Comment réparer les tuyaux bruyants

Avez-vous l’impression qu’un fantôme vit dans les murs à la maison – cogne, cliquetis et martèle chaque fois que vous fermez un robinet ou tirez la chasse d’eau ? Si c’est le cas, il y a de fortes chances que ce ne soit que la plomberie. Les tuyaux peuvent faire une variété de bruits qui sont dus à plusieurs problèmes :

Hochets. Parfois, l’eau circulant dans les tuyaux les fait vibrer contre les éléments de charpente de votre maison. Si vous pouvez accéder à vos tuyaux là où ils claquent, depuis le sous-sol par exemple, le moyen le plus rapide et le plus simple de résoudre le problème consiste à y mettre des manchons isolants en mousse et à les refixer solidement.

Bavarder. Si les tuyaux claquent lorsque vous ouvrez certains robinets, remplacez les rondelles de robinet. Pour plus d’informations à ce sujet, voir Comment réparer un robinet qui goutte.

Coup de bélier. Un bruit de tuyau très courant appelé «coup de bélier» est le bruit de claquement qui peut se produire lorsque l’eau se précipite dans les tuyaux et frappe une vanne à fermeture rapide, comme celle à l’intérieur des toilettes ou de la machine à laver. Normalement, le système de plomberie d’une maison est conçu avec de courtes longueurs de tuyaux qui se remplissent d’air pour amortir l’eau lorsqu’elle s’arrête rapidement, mais l’air peut éventuellement fuir.

Pour résoudre les coups de bélier, rechargez le système d’alimentation en eau avec de l’air pour aider à amortir le débit de l’eau lorsqu’elle atteint les robinets. Pour ce faire, fermez le robinet principal d’alimentation en eau et vidangez l’eau du système d’alimentation en ouvrant à moitié tous les robinets de votre maison. Fermez ensuite les robinets les plus bas et ouvrez l’alimentation en eau principale. Progressez dans la maison en fermant les robinets lorsque l’eau commence à les traverser.

Si le problème persiste, vous pouvez acheter un anti-bélier qui se fixe à la vanne d’alimentation ou au tuyau qui dessert l’appareil incriminé. Pour plus d’informations sur l’utilisation d’un tuyau en cuivre, voir Utilisation d’un tuyau en cuivre. Si ce travail dépasse vos compétences, faites appel à un plombier.

