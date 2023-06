Comment réparer un chauffe-eau bruyant

Si votre chauffe-eau gronde, saute ou fait d’autres bruits, ce guide d’expert vous aidera à dépanner et à résoudre le problème. Comprend les réparations de bricolage pour les chauffe-eau à gaz et électriques.

Les bruits du chauffe-eau peuvent avoir plusieurs causes. Un chauffe-eau bruyant indique généralement qu’un entretien mineur est nécessaire. Peu sont une préoccupation sérieuse.

Dans cet article, vous trouverez certains des bruits de chauffe-eau les plus courants et les mesures que vous pouvez prendre pour les éliminer.

Lorsque l’alimentation en eau froide est chauffée, les minéraux dissous dans l’eau dure recristallisent et forment du tartre et des sédiments. Plus votre eau est «dure» (voir Comment tester l’eau dure), plus ces dépôts minéraux se forment rapidement.

Le tartre s’agglutine sur les surfaces intérieures et s’accumule sous forme d’accumulation de sédiments au fond d’un réservoir de chauffe-eau à accumulation.

Pour minimiser la quantité de calcaire dans votre eau, vous pouvez demander à un plombier d’installer un système anticalcaire sur votre conduite d’eau. Ce système maintient les minéraux en suspension dans l’eau afin qu’ils soient moins susceptibles de coller à l’équipement du chauffe-eau.

Le moyen le plus complet de contrôler les minéraux de l’eau dure est de combiner un système anticalcaire avec un adoucisseur d’eau, qui élimine les minéraux de votre eau.

Comme indiqué dans l’article Comment fonctionne un chauffe-eau à accumulation, un chauffe-eau a une tige d’anode en magnésium ou en aluminium à l’intérieur pour minimiser les minéraux corrosifs. Ceci est inséré par le haut du réservoir.

Bruit de grondement, de claquement ou de crépitement

S’il semble que du gravier bout au fond du réservoir de votre chauffe-eau à gaz, eh bien, à certains égards, c’est le cas. Mais le « gravier » qui produit ce grondement est en fait des sédiments provenant de minéraux et de tartre d’eau dure.

Comme les sédiments au fond du réservoir du chauffe-eau sont chauffés par le brûleur directement en dessous, ils deviennent chauds. Ensuite, les sédiments peuvent s’agiter et tomber. Cela produit un grondement.

Ou, lorsque le brûleur à gaz s’allume, il fait bouillir l’eau emprisonnée sous les sédiments. Le résultat est un bruit de claquement.

La solution à ces problèmes est de rincer votre chauffe-eau.

Ces bruits de grondement ou de claquement ne signifient pas que votre chauffe-eau est dangereux. Mais cela indique un problème. Parce que la chaleur du brûleur doit traverser la couche de sédiments pour atteindre l’eau, l’efficacité du chauffe-eau est réduite.

De plus, des morceaux de tartre peuvent se détacher des surfaces intérieures d’un chauffe-eau et traverser les conduites d’eau chaude. Ces morceaux peuvent se coincer à un moment donné, empêchant l’écoulement de l’eau.

C’est pourquoi il est important de rincer le réservoir tous les quelques mois.

Dans un chauffe-eau électrique, le tartre finit par recouvrir les éléments chauffants à l’intérieur du réservoir. Au fur et à mesure que les éléments deviennent chauds, ils cuisent la calamine et l’eau emprisonnée en dessous. Le résultat peut être un bruit de claquement de chauffe-eau, des bruits de crépitement ou des sons de grésillement.

Vibration ou bourdonnement

Un bruit de vibration dans un chauffe-eau à gaz est généralement causé par un brûleur défectueux au fond du réservoir. Les plaques ou ailettes métalliques à l’intérieur du brûleur peuvent fléchir avec le temps et se frotter les unes contre les autres lorsque le brûleur est allumé, provoquant un bourdonnement ou des vibrations.

Cette vidéo montre comment réparer les vibrations en pliant ou en taillant simplement un support métallique situé près du brûleur. Soyez conscient que faire le type de réparation qu’il montre peut annuler votre garantie. Suite à cette vidéo, vous pouvez également remplacer le brûleur vous-même.

Bruit de l’ébullition de l’eau

S’il semble que l’eau bout à l’intérieur du réservoir de votre chauffe-eau, baissez la température du chauffe-eau.

Ensuite, testez la vanne T&P pour vous assurer que le chauffe-eau peut libérer la pression accumulée. Soulevez son levier et assurez-vous que l’eau chaude sort du tuyau d’évacuation. Relâchez ensuite le levier. Il devrait redescendre.

Si cela ne fonctionne pas, la soupape T&P devra peut-être être remplacée. Voir Comment remplacer une soupape de décharge T&P de chauffe-eau.

Si ce n’est pas un travail que vous voulez entreprendre vous-même, appelez un préposé à l’entretien du chauffe-eau ou un plombier. Cela pourrait indiquer une surchauffe et une accumulation de pression dangereuse.

Vidéo des bruits de chauffe-eau

Cette vidéo très utile réalisée par un plombier professionnel vous guide à travers la plupart des bruits de chauffe-eau que vous pourriez rencontrer.