Comment réparer les serrures de porte à clé

La clé ne fonctionne pas dans la serrure ? Voici des conseils d’experts pour réparer votre serrure.

Les serrures de porte sont des mécanismes complexes avec beaucoup de petites pièces mobiles et, en tant que telles, peuvent mal fonctionner à l’occasion. Ici, nous examinons comment résoudre les problèmes avec une clé actionnant une serrure de porte. Pour d’autres types de problèmes avec les poignées de porte et les serrures, veuillez consulter Réparation des poignées de porte et de la quincaillerie.

La clé de la porte ne fonctionne pas

Si la clé de votre porte ne fonctionne pas correctement, la première étape, et la plus évidente, consiste à s’assurer que vous utilisez la bonne clé. (Désolé que nous ressentions le besoin d’énoncer l’évidence.) En supposant que vous utilisez la bonne clé, continuez à la faire fonctionner jusqu’à ce qu’elle tourne la serrure. Parfois, cela demande juste de la patience.

Une fois la porte ouverte, essayez d’actionner la clé d’avant en arrière. S’il fonctionne facilement, le pêne dormant n’engage pas correctement la gâche – la gâche l’empêche de se déplacer en douceur. Voir le verrou ne se verrouille pas correctement ci-dessous.

Si la clé ne fonctionne pas plus facilement lorsque la porte est ouverte, lubrifiez et nettoyez la serrure. Sinon, enduisez la clé de graphite et faites-la plusieurs fois aller et retour dans le cylindre.

Si la clé tourne mais ne se déverrouille pas la serrure, démontez la serrure afin de vous assurer que la came ou la languette est correctement engagée avec le pêne. Lubrifiez les composants mobiles avec du graphite, puis remplacez les pièces cassées et remontez la serrure.

Cette vidéo montre comment démonter et lubrifier une poignée de porte cylindrique basique :

La serrure est-elle gelée ? Si la clé n’entre pas dans la serrure, demandez-vous s’il fait assez froid pour que la serrure gèle. Si c’est le cas, tenez la clé avec un gant épais et chauffez-la avec une allumette ou un briquet, puis enfoncez-la progressivement dans la rainure de la clé. Répétez le chauffage et insérez la clé jusqu’à ce que la glace ait fondu. À l’avenir, gardez un dégivreur de serrure à portée de main. Celui-ci contient de l’alcool et d’autres lubrifiants qui aident à faire fondre la glace et à dissoudre les dépôts gommeux et sales.

La clé est-elle neuve ? Une nouvelle clé qui n’entre pas ou ne tourne pas correctement la serrure peut avoir des points rugueux qui doivent être limés. Pour les trouver, tenez la clé au-dessus d’une bougie pour la noircir de suie puis tournez-la très légèrement dans la serrure et retirez-la. Limez toutes les zones brillantes où la suie a été enlevée par les points rugueux.

La clé est cassée dans la serrure

Essayez d’utiliser une pince à bec effilé pour saisir et tirer le morceau de clé cassé tout droit. Si vous n’arrivez pas à saisir, même avec une pince à bec effilé, coupez une lame de scie à chantourner et, avec les dents pointées vers l’extérieur, insérez la lame dans la rainure de clavette et essayez d’accrocher et de faire glisser la clé. À moins que vous n’ayez une deuxième clé, ne jetez pas la pièce cassée – le serrurier en aura besoin pour la remplacer.

En dernier recours, retirez le barillet de serrure. Insérez un fil rigide dans la fente de la came à l’arrière du cylindre et poussez la clé vers l’extérieur. Si nécessaire, apportez le cylindre entier chez un serrurier ou faites venir un serrurier à votre domicile.

