Comment réparer un poêle à granulés

Conseils d’experts sur la façon d’effectuer les réparations de poêle à granulés les plus courantes.

Pour connaître les entrailles de votre poêle, consultez Comment fonctionne un poêle à granulés et consultez votre manuel du propriétaire; il devrait y avoir un schéma montrant où se trouvent toutes les pièces. Voici les réparations les plus courantes que nécessite un poêle à granulés. Débranchez toujours le poêle et laissez-le refroidir pendant environ 20 minutes avant d’y travailler.

Le poêle à granulés fait du bruit

Si vous entendez des bruits métalliques lorsque le poêle chauffe ou refroidit, ne vous inquiétez pas. Ce n’est que le bruit du métal dans le poêle ou les conduits qui se dilatent et se contractent lorsqu’ils chauffent ou refroidissent.

Le poêle à granulés a une grande flamme au démarrage

Lorsque la flamme d’un poêle à granulés s’embrase lors du démarrage, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Une fois le poêle allumé, la flamme devrait redevenir normale.

La vitre du poêle à granulés est foncée ou sale

Il est normal que la vitre d’un poêle à granulés se recouvre de cendres, ce qui rend la visualisation du feu plus difficile. Les réglages à haute température produisent moins de cendres que les réglages à basse température. Nettoyez simplement la vitre lorsque cela devient un problème.

Le feu du poêle à granulés est paresseux

Si le feu du poêle danse paresseusement et que les flammes ont des pointes noires, le feu ne brûle pas efficacement. Essayez de réduire le débit d’alimentation en granulés. Si cela ne fonctionne pas, nettoyez le creuset de combustion et le ventilateur de l’échangeur de chaleur.

Le feu du poêle à granulés est enfumé

Si le feu d’un poêle à granulés dégage de la fumée au démarrage ou s’il dégage de la fumée, nettoyez le creuset de combustion. Assurez-vous qu’il ne contient pas de clinkers (poussez-les avec un grattoir à pot de combustion si c’est le cas). Assurez-vous que le pot à feu est complètement fermé. Réduisez ensuite le débit d’alimentation en abaissant la tige de commande de réglage dans le pot à feu de 1/4 de pouce à la fois jusqu’à ce que la fumée s’arrête. Retirez également toute accumulation de cendres dans la chambre de combustion, l’échangeur de chaleur, le ventilateur d’évacuation et la ventilation.

Autres réparations de poêle à granulés

Si le moteur du poêle tourne pendant 30 minutes ou alors et s’éteint même si les granulés brûlent encore, vous devrez probablement remplacer l’interrupteur de température à basse température, également appelé interrupteur à disque de limite basse. Trouvez l’interrupteur à l’intérieur du boîtier du ventilateur. Dévissez l’interrupteur, déconnectez les fils, apportez l’interrupteur à un fournisseur de poêle et achetez un remplacement exact. Recâblez le nouveau commutateur de la même manière que l’ancien était câblé.

Si le poêle ne s’éteint pas lorsque la température élevée souhaitée est atteinte, remplacez l’interrupteur de température à haute température, également appelé interrupteur à disque de limite élevée. Retirez les vis qui maintiennent l’interrupteur en place, retirez-le et achetez et installez un remplacement exact.

Si le poêle n’alimente pas les pellets régulièrement, nettoyez l’interrupteur de détection de pression. Si cela ne fonctionne pas, nettoyez le tuyau de ventilation car un débit d’air restreint pourrait être le problème. Si ces mesures ne fonctionnent pas, remplacez l’interrupteur de détection de pression.