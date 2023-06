Comment réparer les robinets et les robinets

Débit de robinet réduit

Conseils d’experts sur la façon de réparer un robinet de salle de bain ou de cuisine, y compris comment arrêter les fuites et les gouttes, et résoudre les problèmes de plomberie pour différents types de robinets.

Malheureusement, les robinets sont loin d’être standardisés, il est donc difficile de généraliser sur les réparations. La plupart des problèmes peuvent être résolus en démontant tout ou partie d’un robinet et en remplaçant les rondelles, les joints ou d’autres pièces. C’est une bonne idée de garder à portée de main un kit de réparation de robinet, qui contient une variété de rondelles, de joints toriques et de joints similaires (ceux-ci sont disponibles dans les quincailleries et les centres de rénovation).

Presque tous les robinets ont l’un des quatre types de mécanismes de contrôle du débit d’eau, appelés cartouche, compression, boule ou disque. Les robinets à poignée unique ont un mécanisme à cartouche, à bille ou à disque. Les robinets à double poignée sont soit des robinets à cartouche, à disque ou à compression.

De tous ces types, les robinets à compression sont plus susceptibles de couler car ils ont des rondelles ou des joints qui limitent le débit d’eau en se fermant contre un siège de soupape lorsque vous tournez la poignée – et ces rondelles peuvent s’user. Les autres mécanismes sont appelés « sans rondelle » car ils n’utilisent pas de rondelles pour l’action de marche-arrêt ; même ainsi, ils ont des joints toriques ou des joints en néoprène pour les empêcher de fuir.

Pour plus d’informations sur la façon de réparer un robinet qui goutte, voir Comment réparer un robinet qui fuit.

Si l’eau ne coule pas fortement à travers votre robinet, vérifiez l’aérateur. Cet appareil mélange l’air et l’eau et peut être obstrué par l’accumulation de minéraux. Dévissez l’aérateur et remplacez-le ou nettoyez-le avec de l’eau chaude et une vieille brosse à dents ou un cure-dent. Si cela ne suffit pas, vérifiez les vannes d’alimentation sous l’évier – assurez-vous qu’elles sont complètement ouvertes.

Si ces mesures ne fonctionnent pas, fermez l’eau du robinet et démontez le robinet pour vérifier s’il y a des débris ou une rondelle de robinet délogée.

