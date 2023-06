Comment réparer les sols qui grincent

Les planchers qui grincent sont très courants dans les vieilles maisons. Les planchers de bois grincent lorsque quelque chose, généralement une planche, se détache et frotte contre une autre planche ou contre le sous-plancher. Que vous ayez accès à la zone sous votre sol ou non, nous couvrirons les techniques pour réduire le bruit d’un sol bruyant.

Examinons d’abord la structure du revêtement de sol.

Comment arrêter les grincements de sol d’en haut

Si vous vivez dans un appartement ou si vous avez un sous-sol avec un plafond fini (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas voir clairement le dessous du sol), vous serez limité aux techniques suivantes.

Utilisez un lubrifiant sec entre les planches de plancher

Lubrifier les surfaces de sol pour réduire la friction causée lorsqu’elles se frottent peut être un bon point de départ. Surtout si vous vivez dans un climat sec, le manque d’humidité peut provoquer un léger dessèchement des planchers de bois, ce qui peut rendre les grincements plus forts.

C’est une solution simple mais pas toujours efficace. Essayez de travailler un peu de graphite en poudre, de talc ou de poudre pour bébé entre les planches de plancher, puis nettoyez la surface. Travaillez la poudre en marchant sur et autour de la planche bruyante pour générer du mouvement et voyez si vous remarquez une amélioration.

Comme alternative, vous pouvez essayer d’injecter de petites quantités de colle à bois dans les fissures entre les planches et de la travailler avec un couteau à mastic. Essuyez l’excédent de colle et alourdissez la surface jusqu’à ce que la colle sèche.

Réparer les grincements sous la moquette

Si le sol grince sous un tapis, nous vous recommandons d’essayer un kit The Squeeeeek-No-More qui peut être acheté sur Amazon. Pour utiliser ce kit, vous devrez :

Localisez la solive en tapant un marteau autour de la zone à problème et en écoutant un « bruit sourd ». Insérez l’une des vis détachables cirées dans l’assemblage du trépied. À l’aide d’une perceuse électrique, percez la vis dans la solive aussi loin que possible. Placez une jambe du support de trépied sur la tête de vis exposée et cassez-la au niveau du sol. La vis se cassera sous la moquette et sous la surface du sous-plancher en bois. Cela l’empêche de dépasser le plan du sous-plancher.

La vidéo suivante vous montrera comment utiliser le Squeeeeek-No-More sur la moquette, le vinyle et les sols en bois.

Enfoncez prudemment les clous à travers le plancher

Si vous ne pouvez pas passer sous le plancher, une autre option consiste à enfoncer des clous à tige annulaire (clous à nervures circulaires semblables à des vis) légèrement inclinés dans les solives de plancher, comme illustré ci-dessous. Avant de les enfoncer, percez des avant-trous afin que le bois ne se fende pas. À l’aide d’un ensemble de clous pour éviter d’endommager votre revêtement de sol, enfoncez les têtes légèrement sous la surface du bois.

(Remarque : si vous poncez à nouveau le sol, ces têtes de clous peuvent être gênantes car elles peuvent déchirer le papier de verre de la ponceuse électrique.) Remplissez les trous des clous avec du mastic à bois de couleur assortie au revêtement de sol.

Réparer un sol qui grince par le bas

Arrêter complètement le mouvement des composants du revêtement de sol est une solution plus permanente au bruit du sol. Pour déterminer exactement ce qui fait du bruit, allez sous le plancher, dans un sous-sol sans plafond fini ou dans un vide sanitaire, puis écoutez pendant que quelqu’un marche au-dessus de vous. Vous devrez peut-être retirer l’isolant qui se trouve sous le plancher ou entre les solives du plancher pour obtenir un meilleur accès.

Si votre problème comprend des sols rebondissants ou affaissés, essayez ces astuces de réparation de sol.

Vérifiez les ongles errants

Vérifiez s’il y a des clous qui ont raté les solives du plancher et qui se frottent contre elles, provoquant un grincement. Si vous trouvez des clous mal placés, coupez-les avec une bonne paire de pinces coupantes diagonales.

Recherchez également les zones où le sous-plancher peut ne pas être cloué avec suffisamment de clous. S’il y a un espace entre une solive et le sous-plancher, enfoncez un bardeau ou une cale (une petite cale) enduit de colle entre la solive et le sous-plancher juste assez serré pour arrêter le grincement.

Insérez des cales dans les espaces entre les solives et le sous-plancher

Les planchers grinçants se produisent en raison d’une séparation entre les parties du plancher comme les solives et le sous-plancher en bois. Pour combler ces lacunes :

Appliquez de la colle de menuisier sur une cale en bois (un morceau de bois en forme de coin). Enfoncez-le doucement dans l’ouverture. (Attention à ne pas le pousser trop loin cependant, vous pourriez finir par créer un renflement dans la surface du sol au-dessus.) Si vous constatez que cela fait taire le point qui grince dans le sol, répétez l’opération pour d’autres zones problématiques. Pour fixer la cale, enfoncez une vis dans le coin de la solive pour la maintenir en place. Pour nettoyer les cales, attendez que la colle sèche et utilisez soigneusement un couteau utilitaire pour trancher dans la cale le long de la ligne des solives. Ensuite, il suffit de le casser pour qu’il soit au même niveau que la solive.

Enfoncez une vis sous le sol

Si le sol grince toujours, vous pouvez essayer de visser une vis courte à travers le sous-plancher dans le dessous de la surface du sol. (Important : assurez-vous que la vis n’est pas trop longue, sinon elle percera la surface !)

Insérez-le dans une rondelle de garde-boue (une rondelle métallique circulaire) avant de l’enfoncer. Il est plus facile d’utiliser des vis à entraînement carré ou à cloison sèche et un tournevis électrique ou une perceuse électrique sans fil avec la pointe appropriée. Vous pouvez également choisir des vis à bois qui sont légèrement moins susceptibles de se briser lors de l’installation.

Serrer le sous-plancher à une solive

Pour moins de 10 $, vous pouvez utiliser cet engin bien conçu pour fixer plus solidement une zone de revêtement de sol à la solive sous-jacente. Pour utiliser cet appareil :

Localisez la zone bruyante du revêtement de sol. Par le dessous, montez la plaque métallique carrée sur la face inférieure du sous-plancher à l’aide des vis fournies. Assurez-vous que la tige filetée s’étend vers le bas près d’une zone de la solive qui n’est pas obstruée. Positionnez le crochet crochet sous la solive et serrez l’écrou sur la tige filetée jusqu’à ce qu’il crée une tension suffisante sur le sous-plancher.

Cela devrait aider à empêcher le mouvement qui provoquait le grincement.

Vous pouvez en savoir plus sur Squeak-Ender ici, y compris où en acheter un.

Vérifiez le pont entre les solives

Les grincements provenant d’entre les solives peuvent être causés par un pontage inadéquat. Re-clouez toutes les pièces lâches et, si nécessaire, installez un morceau de pontage contre le sous-plancher pour le renforcer, comme illustré ici.

Le clouage de blocs solides entre les solives de plancher peut renforcer le support du sous-plancher, réduisant ainsi les mouvements. Si la solive s’affaisse et que le sous-plancher est plat, coupez un morceau de 2 par 4 assez long pour s’étendre de 12 pouces au-delà de l’espace de chaque côté. Clouez-le sur un côté de la solive.

Serrer le plancher au sous-plancher

Le revêtement de sol fini (le matériau de revêtement de sol exposé) qui ne s’adapte pas au sous-plancher peut également être resserré par le bas. Percez quelques trous de 1/4 de pouce dans le sous-plancher, en prenant soin de ne pas percer la surface du plancher.

Appuyez sur la buse d’une bouteille de colle de menuisier dans les trous et forcez la colle dans l’espace entre le sous-plancher et le revêtement de finition. Ensuite, demandez à quelqu’un de se tenir sur l’endroit surélevé pendant que vous vissez des vis à travers le sous-plancher dans le sol fini. Assurez-vous que les vis sont suffisamment longues pour saisir le sol fini sans traverser complètement, et utilisez des rondelles pour vous assurer que les vis ne seront pas tirées dans le sous-plancher.

Une autre méthode consiste à pré-percer des pièces de 2 par 2, 18 pouces de long, à des angles pratiques pour enfoncer des vis de 2 pouces ou 2 1/2 pouces dans le sous-plancher et les solives. Vissez partiellement les vis dans les trous pré-percés. Enduisez les vis de colle de menuisier et enfoncez-les en place.