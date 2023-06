Conseils d’experts sur la façon de réparer un déshumidificateur qui ne fonctionne pas, qui déshumidifie mal ou qui a d’autres problèmes.

Si votre maison n’a pas de climatisation, elle peut compter sur un déshumidificateur pour réduire l’humidité inconfortable et moite dans l’air ambiant.

Un déshumidificateur utilise les principes de réfrigération comme le fait un climatiseur, mais il ne refroidit pas l’air, en fait, il le réchauffe légèrement.

Si votre déshumidificateur ne fonctionne pas correctement, un simple nettoyage du condenseur et des serpentins collecteurs d’humidité (évaporateur) peut suffire à le réparer.

Cet article traite des problèmes courants de déshumidification avec des conseils utiles sur la façon de les résoudre.

Comment fonctionne un déshumidificateur

Un déshumidificateur est une boîte qui contient des serpentins d’évaporateur froids, des serpentins de condenseur chauds, un ventilateur et un réservoir ou un drain pour récupérer l’eau.

Le ventilateur souffle l’air ambiant chargé d’humidité sur les serpentins froids, où l’eau se condense et s’égoutte dans le bac ou le drain.

L’air plus sec souffle ensuite à travers les serpentins chauds et retourne dans la pièce.

Bien qu’un déshumidificateur ne refroidisse pas l’air, il le rend plus confortable car il diminue l’humidité. Mais un déshumidificateur ne fonctionne pas bien sous environ 65 degrés F.

Le ventilateur d’un déshumidificateur doit être alimenté en électricité, les serpentins de l’évaporateur doivent contenir une charge adéquate de réfrigérant et les commandes doivent fonctionner pour que le déshumidificateur fonctionne.

De la même manière qu’un thermostat contrôle un appareil de chauffage ou un climatiseur, un déshumidificateur est éteint et allumé par un hygrostat qui mesure l’humidité d’une pièce.

Comment réparer un déshumidificateur

Si votre déshumidificateur ne montre aucun signe de vie :

1 Vérifiez la puissance. Assurez-vous qu’il est branché sur une prise de courant et qu’il est sous tension.

2 Débranchez le déshumidificateur l’appareil et vérifiez le cordon d’alimentation. Si nécessaire, remplacez le cordon d’alimentation de l’appareil.

3 Retirer le panneau de couverture et chercher de la glace. Si vous voyez des pièces bloquant la glace, laissez la glace fondre et n’utilisez pas l’appareil jusqu’à ce que la température ambiante dépasse 65 degrés Fahrenheit (la plupart des déshumidificateurs ne sont pas conçus pour être utilisés dans des espaces plus froids et peuvent geler). Beaucoup de gens trouvent qu’en débranchant l’appareil et en attendant environ 30 jours dans la saison, le problème est résolu.

4 Retirez et testez l’interrupteur de coupure de débordement. Vous pouvez le faire avec un volt-ohmmètre. Clipsez les câbles aux bornes de l’interrupteur. Appuyez sur la barre ou le levier de déclenchement sur l’interrupteur. Si l’aiguille du compteur ne montre pas de continuité et également aucune continuité lorsque l’interrupteur est cliqué d’avant en arrière, l’interrupteur est probablement défectueux et devra être remplacé.

5 Retirez l’hygrostat et vérifiez-le. Vous pouvez tester un hygrostat de déshumidificateur assez facilement à l’aide d’un volt-ohmmètre. En utilisant également un volt-ohmmètre, vous pouvez savoir si l’interrupteur de débordement fonctionne ou non. Réglez simplement le compteur sur l’échelle RX1 et fixez ses fils aux bornes de l’humidistat.

Tournez le bouton de l’hygrostat aussi loin que possible dans les deux sens. Si le volt-ohmmètre enregistre zéro ohms sur une partie seulement de la plage du cadran de l’hygrostat, l’humidistat fonctionne. S’il enregistre zéro sur toute la plage, il est cassé et doit être remplacé.

6 Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, Décidez s’il vaut mieux remplacer l’appareil ou appeler un réparateur (cette décision dépendra de la valeur de votre déshumidificateur) – le moteur du compresseur du déshumidificateur ou le relais et l’interrupteur de surcharge peuvent être le problème. Il est généralement préférable de remplacer le déshumidificateur.

Le déshumidificateur ne fonctionne pas bien

Si votre déshumidificateur semble incompétent, il est peut-être sous-dimensionné pour l’espace. Vérifiez les spécifications de l’appareil pour vous assurer qu’il peut gérer la taille de la pièce. Si vous ne voulez pas le remplacer par un plus grand, essayez de fermer les portes et de déshumidifier l’espace une section à la fois. Après avoir débranché le cordon d’alimentation, vous pouvez également :

1 Enlever le couvercle et nettoyez le condenseur et les serpentins collecteurs d’humidité (évaporateur).

2 Lubrifier les roulements du moteur du ventilateur avec quelques gouttes d’huile domestique légère (telle que 3 en 1) si le moteur a des orifices d’huile (certains déshumidificateurs n’ont pas besoin d’être huilés). Pendant que vous y êtes, assurez-vous que le condenseur n’est pas obstrué par de la poussière ou de la saleté.

3 Enfin, assurez-vous que votre hygrostat fonctionne correctement en le testant avec un volt-ohmmètre. Réglez simplement le compteur sur l’échelle RX1 et connectez ses fils aux bornes de l’humidistat. Tournez le bouton de l’hygrostat aussi loin que possible dans les deux sens. Si le volt-ohmmètre enregistre 0 ohms sur une partie seulement de la plage du cadran de l’hygrostat, l’humidistat fonctionne. S’il enregistre 0 sur toute la plage, il est cassé et doit être remplacé.

4 S’il fonctionne toujours mal, appelez un réparateur d’appareils électroménagers pour obtenir des conseils ou apportez l’appareil dans un atelier de réparation d’appareils électroménagers ou achetez un nouveau déshumidificateur.

Le déshumidificateur déborde ou fuit

De nombreux déshumidificateurs ont un interrupteur à flotteur qui empêche l’unité de déborder avec l’eau qui a été extraite de l’air. Parfois, cet interrupteur va mal et doit être remplacé. Si votre déshumidificateur déborde, vous pouvez tester l’interrupteur de prévention de débordement avec un volt-ohmmètre.

1 Débranchez le déshumidificateur et retirer l’interrupteur.

2 Débranchez les fils et fixez les fils du volt-ohmmètre aux bornes de l’interrupteur.

3 Vérifiez la casserole ou réservoir et videz-le si nécessaire, ou assurez-vous que le drain n’est pas obstrué.

4 Redressez les plis ou se plie dans le tuyau de l’appareil.

5 Définir un volt-ohmmètre à l’échelle RX1 (ou à la résistance K-? ou ? sur un compteur numérique) et appuyez sur la barre ou le levier de déclenchement sur l’interrupteur. Si l’aiguille du compteur ne montre aucune continuité lorsque l’interrupteur est cliqué d’avant en arrière, l’interrupteur est probablement défectueux et devra être remplacé.

Le déshumidificateur gèle

Votre déshumidificateur gèle ? Si votre déshumidificateur givre, il est important de résoudre le problème. Faire fonctionner un déshumidificateur totalement givré peut endommager le compresseur.

Un déshumidificateur givrera souvent si la température ambiante est inférieure à environ 65 degrés Fahrenheit. Bien que certains «humidificateurs de sous-sol» soient conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 65 degrés F, les humidificateurs conventionnels ne le sont pas.

Si la température de votre pièce n’est pas trop froide, le flux d’air vers l’appareil peut être restreint ou bloqué, l’appareil peut avoir un interrupteur de dégivreur défectueux, le gaz réfrigérant dans l’appareil peut être trop bas ou le compresseur peut être défaillant.

Pour dépanner un déshumidificateur qui gèle :

1 Jetez un oeil à la température de votre chambre, comme indiqué précédemment. Si la température ambiante est inférieure à 40 degrés F., le déshumidificateur gèlera définitivement. Un indicateur clair de cela est un serpentin d’évaporateur complètement et uniformément givré (voir l’étape 5 pour plus d’informations sur l’ouverture de l’unité).

Si vous pensez que la température de votre pièce est trop froide, essayez de placer le déshumidificateur sur une table afin qu’il fasse circuler un air légèrement plus chaud. Vous pouvez également essayer de diriger un petit ventilateur ou un radiateur vers l’appareil. Si cela résout le problème, envisagez d’augmenter légèrement la température de la pièce.



2 Assurez-vous que l’appareil est suffisamment éloigné du mur afin que le flux d’air ne soit pas limité. Tout ce qui empêche l’air ambiant de se déplacer librement dans l’appareil peut provoquer le gel du déshumidificateur. (Cependant, ne le placez pas dans un endroit où il y a des courants d’air.)

3 Assurez-vous que le ventilateur fonctionne. Si vous n’entendez pas le ventilateur souffler de l’air à travers les serpentins lorsque l’appareil est allumé et censé fonctionner, le déshumidificateur gèlera.

4 Nettoyez le filtre s’il en a un. Si votre déshumidificateur est équipé d’un filtre, suivez les instructions du fabricant pour le nettoyer. Dans la plupart des cas, vous utilisez un aspirateur pour ce faire ; les filtres en mousse peuvent être nettoyés avec un jet d’un robinet.

5 Passez l’aspirateur sur les serpentins du condenseur. Si les bobines à l’intérieur de l’unité sont sales, elles ne peuvent pas fonctionner efficacement. Débranchez le déshumidificateur et ouvrez-le en retirant les vis qui fixent le couvercle extérieur.

Notez si les bobines sont complètement givrées ou seulement partiellement givrées. Si seules certaines sections des serpentins sont givrées, le problème est probablement dû à un faible niveau de réfrigérant ou à un compresseur défaillant (voir l’étape 8).

Laisser toute la glace fondre et l’excès d’humidité s’évaporer des serpentins. Ensuite, à l’aide d’une brosse sur un aspirateur, retirez toute accumulation de poussière, en faisant attention de ne pas endommager les bobines.

6 Si passer l’aspirateur sur les serpentins ne suffit pas de les nettoyer, amenez l’unité à l’extérieur, couvrez le moteur et les pièces électriques avec une bâche en plastique et vaporisez de l’eau sur les serpentins. Videz l’appareil et laissez-le sécher complètement avant de le remonter et de le brancher.

7 Testez l’unité. Après avoir branché le déshumidificateur, allumez-le pour voir s’il gèle à nouveau.

8 Prendre une décision. S’il ne fonctionne toujours pas, il manque probablement de réfrigérant. Maintenant, vous devez prendre la décision de l’emmener dans un atelier de réparation d’appareils électroménagers ou de le jeter et d’en acheter un nouveau.

Avant d’amener votre déshumidificateur dans un atelier de réparation, demandez une estimation téléphonique du coût de sa recharge et/ou de sa réparation. Ensuite, évaluez si cela vaut la peine ou non. Si vous décidez d’en acheter un nouveau, veuillez consulter le guide d’achat gratuit des déshumidificateurs.

Le déshumidificateur sent mauvais

Votre déshumidificateur sent mauvais ? Si votre déshumidificateur pue ou sent le moisi ou comme le soufre ou la moisissure, ces conseils d’experts vous aideront à dépanner et à résoudre le problème.

Les odeurs de déshumidificateur sont généralement causées par de l’eau stagnante qui s’est accumulée dans un tuyau ou par des serpentins de condenseur chroniquement sales. Même si vous pourriez être tenté de le nettoyer avec un certain type de désinfectant ou de nettoyant ménager, résistez à la tentation ! Vous ne devez utiliser aucun type de produits chimiques dans un déshumidificateur – les résidus sont trop difficiles à éliminer et certains produits chimiques peuvent être caustiques.

Utilisez plutôt du vinaigre (son odeur sera forte au début mais se dissipera avec le temps), du peroxyde d’hydrogène pour nettoyer le réservoir, les serpentins et le filtre. Utilisez ces deux produits chimiques non toxiques dans l’ordre, en appliquant et en enlevant d’abord le vinaigre, puis le peroxyde d’hydrogène, qui aide à éliminer l’odeur du vinaigre.

Comment nettoyer un déshumidificateur

Après avoir débranché le déshumidificateur, sortez-le pour travailler dessus. Voici comment le nettoyer pour le débarrasser des odeurs :

1 Remplir un vaporisateur avec du vinaigre blanc pur et un autre vaporisateur avec du peroxyde d’hydrogène pur.

2 Nettoyez le réservoir / lèchefrite. Commencez par le vider complètement et nettoyez les zones humides. Pulvériser ensuite l’intérieur du réservoir/baguette avec du vinaigre, laisser reposer pendant 10 minutes, puis rincer abondamment à l’eau claire. Utilisez un chiffon propre ou une nouvelle éponge pour l’essuyer et répétez le processus de rinçage et d’essuyage. Faites un suivi avec le peroxyde d’hydrogène, en suivant les mêmes méthodes.

3 Nettoyer les bobines avec une brosse de nettoyage de bobine peu coûteuse (disponible en ligne ou dans les quincailleries) et un tuyau d’arrosage. Faites très attention à ne pas endommager les bobines. Arrosez-les ensuite de vinaigre et laissez reposer 10 minutes.

Rincez abondamment à l’eau, essuyez et répétez avec du peroxyde d’hydrogène. Laissez sécher l’appareil dans un endroit chaud pendant au moins 24 heures.

4 Nettoyez le filtre. Pour nettoyer un filtre de déshumidificateur, retirez-le et vaporisez-le de vinaigre. Laissez reposer pendant 10 minutes, puis rincez-le soigneusement et vaporisez-le avec du peroxyde d’hydrogène. Laissez reposer pendant 10 minutes, rincez à nouveau et essuyez avec un chiffon propre ou une nouvelle éponge.

5 Essuyez les pales du ventilateur. Retirez d’abord le couvercle, puis utilisez un chiffon humide pour nettoyer les pales du ventilateur et la zone autour du moteur.

Mettez deux cuillères à café de bicarbonate de soude dans le réservoir du déshumidificateur pour éviter les futures odeurs de moisissure et de moisissure. À l’avenir, videz régulièrement le déshumidificateur afin qu’il n’ait pas le temps de développer des moisissures ou des bactéries.

Le déshumidificateur est bruyant

Votre déshumidificateur fait des bruits étranges ? Si c’est le cas, les bruits sont probablement causés par des pièces desserrées et vibrantes. Après avoir débranché l’alimentation :

1 Retirez le couvercle et recherchez les vis desserrées ou des pièces vibrantes et vérifiez si les supports en caoutchouc du compresseur ont durci de sorte qu’ils n’absorbent plus le mouvement de l’unité. Si c’est le cas, remplacez-les.

2 Remuez le ventilateur pour voir s’il est desserré sur son arbre. Si c’est le cas, serrez les fixations de montage. Lubrifiez les roulements du moteur si suggéré par votre manuel du propriétaire.

3 S’il fait encore du bruit, appelez un réparateur d’appareils électroménagers ou apportez l’appareil à un atelier de réparation d’appareils électroménagers.

Vidéo utile sur le déshumidificateur

Voici une vidéo que nous avons trouvée particulièrement utile pour expliquer le fonctionnement d’un déshumidificateur. La voix off est un peu robotique, mais les informations sont bonnes.