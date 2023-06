Comment réparer un chauffe-eau à gaz

Le chauffe-eau au gaz a besoin d’être réparé ? Si votre chauffe-eau à gaz ne chauffe pas, devient assez chaud ou reste allumé, ces conseils d’experts en bricolage vous aideront à résoudre vous-même les problèmes de chauffe-eau à gaz.

Les problèmes de chauffage du chauffe-eau à gaz sont généralement : 1) Pas d’eau chaude du tout ; 2) pas assez d’eau chaude ; ou 3) la veilleuse du chauffe-eau ne reste pas allumée. Pour d’autres problèmes, veuillez consulter notre article complet, Dépannage et réparations de chauffe-eau.

Pas d’eau chaude du chauffe-eau à gaz

Si vous n’avez pas d’eau chaude, assurez-vous d’abord que le problème vient du chauffe-eau. Faites le tour de la maison et vérifiez l’eau chaude à tous les appareils et robinets. Si vous n’avez pas d’eau chaude à l’un d’eux, effectuez les diagnostics suivants. La vidéo suivante est un excellent guide visuel ; sautez vers l’avant jusqu’à 12h00 si vous voulez aller droit au but.

1 Assurez-vous que le gaz du chauffe-eau est ouvert. Tournez le bouton de contrôle du gaz sur PILOT pour empêcher le brûleur de s’allumer lorsque vous regardez à l’intérieur. Retirez le couvercle métallique au bas du chauffe-eau et regardez si le brûleur et/ou la veilleuse (la petite flamme à l’extrémité du tube d’alimentation en gaz de la veilleuse) sont allumés.

2 Si la veilleuse du chauffe-eau s’est éteinte, suivez les instructions sur le réservoir pour le rallumer.

Il est également possible que la vanne d’arrivée de gaz ait été fermée partiellement ou complètement. Si c’est le cas, tournez la manivelle parallèlement à la ligne et rallumez la veilleuse. Si la veilleuse ne s’allume pas, le thermocouple est peut-être défectueux. Appelez votre compagnie de gaz (un service gratuit dans de nombreuses régions) ou un réparateur de chauffe-eau. (Les chauffe-eau plus récents peuvent avoir une bougie de préchauffage ou un allumeur au lieu d’une veilleuse – suivez les instructions de réparation dans votre manuel du propriétaire.)

La vidéo suivante vous guidera.

3 Si le brûleur n’est pas allumé, replacez le couvercle et assurez-vous que le thermostat est réglé à environ 120 degrés F. Si ce n’est pas le cas, ajustez-le, ouvrez un robinet d’eau chaude, puis attendez quelques minutes pour voir si le brûleur du chauffe-eau s’allume. S’il ne s’enflamme pas, laissez couler l’eau chaude et essayez d’abaisser puis d’augmenter la température sur le cadran jusqu’à ce que le brûleur s’allume.

4 Si le brûleur s’allume, replacez le couvercle et remettez le thermostat sur un réglage approprié. Si le brûleur ne s’allume pas, faites vérifier le chauffe-eau par un réparateur d’appareils. Il se peut que le thermostat du radiateur soit défectueux. Il est préférable de confier le remplacement à un réparateur d’appareils ou à un spécialiste du chauffe-eau.

5 Odeur de gaz. Si vous sentez une odeur d’ail, tournez la commande de la vanne de gaz sur OFF (vous devrez peut-être appuyer pour la tourner). Attendez que l’odeur de gaz se soit dissipée avant de rallumer la veilleuse.

Si l’odeur de gaz est forte et ne se dissipe pas, fermez immédiatement le robinet d’alimentation en gaz, ventilez l’espace et appelez un plombier ou votre compagnie de distribution de gaz à distance.

L’eau ne chauffe pas assez

Lorsqu’un chauffe-eau à gaz ne fournit pas assez d’eau chaude, procédez comme suit :

1 Tourner le cadran du thermostat du chauffe-eau à un réglage plus chaud. Si la flamme s’enflamme lorsque vous faites cela, laissez le cadran à ce réglage, puis vérifiez la température de l’eau dans environ une heure. Pour ce faire, placez un thermomètre à viande dans une tasse et laissez couler l’eau chaude d’un robinet dans la tasse pendant environ une minute. Ensuite, lisez la température.

2 Si vous n’entendez pas le brûleur du chauffe-eau s’allumer et/ou l’eau ne cesse de refroidir, vérifiez la veilleuse pour vous assurer qu’elle ne s’est pas éteinte. Si c’est le cas, suivez les instructions du fabricant sur la façon de le rallumer et voir Comment rallumer un chauffe-eau à gaz.

Comme vous le verrez dans cet article, le rallumage d’un chauffe-eau implique généralement de tourner la vanne de gaz du chauffe-eau sur OFF puis sur PILOT. Vous maintenez généralement un bouton enfoncé, allumez la veilleuse et attendez qu’un voyant d’état signale que vous pouvez tourner le cadran de PILOT à ON.

La veilleuse ne reste pas allumée

Si la veilleuse de votre chauffe-eau à gaz s’éteint, suivez les instructions sur le réservoir pour la rallumer ou consultez Comment rallumer un chauffe-eau à gaz, comme indiqué ci-dessus. Si la veilleuse continue de s’éteindre, son orifice pourrait être sale et obstrué, rendant la flamme petite et insoutenable. Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté et de débris évidents qui l’obstruent.

Si ce n’est pas le problème, il peut y avoir un problème avec le thermocouple. C’est la partie qui s’étend du contrôle de la température à la flamme d’une veilleuse et aide le brûleur principal à s’allumer une fois que la température de l’eau est devenue trop basse. La veilleuse pourrait être affectée si le thermocouple est défectueux ou n’entre pas en contact avec la veilleuse. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez nettoyer ou remplacer vous-même cette pièce.

La vidéo suivante montre comment diagnostiquer un problème de thermocouple et le résoudre. Si vous n’avez pas de multimètre, vous pouvez sauter et suivre les instructions pour retirer le brûleur (et le thermocouple) et le vérifier. Assurez-vous d’abord de fermer la vanne d’alimentation en gaz !

Si le thermocouple semble sale, nettoyez-le délicatement en le ponçant avec du papier de verre fin. Enfin, ouvrez le gaz, allumez la veilleuse et voyez si cela fonctionne correctement.

Voici une autre vidéo qui montre comment retirer le brûleur – celle-ci vous donne une meilleure vue d’un thermocouple sale :

Pour remplacer un thermocouple défectueux, regardez la vidéo suivante :

Si ce n’est pas le cas ou si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer ces réparations, appelez un technicien de service.

Une faible pression de gaz ou une soupape de commande de gaz défectueuse peuvent également provoquer l’extinction répétée d’une veilleuse. Appelez un réparateur d’appareils ou votre compagnie de gaz si vous pensez que c’est le cas.

