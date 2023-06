Comment réparer un plafond

Si vous avez un trou assez grand dans un plafond – le type qui pourrait être laissé lors du déplacement d’un plafonnier – vous devrez lui donner un support avant de remplir le trou avec du matériau de ragréage. Voici comment procéder :

1 Couper un morceau de panneau perforé (panneau dur avec des trous) dimensionné pour se chevaucher mais glisser à travers le trou.

2 Bouclez un morceau de fil rigide de 6 pouces de long à travers deux des trous du panneau perforé. Tordez les extrémités pour former une boucle complète.

3 Enduire le panneau perforé avec du composé à joints, à l’aide d’un couteau à mastic.

4 Glisser le panneau perforé enduit morceau dans le trou, face enduite vers le bas.

5 Tirez sur la boucle de fil, insérez un crayon et tournez le crayon pour tirer le panneau perforé contre l’arrière du plafond.

6 Laisser sécher le composé, retirez le crayon et coupez les fils au ras du plafond.

7 Remplir le trou avec deux couches de composé à joints, en laissant sécher la première couche avant d’appliquer la seconde.

8 Laissez sécher la deuxième couche, puis appliquez une troisième couche, au ras du plafond. Laissez sécher pendant 24 heures.

9 Poncez légèrement le patch avec du papier de verre fin pour le « plumer » (le fondre) avec la surface. Peignez le patch pour correspondre au plafond.

Comment réparer la texture du plafond

Après avoir réparé une tache ou un trou dans le plafond, il peut être nécessaire de réparer la texture. Voici comment procéder :

1 À l’aide d’un couteau à mastic, grattez texture de plafond lâche ou endommagée autour de la tache ou de la réparation.

2 Avec du papier abrasif pour cloisons sèches enroulé autour d’un petit bloc, poncez doucement les bords de la zone endommagée.

3 À l’aide d’un couteau à mastic à large lame, remplir le vide avec une couche lisse de composé à joints et laissez sécher.

4 Poncer à nouveau, puis vaporisez un scellant anti-taches sur la zone patchée pour empêcher le patch de saigner plus tard. Laisser sécher.

5 Si vous avez une texture type cottage cheese, achetez une texture de plafond en conserve et vaporisez-la sur la zone réparée. Si le plafond a une texture de style tacheté, vous pourrez peut-être recréer le look avec un composé pour cloison sèche et une brosse de texturation spéciale. Cela demande un peu de pratique – continuez simplement à gratter le composé jusqu’à ce que vous obteniez le look souhaité.

6 Retouchez avec de la peinture à assortir (si nécessaire, repeindre tout le plafond pour l’uniformité).

Prévenir les traînées de poussière sur le plafond

Le long des plafonds sous les combles mal isolés, la poussière provoque parfois des stries causées par les différences de température entre les espaces isolés et les emplacements des solives.

L’ajout d’isolant ou l’étalement plus uniforme de l’isolant existant dans le grenier sont les seules solutions pour éviter que cette condition ne s’aggrave. Vous pouvez essayer de nettoyer le plafond avec une solution d’eau et de détergent, mais repeindre est généralement une meilleure option.

