dimensionnées. Vérifiez vos codes de construction locaux, mais en général, les solives doivent suivre les directives suivantes si elles sont espacées de 16 pouces. Si vos solives sont en effet trop petites, consultez certaines des méthodes ci-dessous pour les raffermir.

À quelle distance les solives de plancher doivent-elles être éloignées? Voir le tableau ci-dessous.

Taille de la solive Portée maximale 2″ x 6″ 8’6″ 2″ par 8″ 11′ 2″ par 10″ 14′ 2″ par 12″ 17′

Comment ajouter une solive sœur (ou une poutre de support)

Si vous soupçonnez qu’une solive de plancher affaissée est la cause de votre problème de plancher, faites attention lorsque vous vissez des vis supplémentaires à travers le plancher. Cela a parfois l’effet malheureux de tirer les planches vers le bas, ce qui fait plonger le revêtement de finition au lieu de le renforcer.

Les problèmes d’affaissement ou de rebondissement des planchers sont souvent causés par une solive de plancher faible qui s’est affaissée sous la charge des personnes marchant sur l’étage supérieur. Si le problème est causé par seulement une ou deux solives, vous pouvez probablement le résoudre vous-même en attachant une «solive sœur» à celles d’origine. Si plusieurs solives sont impliquées ou si des travaux de bricolage comme celui-ci ne vous conviennent pas, faites appel à un menuisier pour ajouter un meilleur support structurel.

Une solive sœur est juste une solive supplémentaire qui s’associe à celle d’origine pour aider à supporter la charge.

Si le dessous du plancher est accessible depuis le sous-sol, c’est l’idéal. Mais de nombreux étages du premier étage nécessiteront qu’il soit approché à partir d’un vide sanitaire sous la maison. Dans tous les cas, vous devrez avoir accès au sous-plancher pour mesurer avant de couper les solives sœurs à la bonne longueur.

Coupez la solive sœur dans du bois de 2 par 2, idéalement d’au moins 6 pieds de long. Elle peut avoir la même largeur que la solive d’origine, mais il est plus facile de la mettre en place si elle est plus étroite, comme le montre l’illustration ci-dessus.

Appuyez-le contre le bas du sous-plancher et maintenez-le temporairement en place en coinçant des supports verticaux 2 par 4 sous celui-ci, comme illustré. Conduisez des paires de vis à bois de 3 pouces tous les 8 pouces pour fixer la sœur à la solive d’origine.

Avantages: Dans de nombreux cas, les solives sœurs de cette manière peuvent être le moyen le plus efficace de fixer les sols qui présentent des problèmes de déflexion mineurs. En installant des solives sœurs, vous doublez ou triplez la rigidité d’une solive.

Les inconvénients: Cela ne peut être accompli que si la zone sous le plancher n’est pas encombrée de tuyaux de plomberie, de câbles électriques, d’évents, de conduits ou d’autres obstructions.

CONSEIL RAPIDE

Pour réparer une solive fissurée, fixez des plaques de goussets métalliques de renforcement ou des panneaux de contreplaqué de 3/4 de pouce. Utilisez des vis suffisamment longues pour pénétrer la majeure partie de la largeur des solives sans percer à l’arrière.

Comment réparer un sol gonflable en installant un blocage

Pour fixer les planchers affaissés tout en renforçant toute la surface, installez des cales entre les paires de lambourdes. À partir d’un stock de 2 pièces de la même largeur que les solives, coupez les pièces de manière à ce qu’elles s’ajustent parfaitement perpendiculairement aux solives (voir l’image ci-dessous).

Encore une fois, vous devrez accéder au dessous du sol depuis le sous-sol ou un vide sanitaire. Mesurez soigneusement la distance entre les solives, en les numérotant si nécessaire lorsque les distances varient.

Appuyez sur chaque bloc en place entre les solives, à l’aide d’un marteau. Décalez ou échelonnez chaque bloc de celui à côté de 1 1/2 pouce pour faciliter le clouage ou le vissage dans les extrémités, comme indiqué ci-dessous. Utilisez des vis de 3 pouces ou des clous 16d pour fixer le blocage aux solives pour soutenir le plancher au-dessus.

Avantages: C’est un travail relativement facile pour la plupart des bricoleurs.

Les inconvénients: Peut avoir un impact moindre sur le rebond par rapport à d’autres méthodes.

Ajout d’un pont métallique

Les ponts en acier (ci-dessous) n’ajoutent pas autant de résistance que le blocage, mais ils empêchent les solives de se tordre. Il fournit une mesure de renforcement et réduit également les grincements, et il est plus facile à installer qu’à bloquer.

Achetez des pièces de pont en acier conçues pour s’adapter aux espaces entre vos solives, généralement de 14 1/2 pouces de long. Calez fermement chaque pièce en position, comme indiqué sur l’illustration ci-dessous, et enfoncez un clou ou une vis de 1 1/2 pouce dans chaque trou. Lorsque l’espacement entre les solives est inférieur à la norme de 14 1/2 pouces, utilisez plutôt des cales en bois.

Avantages: Installation (et retrait facile si vous n’obtenez pas le résultat souhaité). Les matériaux sont bon marché.

Les inconvénients: Aura des résultats variés en fonction de vos matériaux de revêtement de sol et de la gravité du problème.

Raffermir le sol par le haut

Une autre façon de raffermir un plancher consiste à ajouter plus d’une couche de sous-plancher de 1/2 pouce ou plus épais. Ce que vous utiliserez pour cela dépend généralement du revêtement de sol de finition. Le contreplaqué est le meilleur pour la résistance, mais les panneaux de ciment sont meilleurs si vous installez des carreaux de céramique ou de pierre, et une sous-couche de 1/4 de pouce convient bien aux carreaux de vinyle ou aux revêtements de sol en feuilles.

Augmentez la résistance en utilisant beaucoup de fixations. Vissez de longues vis tous les 6 pouces dans les solives et vissez des vis plus courtes (juste assez longues pour pénétrer à travers le sous-plancher) dans une grille tous les 8 pouces entre les solives. La fixation du contreplaqué dans l’adhésif pour revêtement de sol ajoutera également de la fermeté.

Comment faire taire les grincements de plancher

Comment installer des cales

Si une solive s’affaisse de sorte que vous puissiez voir un espace entre le sous-plancher et la solive, achetez quelques cales en bois. Tapez-les doucement dans l’espace avec un marteau (les frapper trop fort peut faire monter le sol). Tapez une cale tous les 2 à 3 pouces. Après avoir inséré un groupe de cales, revenez en arrière et tapotez doucement chacune pour vous assurer qu’elles sont toutes bien ajustées.

Avantages: Les matériaux sont extrêmement bon marché. Facile à installer et enlever. Peut être très efficace pour les petites zones ciblées des planchers inclinés.

Les inconvénients: Si trop de pression est appliquée trop rapidement, vous pouvez courir le risque d’endommager la surface du sol au-dessus. Faites donc de petits ajustements et envisagez d’augmenter la pression à la hausse au cours de quelques jours.

Terminologie spéciale

De plus, il existe quelques termes spécifiques relatifs aux sols gonflables :

Déviation: Un autre terme utilisé pour un mineur (quantité normale) d’affaissement dans un plancher. (Aussi : changer de sujet lorsque vous perdez une dispute.)

Fluer: Affaissement permanent de la surface du plancher ou des composants du sous-plancher, comme les solives. (Aussi, une chanson de Radiohead.)

Plaques Flitch / Poutres Flitched : Ce sont des solives spécialement conçues pour empêcher la courbure du revêtement de sol au-dessus. Ils se composent d’un «noyau» en tôle d’acier pris en sandwich par deux couches de bois. Les trois couches sont généralement fixées ensemble à l’aide de boulons métalliques. Il s’agit d’une alternative au « sistering » (ci-dessus) qui nécessite généralement plus de planification, d’aide à l’installation et de budget.

