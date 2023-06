Conseils de bricolage d’experts sur la façon de réparer un robinet qui fuit dans la salle de bain ou la cuisine, y compris comment arrêter les fuites et les gouttes du robinet.

Un robinet qui fuit ou qui goutte est généralement le signe qu’une pièce est usée et doit être remplacée. Réparer ceci est une tâche de bricolage assez simple.

Voici comment réparer un robinet qui fuit

BRIÈVEMENT:

Fermer l’eau sous l’évier et vidangez le robinet en l’ouvrant. Démonter le robinet en retirant la vis de la poignée et la poignée comme indiqué ci-dessous. Soulevez ou retirez l’écusson ou cap s’il en a un. Sortez la cartouchetige filetée, bille ou disque. Vérifier les joints, les rondelles et les joints toriques et, si nécessaire, remplacer. Remonter le robinet et ouvrez le robinet d’arrivée d’eau.

EN PROFONDEUR : la réparation exacte d’un robinet d’eau dépend de la partie du robinet qui goutte et, plus important encore, de la composition mécanique du robinet.

Il existe quatre principaux types de robinets, en fonction de leurs mécanismes internes :

Compression

Disque

Cartouche

Balle

Avant de pouvoir réparer un robinet qui goutte, vous devez déterminer de quel type il s’agit. Vous trouverez beaucoup plus sur tout cela ci-dessous.

Robinets à compression sont le type le plus ancien. Les robinets qui ont deux commandes, une chaude et une froide, sont généralement des robinets à compression. Les robinets à compression sont les plus susceptibles de couler. Avec une utilisation constante, les rondelles ou les joints des robinets à compression sont serrés à plusieurs reprises contre les sièges de soupape en métal, de sorte qu’ils finissent par s’user. Lorsqu’ils le font, le résultat est un égouttement incessant qui peut corroder les appareils, tacher les cuvettes des éviers et gaspiller beaucoup d’eau s’ils ne sont pas réparés.

Robinets à boule, à disque ou à cartouche ont une seule poignée qui contrôle à la fois le chaud et le froid. Appelés « robinets sans rondelle », ils sont plus chers que les robinets à compression, mais offrent un meilleur contrôle et durent plus longtemps de manière fiable. Parce qu’ils n’utilisent pas les mêmes types de rondelles de compression, ils sont beaucoup moins susceptibles de s’égoutter du bec. Cependant, ils ont des pièces mobiles scellées par des joints toriques qui s’usent. Le remplacement de bricolage est facile avec ceux-ci.

Si vous n’avez pas de manuel avec les spécifications du fabricant (et que vous n’en trouvez pas en cherchant sur Internet), la meilleure façon de savoir quel type de robinet vous avez est de le démonter. Cependant, avant de le démonter, fermez les vannes d’alimentation en eau sous l’évier !

Fermez d’abord le robinet d’alimentation en eau chaude. Vérifiez le robinet pour le goutte à goutte. Si le goutte à goutte s’est arrêté, travaillez du côté eau chaude du robinet. Si le robinet goutte encore, rouvrez la vanne et fermez la vanne d’alimentation en eau froide. Vérifiez à nouveau l’égouttement. S’il s’est arrêté, travaillez du côté eau froide du robinet.

Lors de la réparation d’un robinet qui fuit, reportez-vous aux illustrations ici pour les emplacements des rondelles, des joints et des joints toriques. Les gouttes et les fuites du robinet signifient presque toujours que ces pièces doivent être remplacées.

Le robinet goutte et se produit généralement à cause de rondelles ou de joints défectueux. Pour les remplacer, vous devez démonter le robinet.

Encore une fois, avant de démonter un robinet, fermez l’alimentation en eau sous l’évier !

Étendez des chiffons dans l’évier pour protéger l’évier des outils et pour empêcher les petites pièces de tomber dans le drain.

Les fuites autour de la poignée signifient généralement que les joints toriques de la tige doivent être remplacés ou que l’écrou de garniture ou la bague de réglage doit être resserré. Pour ce faire, il vous suffit normalement de retirer la poignée.

Retour au sommet

Réparations de robinet à compression

Si un robinet à compression fuit de la poignéeserrez l’écrou de garniture ou remplacez la garniture, qui peut être une rondelle, un joint torique ou une ficelle enroulée autour de la tige de compression.

Si de l’eau goutte du bec, vous devrez remplacer une rondelle ou un siège de soupape corrodé. Fermez la vanne d’arrêt de cet appareil, retirez la poignée du robinet, retirez la tige et remplacez la rondelle usée par une rondelle de la même taille. Tant que vous y êtes, profitez-en pour lubrifier les filetages de la potence avec de la graisse silicone.

Si vous avez ce type de robinets, il est avantageux d’avoir sous la main un kit de réparation de robinet peu coûteux, qui consiste essentiellement en une petite boîte de rondelles et de joints toriques assortis.

Retour au sommet

Réparations de robinet à cartouche

La plupart des robinets de bain vendus aujourd’hui sont des robinets à cartouche, tout comme de nombreux robinets de cuisine.

Les robinets à cartouche fuient lorsque le joint torique amortissant la tige de la cartouche s’use ou se casse.

Une goutte indique que la cartouche doit être remplacée.

Vous pouvez acheter des pièces de rechange chez les détaillants de fournitures de plomberie, les centres de rénovation domiciliaire et certaines quincailleries.

Dans certains cas, ils peuvent nécessiter une commande spéciale. Assurez-vous que le remplacement correspond à l’original.

Pour un robinet à cartouche qui goutte, vous n’aurez peut-être qu’à remplacer un joint torique, un siège et un ressort, des pièces peu coûteuses et faciles à changer. Cette vidéo montre le processus :

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez changer toute la cartouche.

Cette vidéo fait un excellent travail en montrant comment remplacer la cartouche entière dans un robinet à cartouche typique.

Réparations de robinet à tournant sphérique

Les robinets à bille, tels que ceux fabriqués par Delta et Price Pfister, gouttent lorsque les joints d’entrée s’usent et fuient lorsque les joints toriques s’usent ou se cassent.

Si la poignée fuit, serrez la bague de réglage après avoir retiré la poignée de l’assemblage.

Si la poignée continue de fuir, remplacez le capuchon. Si le bec goutte, les joints d’entrée et les ressorts ou la bille doivent être remplacés.

Cette vidéo vous montre très bien comment remplacer ces pièces sur un robinet de cuisine à bille :

Ici, vous pouvez voir le processus de remplacement des pièces sur le robinet de salle de bain de style boule :

Retour au sommet

Réparations de robinet à disque

Les robinets à disque fuient lorsque les joints d’entrée et de sortie s’usent ou lorsque des sédiments s’accumulent dans les entrées du robinet.

Les ensembles de disques ne s’usent pas souvent, mais parfois les joints d’entrée et de sortie échouent.

Fermez la vanne d’arrêt et remplacez les joints usés par des doublons.

Assurez-vous de réaligner les joints au bas de la cartouche avec les trous du robinet.

Débit d’eau réduit

Si l’eau ne coule pas fortement à travers votre robinet, l’une des nombreuses causes peut en être responsable.

Tout d’abord, vérifiez l’aérateur si le robinet en a un. Cet appareil, généralement vissé au bout de certains robinets de cuisine, mélange l’air et l’eau. Parce qu’il s’agit essentiellement d’un petit écran, il peut être bloqué par une accumulation de minéraux. Dévissez l’aérateur et nettoyez-le avec de l’eau chaude et une vieille brosse à dents ou un cure-dent. Et puis remplacez-le.

Si cela ne suffit pas, vérifiez les vannes d’alimentation sous l’évier – assurez-vous qu’elles sont complètement ouvertes. Si une vanne d’alimentation est partiellement fermée, ouvrez-la en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Si ces mesures ne fonctionnent pas, fermez l’eau du robinet et démontez le robinet comme indiqué ci-dessus pour vérifier s’il y a des débris ou une rondelle de robinet délogée.

Une autre possibilité est l’accumulation de minéraux dans les tubes d’alimentation en eau ou les vannes d’arrêt d’angle qui alimentent le robinet, sous l’évier. Si tel est le cas, les vannes ou les tubes d’alimentation devront être remplacés.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la plomberie local présélectionné





Retour au sommet