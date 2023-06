Comment réparer les serrures et le matériel des poignées de porte

Conseils de bricolage d’experts sur la façon de réparer les serrures de poignée de porte et les pênes dormants, y compris les problèmes courants comme une serrure de porte coincée ou gelée, une porte qui ne se verrouille pas, un pêne dormant coincé ou des clés cassées dans la serrure de porte.

De nombreux problèmes de bouton de porte et de serrure peuvent être corrigés avant qu’ils ne deviennent si graves que vous soyez bloqué ou que la serrure ne fonctionne pas du tout. Souvent, un assemblage de loquet de porte cassé ou un mécanisme de verrouillage de porte est à l’origine du problème.

Ici, nous examinons les réparations de bricolage pour les serrures et les boutons. Si vous avez une clé qui ne fonctionne pas dans la serrure, veuillez consulter Comment réparer les serrures de porte à clé.

Parfois, un mécanisme de verrouillage de porte peut ne pas fonctionner simplement parce qu’il est sale ou doit être lubrifié avec du graphite (n’utilisez aucun type d’huile car cela gommerait les travaux). Un loquet de porte qui fonctionne mal peut être le résultat d’une porte mal ajustée. Dans cet article, vous apprendrez à résoudre ces deux problèmes de poignée de porte.

Pour les problèmes de serrure graves, il est généralement préférable d’appeler un serrurier ou, si vous pouvez ouvrir la porte, de remplacer entièrement la serrure. La plupart des poignées de porte sur les portes intérieures sont relativement peu coûteuses à remplacer. En fait, il n’est généralement pas rentable de faire réparer les poignées ou les serrures des portes intérieures par des services de serrurier, à moins que les poignées ou les serrures ne soient spéciales ou particulièrement coûteuses. Le remplacement du bouton de porte intérieur est plus abordable (les loquets et serrures extérieurs peuvent être très coûteux). Vous pouvez acheter des poignées de porte en ligne sur Amazon.

La serrure de porte ne se verrouille pas correctement

Je trouve que, lorsque j’ai besoin d’un serrurier professionnel pour réparer un bouton de porte ou une serrure de haute qualité, il est généralement beaucoup moins coûteux de retirer le matériel moi-même et de l’apporter à un serrurier plutôt que de le faire venir à moi. Bien sûr, si c’est sur une porte extérieure, je le fais quand il fait beau et quand il est sûr de laisser la porte déverrouillée.

Lorsqu’un loquet de porte ne s’enclenche pas, cela signifie généralement que le loquet de porte et la gâche sur le montant de la porte ne sont pas alignés. Serrez les vis des charnières de la porte puis, si nécessaire, réglez la gâche en desserrant ses vis et en la décalant légèrement. Les réparations de loquet vont des ajustements mineurs comme celui-ci au repositionnement complet de la porte.

Si le loquet ne s’enclenche pas, fermez la porte lentement pour observer comment le pêne rencontre la gâche. Le pêne demi-tour peut être placé au-dessus, en dessous ou sur un côté de la gâche. (Les cicatrices sur la gâche peuvent montrer où elle est mal alignée.)

Il est également possible que la porte ait rétréci à cause des changements d’humidité et que le loquet n’atteigne plus la gâche. Une fois que vous avez déterminé si c’est le problème, essayez l’une des méthodes présentées ici.

Lorsque cela est possible, il peut être plus facile de limer un peu la fente de la gâche afin qu’elle reçoive le loquet. Pour un désalignement inférieur à 1/8 de pouce du pêne demi-tour et de la gâche, limez les bords intérieurs de la plaque pour agrandir l’ouverture.

Vous pouvez également résoudre le désalignement en remplaçant la gâche par une gâche de porte réglable, disponible sur Amazon ou dans des centres de rénovation comme Home Depot ou Lowe’s.

Le bouton de porte est desserré

Les poignées de porte peuvent se desserrer avec le temps. Les méthodes de serrage dépendent du type de serrure. Vous pouvez serrer une serrure à mortaise intérieure simple comme celle illustrée à gauche comme suit :

1) Desserrez la vis de réglage sur la tige de la poignée de porte.

2) Tenez la poignée de la porte de l’autre côté de la porte et tournez le bouton de porte desserré dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. Serrez ensuite la vis jusqu’à ce que vous sentiez qu’elle repose contre le côté plat de l’axe. Le bouton doit tourner librement.

3) Si cela ne vous aide pas, retirez le bouton de la porte et vérifiez l’axe ; si la broche est usée, elle doit être remplacée. Si l’ensemble de la serrure est usé, il est préférable de le remplacer entièrement.

Le verrou de la porte est gelé ou fonctionne lentement

Les serrures des portes extérieures peuvent geler, les serrures intérieures se salissent et les petites pièces internes finissent par s’user ou se casser. Avant d’acheter un bouton de porte ou une serrure de remplacement, essayez quelques solutions rapides :

Mettez du graphite dans le trou de la serrure de la serrure, soit en le pressant à partir d’un tube, soit en le saupoudrant sur une clé et en poussant la clé dans et hors. Actionnez ensuite la serrure de la porte plusieurs fois pour faire pénétrer le graphite dans le mécanisme.

Les dégivreurs de serrure contiennent de l’alcool et d’autres lubrifiants qui aident à dissoudre les dépôts gommeux et sales. Le dernier recours consiste à démonter la serrure pour voir si quelque chose s’est bloqué ou est cassé. Vous pourrez peut-être la remettre en place ou remplacer la pièce sans acheter une toute nouvelle serrure. Les dégivreurs de serrure sont disponibles sur Amazon.

Tours complets du cylindre de serrure

Un cylindre tourne lorsque la ou les vis de fixation destinées à le maintenir en place se desserrent ou se cassent.

Serrure à mortaiser : Retirez la plaque frontale du bouton de porte (s’il y en a une) sur le bord de la porte et localisez la ou les deux vis de réglage du cylindre. Ils doivent être alignés avec le centre du cylindre de serrure. Serrez la ou les vis de fixation en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre – assurez-vous qu’elles s’engagent dans la fente qui longe le bord du cylindre (la fente de la clé doit être parfaitement verticale). Remplacer la façade.

Serrure de jante en saillie : Dévissez et retirez le couvercle (appelé « boîtier »). Serrer les vis de fixation du cylindre. Remplacez le boîtier.

Le pêne dormant est coincé

Si un pêne dormant est coincé, il y a de fortes chances que le pêne ait du mal à s’engager dans l’ouverture de la gâche sur le montant de la porte. Assurez-vous que la gâche est solidement vissée et dans un alignement raisonnable avec le boulon. Vous pouvez limer un peu les bords de la gâche et même légèrement arrondir les bords de l’extrémité du pêne dormant. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez probablement retirer la gâche, remplir les trous de vis avec de la colle et des allumettes en bois, la repositionner correctement et la revisser.

La clé est cassée dans la serrure

À l’aide d’une pince à bec effilé, essayez de saisir et de tirer la clé tout droit. Si vous ne parvenez pas à saisir même avec une pince à bec effilé, coupez une lame de scie à chantourner et, avec les dents pointées vers l’extérieur, insérez la lame dans la rainure de clavette et essayez d’accrocher et de faire glisser la clé. Si cela ne fonctionne pas, retirez le cylindre de serrure. Insérez un fil rigide dans la fente de la came à l’arrière du cylindre et poussez la clé vers l’extérieur. En dernier recours, confiez le cylindre à un serrurier.

