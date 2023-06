Comment réparer un broyeur à ordures – Réparation de bricolage

Votre broyeur à déchets est bloqué, bouché, fuit ou ne se vide pas ? Si votre élimination des déchets ne fonctionne pas correctement, lisez la suite. Ce guide complet de dépannage de l’élimination des déchets vous aidera à diagnostiquer et à réparer rapidement le problème.

Si votre broyeur à déchets ne fonctionne pas :

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation au fond de l’élimination, puis réessayez.

2. Assurez-vous que son cordon est branché une prise électrique fonctionnelle ou câblée à une boîte électrique. Si nécessaire, réenclenchez le disjoncteur qui l’alimente en électricité.

3. Pour éliminer un bourrage, insérez une clé hexagonale de 1/4 de pouce dans le trou en forme d’hexagone sous le broyeur à déchets et faites tourner les deux sens plusieurs fois pour libérer les turbines. Obtenez une livraison rapide d’une clé hexagonale sur Amazon.

4. Si vous n’avez pas de clé hexagonale, débranchez l’alimentation, placez un manche à balai court dans le broyeur, poussez-le contre l’une des lames et essayez de faire tourner la turbine d’avant en arrière pour éliminer le bourrage.

Vous trouverez plus de détails sur ces étapes ci-dessous.

N’essayez pas de lancer l’élimination s’il ronronne mais ne grince pas, cela pourrait griller le moteur.

Comment fonctionne une poubelle

Comme le montre ce schéma, un broyeur à l’intérieur de l’élimination décompose les aliments, puis un bras et une plaque de turbine forcent le liquide et les particules à s’écouler.

L’appareil dispose également d’une entrée pour lave-vaisselle qui est connectée au tuyau de vidange du lave-vaisselle. Avec cela, l’eau de vidange du lave-vaisselle peut s’écouler dans le broyeur à déchets, permettant à l’appareil de mâcher toutes les grosses particules avant qu’elles n’entrent dans les tuyaux de vidange.

Débranchez ou éteignez le circuit électrique qui alimente votre broyeur à déchets avant d’effectuer toute réparation.

Dépannage des problèmes d’élimination des déchets

Pour déterminer le moyen le plus rapide et le plus simple de réparer votre broyeur à déchets, vous devez déterminer quel est le problème. Dans la plupart des cas, les symptômes vous diront quoi attaquer en premier.

Si le broyeur d’ordures ne fait rien– ce qui signifie qu’il ne ronronne même pas – le problème est probablement qu’il n’est pas alimenté.

Cela signifie généralement que soit :

Le circuit de surcharge de l’élimination des ordures l’a arrêté, ou Le circuit électrique qui dessert le broyeur à ordures est éteint.

Pour résoudre ce problème, voir L’élimination des ordures ne fonctionne pas, pas de bruit, ci-dessous.

Si le broyeur à ordures bourdonne mais ne broie pas lorsque vous l’allumez, éteignez-le. Quelque chose est coincé à l’intérieur. Voir L’élimination des ordures bourdonne ou est bloquée, ci-dessous.

Si le moteur de l’appareil tourne, mais qu’il ne broie pas bien, quelque chose ne va probablement pas avec les lames. Voir L’élimination broie mal, ci-dessous.

Si le broyeur à déchets fuit dans l’armoire du bas, vous devrez déterminer d’où provient la fuite. Recherchez d’abord les gouttes des tuyaux (en particulier au niveau des connexions) dans la zone sous l’évier. Si des fuites s’écoulent du bas du corps de l’élimination des ordures, voir Fuite d’élimination des ordures, ci-dessous.

Bon, maintenant que vous avez identifié les symptômes, examinons de plus près chacun de ces problèmes et comment les réparer.

L’élimination des déchets ne fonctionne pas, pas de bruit

Si votre broyeur à déchets ne fait rien, c’est-à-dire qu’il ne bourdonne pas ou ne fait pas de bruit, il n’est probablement pas alimenté.

Recherchez un bouton de réinitialisation de l’élimination des déchets sur le dessous de l’élimination et appuyez sur ce bouton de réinitialisation comme discuté ci-dessus. Cette simple touche peut suffire à le faire fonctionner à nouveau.

Si cela ne suffit pas, déterminez si votre broyeur est branché sur une prise électrique sous l’évier ou câblé (directement connecté) à une boîte électrique là-bas.

Si votre broyeur est de type plug-in, débranchez-le de sa prise électrique et testez la prise avec un autre appareil, tel qu’un sèche-cheveux. Si la prise ne fonctionne pas avec un autre appareil, rendez-vous au panneau des disjoncteurs et réinitialisez le disjoncteur qui sert à l’élimination. Ce disjoncteur est souvent sur le même circuit utilisé par le lave-vaisselle. Réinitialisez-le en l’éteignant complètement puis en le rallumant.

Si votre élimination est câblée à une boîte électrique, allez directement au panneau du disjoncteur et réinitialisez le disjoncteur de la même manière.

L’élimination des déchets bourdonne ou est bloquée

Vous saurez que votre broyeur est bloqué ou obstrué lorsque le moteur bourdonne mais le broyeur ne broie pas, est trop bruyant ou fonctionne puis s’arrête avant que vous ne l’éteigniez. Ne continuez pas à faire fonctionner l’élimination lorsqu’elle est bloquée, cela peut brûler le moteur.

Même en cas de blocage, une élimination se vide généralement.

Le bourrage est souvent causé par un morceau d’os, un noyau de fruit ou quelque chose de similaire coincé entre une pale de turbine et le trou de vidange.

Assurez-vous de débrancher le broyeur ou de couper le circuit électrique qui l’alimente avant d’effectuer toute réparation.

Si le moteur a grillé, vous devrez remplacer la disposition. Amazon propose des offres exceptionnelles sur les poubelles. Veuillez également consulter le Guide d’achat des broyeurs de déchets Actu immobilier.fr pour obtenir des conseils et des astuces d’achat utiles.

Pour dégager une élimination bloquée :

1 Débranchez l’appareil ou coupez le disjoncteur qui le dessert.

2 Sous l’évier, regardez le fond de l’élimination pour un trou en forme d’hexagone. Si vous en voyez une, trouvez une clé hexagonale de 1/4 de pouce qui s’adapte au trou (souvent, il y en a une attachée à la disposition).

Insérez la clé hexagonale dans le trou et forcez-la d’avant en arrière plusieurs fois pour libérer les roues. (Remarque : certains modèles sont équipés d’un inverseur qui accomplit la même action.)

3 Si votre disposition n’a pas de trou hexagonal ou vous ne trouvez pas de clé hexagonale, mettez un balai court dans la disposition (avec le courant débranché !), forcez-le contre l’une des lames et essayez de faire tourner la turbine d’avant en arrière.

Voici une vidéo qui montre comment décoller votre disposition :

4

Si quelque chose a été mis à la disposition qui n’aurait pas dû

– tels que le métal, le caoutchouc, le verre ou les déchets alimentaires fibreux tels que les feuilles d’artichaut ou les pelures de banane – utilisez des pinces ou des pinces pour retirer le matériau. N’utilisez jamais votre main.

5 Vous devrez peut-être supprimer la disposition pour éliminer un bourrage. Dans certaines situations, c’est plus facile à faire qu’il n’y paraît.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo très utile qui montre les techniques de base pour des réparations simples et, si nécessaire, la suppression d’une élimination.

Vidéo de base sur la réparation et l’enlèvement de l’élimination des déchets

L’élimination broie mal

Si votre élimination broie mal, assurez-vous que vous faites couler suffisamment d’eau pendant le fonctionnement de l’appareil et que vous ne broyez pas de matière que vous ne devriez pas.

Si vous entendez le broyeur à déchets fonctionner mais qu’il ne broie pas, les lames sont peut-être cassées.

Normalement, cela ne vaut pas la peine d’essayer de réparer une poubelle cassée. Il est généralement plus facile et moins coûteux de simplement remplacer l’ensemble de l’unité. Voir Comment installer une poubelle.

Élimination des ordures bouchée, ne s’écoule pas

Lorsque l’eau stagne dans l’évier, cela signifie que le drain est bouché soit dans l’élimination, soit plus loin dans la conduite de vidange.

Ce n’est pas un problème d’élimination des déchets, c’est un problème de plomberie. Vous devrez probablement démonter le tuyau de vidange sous l’évier et nettoyer le bouchon. Voir Réparations des éviers et des bouchons de vidange.

Voici une vidéo qui montre comment déboucher le tuyau d’évacuation d’un broyeur à déchets :

Comment nettoyer une vidéo d’élimination des ordures bouchées

Fuite d’élimination des ordures

Si vous remarquez des fuites sous l’élimination des tuyaux ou, plus probablement, des raccords de tuyaux, identifiez la source de la fuite et resserrez le raccord incriminé.

Si l’unité est déraisonnablement bruyante, vérifiez si quelque chose est entré dans l’unité qui n’aurait pas dû.

Si tout est clair, le moteur, la turbine ou le broyeur est probablement abattu. Il est généralement moins cher, plus rapide et plus sage de remplacer l’ensemble de l’unité.

Vous pouvez acheter une nouvelle élimination rapidement et facilement en ligne. Veuillez consulter le Guide d’achat des broyeurs d’ordures.

Combien coûte la réparation de l’élimination des déchets ?

La bonne nouvelle est que vous pouvez effectuer vous-même la plupart des réparations.

Là encore, si votre broyeur à déchets est irréparable, vous pouvez le remplacer par un nouveau broyeur à déchets, comme indiqué dans notre article, Comment installer un broyeur à déchets.

Une nouvelle unité d’élimination des déchets vous coûtera environ 50 $ à 350 $, selon le modèle.

Si vous souhaitez embaucher un plombier ou un installateur de petits électroménagers pour installer un broyeur à déchets, faites d’abord vos devoirs pour choisir le bon modèle. Assurez-vous d’obtenir un remplacement qui s’adaptera aux conditions existantes de votre évier.

Le coût de la main-d’œuvre pour l’installation d’un broyeur à ordures dépendra des tarifs en vigueur dans votre région. Figure qu’il faudra un installateur de 2 à 3 heures. Demandez une soumission avant d’embaucher un plombier ou un installateur de petits électroménagers.

Entretien de base de l’élimination des déchets

Les broyeurs à ordures fonctionnent mieux si vous suivez ces règles de base :

• Utilisez de l’eau froide pour broyer les aliments (l’eau chaude peut faire fondre les graisses et obstruer le mécanisme et les tuyaux)

• Ne pas trop remplir

• Ne versez pas d’eau de javel, de déboucheurs ou d’autres produits chimiques dans l’appareil

• Ne broyez pas des matériaux trop fibreux, des os ou du marc de café (vérifiez le manuel du propriétaire) ou des matériaux tels que le verre, le métal ou le caoutchouc

• Faites couler de l’eau avant et après avoir utilisé le broyeur Si quelque chose a été mis dans le broyeur qui n’aurait pas dû l’être, utilisez des pinces ou des pinces pour retirer le matériau. N’utilisez jamais votre main. Pour nettoyer une poubelle des boues et des débris accumulés, remplissez-la de glaçons et d’une tasse de sel gemme, puis faites-la fonctionner pendant environ cinq secondes. Si votre poubelle sent mauvais, vous pouvez la désodoriser en y faisant couler de l’eau tiède pendant que vous broyez un citron en quartiers.

